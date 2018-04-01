34-я победа Поветкина: что дальше

Курсы валют$ 57.43 (+0.167) 70.74 (+0.269)
Москва: +3°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:1
закончен
19:00
КьевоСампдория
2:1
закончен
21:45
ЮвентусМилан
3:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
закончен
21:45
СевильяБарселона
2:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
закончен
16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
закончен
16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия Д
6:0
закончен
21:30
ГертаВольфсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
1:3
закончен
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
закончен
14:00
КарпатыЧерноморец
3:1
закончен
17:00
ВорсклаВерес
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
5:1
закончен
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:0
закончен
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
4:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
1:3
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
4:7
закончен
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:0
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
107:93
закончен
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
109:115
закончен
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
110:99
закончен
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
109:110
закончен
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
96:112
закончен
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Спринт. Женщины
1
Ульяна Кайшева
22:47,4 (0)
закончен
13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов
25.51,1 (2 промаха)
закончен
Бокс/ММА / Рейтинговый бой
22:00
Александр Поветкин (Россия) — Дэвид Прайс (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралРубин
0:0
1 тайм
16:30
УфаЗенит
не начался
19:00
КраснодарАнжи
не начался
19:00
РостовЦСКА
не начался
Испания / Примера
13:00
ЭспаньолАлавес
0:0
2 тайм
17:15
ЛеганесВаленсия
не начался
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
не начался
19:30
МалагаВильярреал
не начался
21:45
Атлетико МДепортиво
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Олимпиец
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналСток Сити
не начался
18:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
16:00
ГенгамБордо
не начался
18:00
КанМонпелье
не начался
18:00
ЛилльАмьен
не начался
18:00
НантСент-Этьен
не начался
18:00
СтрасбургМетц
не начался
18:00
ТруаНицца
не начался
22:00
ЛионТулуза
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерАйнтрахт Ф
не начался
19:00
МайнцБоруссия М
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
не начался
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
19:30
Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
не начался
15:30
Локомотив-Кубань Астана
не начался
16:00
Химки Калев
не начался
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
1
Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
1
Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА УНИКС
не начался

34-я победа Поветкина: что дальше

Появилось видео нокаута британца Прайса в бою с Поветкиным

__is_photorep_included11702702: 1
Боксер Александр Поветкин красиво нокаутировал британца Дэвида Прайса на его территории и получил право сразиться с чемпионом мира Энтони Джошуа. «Газета.Ru» разбирает, за счет чего россиянину удалось праздновать важный успех, и рассказывает, что его ожидает дальше.

Командировка Поветкина

Бои 2017 года с украинцем Андреем Руденко и немцем Кристианом Хаммером, для победы в которых пришлось пройти все 12 раундов, родили подозрение, что Поветкин на 39-м году жизни уже не совершенствуется в своих умениях, выезжая на старом багаже. Но нет, его вояж в Британию, кажется, доказал: Русский Витязь отнюдь не «застоялся».

На домашних площадках, возможно, Поветкин специально не стремился форсировать события. Необходимо было удовлетворить полнометражным выступлением собравшуюся публику.

Теперь же, когда все ограничители оказались сняты, россиянин получил возможность не придерживать себя искусственно.

Отдадим должное Поветкину, в столь солидном по спортивным меркам возрасте он не испугался добровольно выдернуть себя из зоны комфорта, предпочтя движение к новым ориентирам спокойному и надежному околачиванию привезенных на заклание оппонентов средней руки.

Реклама

Немного странными в этой связи показались послематчевые слова его промоутера Андрея Рябинского о том, что за рубежом-де Александру боксировать сподручнее. Почему же тогда так долго его туда не пускали?

В предыдущий раз Поветкин дрался за пределами России в сентябре 2012-го, когда нокаутировал в немецком Гамбурге американца Хасима Рахмана.

А в главном бою шоу не был и того дольше. То, что солидный и заслуженный атлет не считает для себя зазорным временно уйти на вторые роли, не может не вызывать уважения к его персоне.

Нет приема против бокового

34-летний Прайс стал для Поветкина (рост – 188 см) третьим противником-гигантом серьезного уровня. От 198-сантиметрового Владимира Кличко россиянин в октябре 2013 года потерпел свое единственное поражение, а в ноябре 2015-го победил техническим нокаутом в 12-м раунде поляка Мариуша Ваха.

