34-я победа Поветкина: что дальше

Командировка Поветкина

Бои 2017 года с украинцем Андреем Руденко и немцем Кристианом Хаммером, для победы в которых пришлось пройти все 12 раундов, родили подозрение, что Поветкин на 39-м году жизни уже не совершенствуется в своих умениях, выезжая на старом багаже. Но нет, его вояж в Британию, кажется, доказал: Русский Витязь отнюдь не «застоялся».

На домашних площадках, возможно, Поветкин специально не стремился форсировать события. Необходимо было удовлетворить полнометражным выступлением собравшуюся публику.

Теперь же, когда все ограничители оказались сняты, россиянин получил возможность не придерживать себя искусственно.

Отдадим должное Поветкину, в столь солидном по спортивным меркам возрасте он не испугался добровольно выдернуть себя из зоны комфорта, предпочтя движение к новым ориентирам спокойному и надежному околачиванию привезенных на заклание оппонентов средней руки.

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Немного странными в этой связи показались послематчевые слова его промоутера Андрея Рябинского о том, что за рубежом-де Александру боксировать сподручнее. Почему же тогда так долго его туда не пускали?

В предыдущий раз Поветкин дрался за пределами России в сентябре 2012-го, когда нокаутировал в немецком Гамбурге американца Хасима Рахмана.

А в главном бою шоу не был и того дольше. То, что солидный и заслуженный атлет не считает для себя зазорным временно уйти на вторые роли, не может не вызывать уважения к его персоне.

Нет приема против бокового

34-летний Прайс стал для Поветкина (рост – 188 см) третьим противником-гигантом серьезного уровня. От 198-сантиметрового Владимира Кличко россиянин в октябре 2013 года потерпел свое единственное поражение, а в ноябре 2015-го победил техническим нокаутом в 12-м раунде поляка Мариуша Ваха.

К британской 203-сантиметровой «каланче» Поветкин готовился с особым вниманием, благо возможности его команды позволили пригласить группу «исполинов» и оттачивать в спаррингах с ними различные модели противостояния соперникам, сильно превосходящим его в размерах.

Впрочем, как показали события боя, быть выше и крупнее – еще не значит, быть сильнее.

Если тот же Кличко-младший довел почти до совершенства умение пользоваться превосходством в габаритах, то Прайс, показалось, так до конца и не понял, как извлечь дивиденды из выгодной ситуации.

У него не получалось держать Поветкина на джебе, что классно удавалось украинцу. Александр же, напротив, эффективно сокращал дистанцию и выходил на позицию для удара снизу. «Обнимашки», повисания на сопернике сверху (эти не совсем боксерские компоненты всегда результативно применял Кличко) тоже отчего-то остались Прайсом совершенно проигнорированными.

Хотя разница все же дала о себе знать. В третьем раунде, уже побывав на полу, британец серьезно потряс Поветкина, поймав на встречном движении. Прежде подобное удавалось только Кличко.

Но и успех россиянину принесло старое, давно испытанное и многократно опробованное оружие – боковой удар.

За без малого 13 лет выступлений на профессиональном ринге Александр подходил к боям в разной физической форме и с разным весом, после подготовки под руководством разных тренеров.

И всегда его выручал укороченный крюк: соперники оказывались не готовы к молниеносному выстрелу, пусть и прекрасно знали о такой опасности.

В пятом раунде Поветкин окончил дело двойкой: как надо попал хуком справа, и затем добил Прайса полубоковым — полуапперкотом слева. Тот рухнул и залился кровью. Легендарный чемпион-супертяж Леннокс Льюис констатировал: такие удары уложили бы любого.

Риск стать «Чигориным»

Отныне у Поветкина 34 победы, в том числе 24 досрочные, и… опасность стать «боксерским Чигориным»: то есть, сильнейшим в своем деле, кто так и не добился чемпионского статуса. Здесь оговоримся, что в 2011-2013 годах Русский Витязь владел «регулярным» титулом WBA, однако поскольку в тот же период пояс суперчемпиона по этой же версии принадлежал Кличко-младшему, считать Александра обладателем полноценного звания будет неправильным…

Карьерного времени у Поветкина остается все меньше, возраст поджимает, а количество действующих чемпионов после Кардиффа сократилось с трех до двух.

«Проходимого» новозеландца Джозефа Паркера одолел Энтони Джошуа, присовокупив к уже имевшимся поясам WBA и IBF титул WBO.

И пусть Поветкин благодаря победе над Прайсом стал обязательным претендентом на пояса WBA и WBO, Джошуа и его штабу интереснее встретиться с Деонтеем Уайлдером, которому принадлежит пояс WBC: победитель будет объявлен первым за долгие годы абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Представители Поветкина пока достаточно робко говорят о поединке с Джошуа осенью. Однако промоутер этого бойца Эдди Хирн, до боя прямо заявлявший о предварительных договоренностях с командой россиянина, теперь хочет «подсунуть» Александру другого своего подопечного Диллиана Уайта, устроив Джошуа супервыгодную схватку с Уайлдером. В отличие от соотечественника, у Уайта есть большой недостаток: неимение пояса, который так нужен Поветкину для подтверждения репутации лучшего российского супертяжа.

Ведь Николай Валуев, Олег Маскаев и Султан Ибрагимов, которые уступают Русскому Витязю в классе, были чемпионами, а сам он – нет.

Так что еще большой вопрос, действительно ли интересен Поветкину Уайт, несмотря на однозначное заявление Хирна.

Кстати, бой Джошуа – Паркер должен был порадовать российских любителей бокса не меньше, чем Поветкин – Прайс. Если до шоу в Кардиффе многие небезосновательно полагали, что против молодого британца у возрастного россиянина попросту нет никаких шансов, то довольно блеклое выступление Энтони разбило пессимистические настроения в пух и прах.

Несмотря на вид высеченного из скалы титана, рельефный Джошуа все-таки не лишен изъянов.

Его перекачанные руки летят не так стремительно, как могли бы, иногда он теряет позицию и не видит ударов соперника. Короче, драться с ним можно. Важно определить все слабые места и действовать точечно, наказывая за ошибки.

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