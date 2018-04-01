«Не испытал проблем»: Поветкин избил британца

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин нокаутировал в Кардиффе британца Дэвида Прайса. Как и ожидалось, отечественный спортсмен превосходил соперника выше себя на 15 см в технике и скорости передвижения по рингу, однако не обошелся без трудностей. В третьем раунде обоим был отсчитан нокдаун: сперва на пол приземлился Прайс, от досады замолотивший кулаками по настилу, а затем Дэвид реабилитировался, поймав Поветкина на встречном движении. Того сильно повело назад, и лишь канаты погасили ситуацию.

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Впрочем, в пятом раунде все завершилось. Россиянин потряс британского гиганта правым боковым, и закончил дело левым ударом снизу и чуть сбоку.

Прайс тяжело рухнул и долго не мог прийти в себя, обагровев ринг кровью. Рефери Хоуард Джон Фостер сразу же остановил бой.

Русский Витязь во второй раз защитил титул WBA Inter-Continental и WBO International.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, — заявил Поветкин сразу после боя под оглушительный свист из зала. — Здесь люди любят бокс. Я прочувствовал дистанцию и понял, как могу нокаутировать его.

Я хочу сказать людям в Кардиффе, которые любят бокс, слова благодарности за то, что они оказали мне теплый прием».

Победа стала 34-й в 13-летней карьере Поветкина и 24-й досрочной. До сих пор у него остается лишь одно поражение – от Владимира Кличко в октябре 2013 года. Примечательно, что Александр боксировал за пределами России впервые за 5,5 лет. В свою очередь, Прайс потерпел уже пятую неудачу, и вновь – нокаутом.

Тем временем активно начало обсуждаться будущее Поветкина. Еще до поединка много говорилось о том, что в случае успеха россиянина сведут с Энтони Джошуа, который в главном событии шоу победил новозеландца Джозефа Паркера, добавив к имевшимся титулам WBA и IBF принадлежавший тому пояс WBO. Однако после боя этому британцу вновь бросил вызов американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Все идет к тому, что два высокорослых бойца схлестнутся в схватке за звание абсолютного чемпиона.

Поветкину в таком случае может достаться в противники еще один очень сильный представитель Великобритании Диллиан Уайт: по крайней мере, о такой перспективе заявил промоутер обоих британцев Эдди Хирн.

По его словам, несмотря на то, что Поветкин получил статус обязательного претендента на титулы WBA и WBO, которыми владеет Джошуа, Уайт очень хочет сразиться с Александром в июне.

Если верить Хирну, сам россиянин тоже заинтересован в подобном варианте.

Уроженец Ямайки Уайт не имеет престижных поясов (только WBC Silver), но считается вторым номером своей страны в абсолютном дивизионе. В его активе – скальпы известных боксеров, в том числе финна Роберта Хелениуса и австралийца Лукаса Брауна, которых он сокрушил в октябре 2017-го и марте 2018-го соответственно. При 23 победах (17 досрочных) у Уайта только одно поражение – в декабре 2015 года от Джошуа, который тогда еще не являлся чемпионом мира.

Глава промоутерской компании «Мир бокса», ведущей дела Поветкина, — Андрей Рябинский считает более предпочтительным бой с Энтони.

«Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа, — приводит слова функционера «Р-Спорт». — Но контракт не подписан, окончательной договоренности нет, но идут переговоры на эту тему.

Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может и в России, но это будет осенью. Саше проще проводить бои за рубежом, он так устроен.

Он говорит, что на него меньше давит ответственность. Будем смотреть по ситуации, но я не исключаю проведения боя в России».

Ранее представитель «Мира бокса» Вадим Корнилов в качестве приоритетной площадки для нового шоу называл московский стадион «Лужники».

«Джошуа – любопытный парень, который иногда сильно впечатляет, как, например, было в бою с Владимиром Кличко, где он был очень хорош. А иногда бывает просто ни о чем, как это было в бою с Паркером. Он совершенно не поразил. Но 100%, что это сильный парень», — добавил Рябинский.

Прокомментировал он и эпизод с нокдауном Поветкина.

«Все было хорошо, Саша во всех раундах выглядел сильнее и контролировал все, за исключением этого крюка, которого не должно было быть. Это просто какой-то бред. Мы с Сашей еще поговорим об этом. Но это тяжелый вес, и иногда бывает, что такие случайные удары вылетают «на дурачка». И этот левый крюк его немного потряс.

Тем не менее, Саня остался на ногах и спокойно сделал свою работу. В целом я доволен. На мой взгляд, это был самый красивый бой вечера», — констатировал промоутер.

Президент WBC Маурисио Сулейман также намекнул на большую заинтересованность в поединке Джошуа – Уайлдер.

«Поветкин победил в зрелищной манере, а Джошуа доминировал над Паркером и заслуженно победил без какой-либо драмы, - сказал Сулейман. – При этом стили боксеров сделали этот бой не таким, каким его ожидали фанаты. Люди жаждут видеть объединительные бои, и бой между Джошуа и Уайлдером вызывает повышенный интерес», — сказал Сулейман.

Легендарный британский чемпион Леннокс Льюис обратил внимание на то, что 34-летний Прайс не использует превосходством в габаритах.

На официальном взвешивании британец при росте 203 см потянул на 115,8 кг, 38-летний Поветкин же показал 103,8 кг (его рост – 188 см).

«Слишком много говорится сейчас о слабости подбородка Прайса. Но он не пользуется своими преимуществами и арсеналом, а также почти не работает ногами. Он буквально слишком много дает делать своим соперникам, особенно маленьким. А те удары, которые провел Поветкин, уложили бы любого», — написал Льюис в «твиттере».

Случился вокруг боя и небольшой скандал. Тренер британца Джо Макнелли ошарашил общественность известием о якобы отсутствии допинг-тестирования. Информацию пришлось опровергать менеджеру россиянина Дмитрию Иванову.

«В тот день, когда была открытая тренировка, у нас были представители Британской антидопинговой комиссии и взяли все необходимые пробы. Разумеется, все это было задокументировано», — пояснил он.

Бывший тренер Поветкина, известный специалист Александр Зимин высказал мнение, что его экс-подопечный не испытал каких-либо проблем в продлившемся четыре с половиной раунда поединке.

«Саша работал в своем стиле и манере, наносил большое количество ударов, — отметил наставник. — То есть делал то, что надо. Надо признать, что давление на него было большим, все-таки бой в Великобритании проходил. Но Прайс не является соперником для Саши. При этом можно сказать, что Саша такой победой зарекомендовал себя в Великобритании».

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