К британской 203-сантиметровой «каланче» Поветкин готовился с особым вниманием, благо возможности его команды позволили пригласить группу «исполинов» и оттачивать в спаррингах с ними различные модели противостояния соперникам, сильно превосходящим его в размерах.

Впрочем, как показали события боя, быть выше и крупнее – еще не значит, быть сильнее.

Если тот же Кличко-младший довел почти до совершенства умение пользоваться превосходством в габаритах, то Прайс, показалось, так до конца и не понял, как извлечь дивиденды из выгодной ситуации.

У него не получалось держать Поветкина на джебе, что классно удавалось украинцу. Александр же, напротив, эффективно сокращал дистанцию и выходил на позицию для удара снизу. «Обнимашки», повисания на сопернике сверху (эти не совсем боксерские компоненты всегда результативно применял Кличко) тоже отчего-то остались Прайсом совершенно проигнорированными.

Хотя разница все же дала о себе знать. В третьем раунде, уже побывав на полу, британец серьезно потряс Поветкина, поймав на встречном движении. Прежде подобное удавалось только Кличко.

Но и успех россиянину принесло старое, давно испытанное и многократно опробованное оружие – боковой удар.

За без малого 13 лет выступлений на профессиональном ринге Александр подходил к боям в разной физической форме и с разным весом, после подготовки под руководством разных тренеров.

И всегда его выручал укороченный крюк: соперники оказывались не готовы к молниеносному выстрелу, пусть и прекрасно знали о такой опасности.

В пятом раунде Поветкин окончил дело двойкой: как надо попал хуком справа, и затем добил Прайса полубоковым — полуапперкотом слева. Тот рухнул и залился кровью. Легендарный чемпион-супертяж Леннокс Льюис констатировал: такие удары уложили бы любого.

Риск стать «Чигориным»

Отныне у Поветкина 34 победы, в том числе 24 досрочные, и… опасность стать «боксерским Чигориным»: то есть, сильнейшим в своем деле, кто так и не добился чемпионского статуса. Здесь оговоримся, что в 2011-2013 годах Русский Витязь владел «регулярным» титулом WBA, однако поскольку в тот же период пояс суперчемпиона по этой же версии принадлежал Кличко-младшему, считать Александра обладателем полноценного звания будет неправильным…

Карьерного времени у Поветкина остается все меньше, возраст поджимает, а количество действующих чемпионов после Кардиффа сократилось с трех до двух.

«Проходимого» новозеландца Джозефа Паркера одолел Энтони Джошуа, присовокупив к уже имевшимся поясам WBA и IBF титул WBO.

И пусть Поветкин благодаря победе над Прайсом стал обязательным претендентом на пояса WBA и WBO, Джошуа и его штабу интереснее встретиться с Деонтеем Уайлдером, которому принадлежит пояс WBC: победитель будет объявлен первым за долгие годы абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Представители Поветкина пока достаточно робко говорят о поединке с Джошуа осенью. Однако промоутер этого бойца Эдди Хирн, до боя прямо заявлявший о предварительных договоренностях с командой россиянина, теперь хочет «подсунуть» Александру другого своего подопечного Диллиана Уайта, устроив Джошуа супервыгодную схватку с Уайлдером. В отличие от соотечественника, у Уайта есть большой недостаток: неимение пояса, который так нужен Поветкину для подтверждения репутации лучшего российского супертяжа.

Ведь Николай Валуев, Олег Маскаев и Султан Ибрагимов, которые уступают Русскому Витязю в классе, были чемпионами, а сам он – нет.

Так что еще большой вопрос, действительно ли интересен Поветкину Уайт, несмотря на однозначное заявление Хирна.

Кстати, бой Джошуа – Паркер должен был порадовать российских любителей бокса не меньше, чем Поветкин – Прайс. Если до шоу в Кардиффе многие небезосновательно полагали, что против молодого британца у возрастного россиянина попросту нет никаких шансов, то довольно блеклое выступление Энтони разбило пессимистические настроения в пух и прах.

Несмотря на вид высеченного из скалы титана, рельефный Джошуа все-таки не лишен изъянов.

Его перекачанные руки летят не так стремительно, как могли бы, иногда он теряет позицию и не видит ударов соперника. Короче, драться с ним можно. Важно определить все слабые места и действовать точечно, наказывая за ошибки.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».