«У «Ростова» ничего не получилось»

Московский ЦСКА одержал непростую победу над «Ростовом» — армейцы одолели «желтых» на выезде впервые с мая 2006 года, безвыигрышная серия длилась почти 12 лет. К тому же эта виктория — третья подряд для подопечных Виктора Гончаренко, которые пока не знают горечи поражений и даже разочарования ничьих в весеннем отрезке Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Ростов» же до сих пор ни разу не побеждал с Валерием Карпиным на тренерском мостике.

С тех пор, как 19 декабря бывший игрок испанской «Сельты» был объявлен главным тренером ростовчан, команда дважды проиграла и дважды сыграла вничью в матчах чемпионата России.

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В матче с ЦСКА «желтые» были близки к тому, чтобы зацепить одно очко, однако допустили нелепый провал в обороне, позволив Понтусу Вернблуму на 75-й минуте расстрелять пустой угол ворот Ильи Абаева и сделать счет 2:1 в пользу армейцев. Больше голов зрители не увидели.

В целом встреча получилась довольно сложной для фаворита. Первый мяч красно-синих был забит не без доли везения,

когда снаряд рикошетом от ноги исландского защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона прискакал к Георгию Щенникову, и тот в касание сумел переправить его в ворота. Спустя 15 минут игрового времени Сверрир Ингасон сравнял счет ударом из пределов штрафной площади ЦСКА, и матч продолжался на равных — «желтые» вполне могли рассчитывать на ничью, а в случае удачи и на победу.

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко после встречи похвалил своих подопечных за грамотные действия на непростом поле (газон на стадионе «Олимп-2» оставлял желать лучшего, несмотря на вполне приемлемые погодные условия) и рассказал, как на армейцев повлияла затяжная безвыигрышная серия в Ростове.

«На этом поле мы показали достаточно неплохую игру. Приходилось много бороться, мяч много был вверху.

Считаю, мы заслуженно победили, — приводит слова специалиста официальный сайт красно-синих. — По крайней мере, мы пытались проводить атаки — позиционные и быстрые.

Давило ли то, что ЦСКА очень давно не выигрывал в Ростове? Любой матч — это отдельная история. Говорить о том, что этот факт нас тяготил, нельзя. Мы качественно сыграли в защите, и это стало залогом успешного результата».

Любопытно, что собственное поле раскритиковал и наставник «Ростова» Карпин.

«Сегодня ничего не получилось. На этом поле мало что могло получиться — что у нас, что у ЦСКА. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью».

К радости специалиста, матч с ЦСКА станет последним на «Олимпе-2» для главной команды «желтых». Вскоре клуб должен переехать на новый стадион «Ростов Арена», рассчитанный на 45 тыс. мест и построенный специально к домашнему чемпионату мира — 2018. Старая арена будет использоваться для проведения матчей второй команды ростовчан.

Возвращаясь к встрече с армейцами, Карпин отметил повторение нелепых ошибок в исполнении своих подопечных при пропущенных голах.

«Нам постоянно такие мячи залетают. То рикошет, то упадет кто-то. Поэтому нельзя говорить о везении-невезении.

Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться. Нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Хотелось больше, но надо смотреть на факты — у нас всего два набранных очка на старте второй части сезона», — цитирует наставника официальный сайт «Ростова».

Ситуация у «желтых» действительно очень тяжелая: после этого поражения они находятся на 12 строчке в турнирной таблице из 16-ти с 27 очками в активе.

При этом у пермского «Амкара» благодаря неожиданной победе над лидером РФПЛ московским «Локомотивом» теперь 25 баллов и матч в запасе. Такими темпами ростовчане могут скоро оказаться в зоне стыковых матчей (13 и 14 место таблицы) за право остаться в высшем дивизионе.

Защитник «желтых» Евгений Макеев выразил разочарование из-за того, что команде не удалось доставить радость фанатам, а также подчеркнул, что теперь необходимо вырывать победу над любым соперником.

«Счет матча? Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.

Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе? Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в турнирной таблице».

Что касается турнирного положения ЦСКА, то у армейцев после этой встречи 44 очка в активе, и они располагаются на третьей строчке в таблице, которая позволяет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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