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Лондон зовет: Смолова отправляют в «Вест Хэм»

Клуб РФПЛ «Краснодар» опроверг информацию об уходе Смолова

Нападающий сборной России Федор Смолов РИА Новости
Нападающий сборной России Федор Смолов
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов может перейти летом в клуб Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед». Клуб РФПЛ «Краснодар», за который играет форвард в чемпионате России, опроверг информацию, появившуюся в британской прессе.

Нападающий сборной России по футболу и клуба Российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» Федор Смолов вновь оказался в центре внимания в связи со слухами о его возможном переходе в европейский клуб.

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Британский портал Sky Sports утверждает, что

Смолов собирается перейти в лондонский клуб Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» до начала чемпионата мира — 2018 в России.

По информации источника, близкого к ситуации, трансферная стоимость Смолова составляет от 10 до £13 млн, и лондонская команда готова оформить переход уже в начале лета до старта мундиаля.

Российским футболистом также интересуется французский «Олимпик» из Марселя, однако сам нападающий предпочитает Франции английский чемпионат.

Любопытно, что разговоры о связях Смолова с «молотобойцами» шли еще во время зимнего трансферного окна в январе месяце. Лондонская команда рассталась с форвардом Диафрой Сахо, который перешел во французский «Ренн», и занялась поиском замены сенегальскому игроку.

Однако в тот момент, как утверждает британская пресса, главный тренер столичного клуба Дэвид Мойес не был уверен, что мастерства Смолова будет достаточно, чтобы быть конкурентноспособным в Английской премьер-лиге.

Реакция «Краснодара» на слухи из Британии последовала быстро. Руководитель пресс‐службы клуба Денис Данильченко назвал эту информацию «вбросом».

«Факт — это когда клубы достигли договоренностей и объявили об этом официально. Вбросов в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Не комментировали и не будем комментировать», — приводит слова Данильченко «360 Подмосковье».

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов также прокомментировал информацию о возможном трансфере Смолова в Англию.

«Я ничего не знаю, это просто написал кто-то. Я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации»,

— заявил специалист.

Тем не менее на Туманном Альбионе продолжают утверждать, что вопрос о переходе Смолова в «Вест Хэм» уже почти решен.

По сообщению The Mirror, «молотобойцы» уверены, что им удастся оформить трансфер 28-летнего форварда за £15 млн.

На сегодняшний день Смолов провел за «Краснодар» 91 матч во всех турнирах и забил 61 мяч. После 23 туров чемпионата России Федор лидирует в списке бомбардиров РФПЛ с 12 голами.

За сборную России нападающий провел 30 встреч и отметился 12 голами. Особенно запомнились последние три мяча Смолова, два из которых он забил в ворота сборной Испании в прошлогоднем товарищеском матче, завершившемся со счетом 3:3.

Последний гол за авторством форварда «Краснодара» случился во вторник, 27 марта, в контрольной встрече с Францией, который российская сборная проиграла со счетом 1:3.

Отметим, что, помимо Смолова, в Европу сватают 21-летнего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина. К нему проявляли интерес английские клубы еще в зимнее трансферное окно, но все ограничилось только слухами.

Однако после зимнего перерыва акции полузащитника заметно поднялись. Головин стал автором одного из забитых мячей в ворота французского «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который армейцы выиграли со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира.

После этой игры полузащитник армейцев стал игроком недели Лиги Европы по итогам зрительского голосования. Причем футболист получил 89% голосов болельщиков.

Известно, что за Головиным пристально наблюдает лондонский «Арсенал», однако конкретного предложения из стана «канониров» пока не последовало.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что из ведущих европейских чемпионатов с предложением по игроку пока никто не звонил.

«Нет, пока никто не звонил, в том числе и Венгер. Как правило, большие клубы не делают таких поспешных решений. Хотя, конечно,

Саша заслужил своей игрой внимание из Европы. Для нас его игра не является сюрпризом, но в то же время он может действовать и на более высоком уровне.

Саша прекрасно знал про все ситуации, которые возникали, в том числе про многочисленные слухи. Мы от него ничего не скрываем. Головин – профессионал, он спокойно делает свою работу. Никто не пытается ускорить процесс с возможным трансфером. Никто не думает исключительно об этом», — цитирует Бабаева «СЭ».

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