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Русский Витязь в Британии: Поветкин против гиганта

Поветкин проведет бой с Прайсом в Кардиффе

Александр Поветкин после победы над Андреем Руденко РИА Новости
Александр Поветкин после победы над Андреем Руденко
В субботу, 31 марта, российский боксер Александр Поветкин сразится в Кардиффе с британцем Дэвидом Прайсом в рамках андеркарда объединительного чемпионского боя между представителем Великобритании Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером. «Газета.Ru» рассказывает о главных поединках уикенда.

Вечером 31 марта по московскому времени в валлийском Кардиффе состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, а также Международной боксерской федерации (IBF) британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером, обладающим чемпионским титулом Всемирной боксерской организации (WBO).

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При это для отечественных поклонников бокса мероприятие будет примечательно не только чемпионским поединком, за которым, без сомнения, будет следить весь мир, но и одной из встреч андеркард — в ней сойдутся россиянин Александр Поветкин и Дэвид Прайс из Великобритании.

Сразятся оппоненты за интернациональные титулы WBO и WBA, которым на данный момент владеет Русский Витязь.

Для Поветкина матч с Прайсом станет первым с декабря минувшего года — за пару недель до торжественного боя курантов россиянин одержал уверенную победу над немецким румыном Кристианом Хаммером в Екатеринбурге, одолев того по очкам единогласным судейским решением.

В 2017 Александр также легко выиграл на родине у представителя Украины Андрея Руденко (опять же — решением арбитров).

При это что Хаммер, что Руденко считались очевидными аутсайдерами боев с россиянином — как, забегая чуть вперед, и сам Прайс.

Пожалуй, самым главным фактором, способным принести британцу успех в сегодняшнем поединке, является его место проведения — за рубежом Поветкин не дрался уже без малого шесть лет, отдавая тотальное предпочтение российским залам и публике.

Последним выездным матчем для Александра на данный момент остается встреча с американцем Хасимом Рахманом, прошедшая в Германии в сентябре 2012-го и завершившаяся в пользу Витязя по причине технического нокаута у его соперника.

К слову, всего спустя год с небольшим после виктории над представителем США Поветкин потерпит свое пока что единственное поражение в карьере — в, возможном, главном поединке в жизни бойца судьи отдадут предпочтение украинцу Владимиру Кличко.

Вполне вероятно, что фиаско в той чемпионской битве в Москве не вспоминалось бы сейчас столь сильно, не сорвись из-за странных допинговых историй сразу два топовых боя, в которых россиянин должен был принять участие.

Сначала, напомним, из-за пресловутого мельдония был отменен поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером, а уже спустя некоторое время по вине мизерной доли запрещенного остарина в организме Поветкина не состоялся его матч с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона WBC.

К поединку с Прайсом Александр готовился в Сочи, проводя спарринги с украинцами Александром Захожим, Иваном Ткаченко и Александром Нестеренко.

Любопытно, что в соперники по тренировочным боям россиянину специально подбирали крайне рослых боксеров — 203-сантиметровый Прайс аж на 15 сантиметров выше Поветкина.

Считается, что 38-летний Русский Витязь в случае вполне вероятной победы над 34-летним британцем уже вскоре станет оппонентом триумфатора главного поединка вечера в Кардиффе — то есть получит шанс завоевать сразу несколько престижнейших чемпионских титулов.

Сам Поветкин в преддверии большого боксерского мероприятия в Уэльсе признался, что немного нервничает из-за масштабов оного, а также заявил о желании в будущем сразиться с Джошуа.

«Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался как вид спорта. Мне нравится в Великобритании, я дрался здесь на любительском уровне. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры.

Прайс постарается вести бой на дистанции, в таком случае он сможет получить перевес, У него очень мощный удар с правой, но в последних боях Прайс не был в своей оптимальной форме, этот фактор может определить исход поединка. Мне нужно вести бой на ближней дистанции, чтобы он не смог воспользоваться своим преимуществом в длине рук. Важно будет не просто прямо идти на него, а грамотно перемещаться, правильно двигать корпусом и головой.

Бой с Джошуа — это моя цель. Не так важно, какими чемпионскими поясами он будет владеть. Я хочу драться с лучшими, и думаю, что он — лучший», — передает слова россиянина The Ring.

Прайс (22-4), будучи бронзовым призером Пекина-2008, в свое время считался крайне перспективным тяжеловесом, однако в ключевых для своей карьеры поединках он проиграл — в частности, свое последнее поражение британец потерпел в бою во все тем же Хаммером, которого Поветкин, напомним, недавно легко обыграл.

Сам Дэвид, общаясь с журналистами по поводу предстоящего матча, признался, что встреча с «Поветкиным» для него «словно чемпионская».

По мнению букмекеров, очевидным фаворитом поединка с участием россиянина является именно Русский Витязь, уступающий целых 12 кг визави — на его победу дается крайне скромный коэффициент, равный 1,05. Тогда как на потенциальной виктории британца можно приумножить свой капитал аж в восемь раз.

Не верят букмекеры, к слову, и в Паркера, давая на него коэффициент в шесть против 1,1 на непобежденного Джошуа.

Такое преимущество представителя Великобритании объясняется и его явным превосходством в физической форме, и в целом чуть высшим текущим уровнем боксера, год назад завершившего карьеру Владимира Кличко.

Впрочем, и сам Паркер, конечно, не станет просто так отдавать победу оппоненту — хотя бы по причине полного отсутствия поражений в его послужном списке (24-0).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера в Кардиффе. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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