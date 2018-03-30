Лондон зовет: Смолова отправляют в «Вест Хэм»

Нападающий сборной России по футболу и клуба Российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» Федор Смолов вновь оказался в центре внимания в связи со слухами о его возможном переходе в европейский клуб.

Реклама

Британский портал Sky Sports утверждает, что

Смолов собирается перейти в лондонский клуб Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» до начала чемпионата мира — 2018 в России.

По информации источника, близкого к ситуации, трансферная стоимость Смолова составляет от 10 до £13 млн, и лондонская команда готова оформить переход уже в начале лета до старта мундиаля.

Российским футболистом также интересуется французский «Олимпик» из Марселя, однако сам нападающий предпочитает Франции английский чемпионат.

Любопытно, что разговоры о связях Смолова с «молотобойцами» шли еще во время зимнего трансферного окна в январе месяце. Лондонская команда рассталась с форвардом Диафрой Сахо, который перешел во французский «Ренн», и занялась поиском замены сенегальскому игроку.

Однако в тот момент, как утверждает британская пресса, главный тренер столичного клуба Дэвид Мойес не был уверен, что мастерства Смолова будет достаточно, чтобы быть конкурентноспособным в Английской премьер-лиге.

Реакция «Краснодара» на слухи из Британии последовала быстро. Руководитель пресс‐службы клуба Денис Данильченко назвал эту информацию «вбросом».

«Факт — это когда клубы достигли договоренностей и объявили об этом официально. Вбросов в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Не комментировали и не будем комментировать», — приводит слова Данильченко «360 Подмосковье».

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов также прокомментировал информацию о возможном трансфере Смолова в Англию.

«Я ничего не знаю, это просто написал кто-то. Я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации»,

— заявил специалист.

Тем не менее на Туманном Альбионе продолжают утверждать, что вопрос о переходе Смолова в «Вест Хэм» уже почти решен.

По сообщению The Mirror, «молотобойцы» уверены, что им удастся оформить трансфер 28-летнего форварда за £15 млн.

На сегодняшний день Смолов провел за «Краснодар» 91 матч во всех турнирах и забил 61 мяч. После 23 туров чемпионата России Федор лидирует в списке бомбардиров РФПЛ с 12 голами.

За сборную России нападающий провел 30 встреч и отметился 12 голами. Особенно запомнились последние три мяча Смолова, два из которых он забил в ворота сборной Испании в прошлогоднем товарищеском матче, завершившемся со счетом 3:3.

Последний гол за авторством форварда «Краснодара» случился во вторник, 27 марта, в контрольной встрече с Францией, который российская сборная проиграла со счетом 1:3.

Отметим, что, помимо Смолова, в Европу сватают 21-летнего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина. К нему проявляли интерес английские клубы еще в зимнее трансферное окно, но все ограничилось только слухами.

Однако после зимнего перерыва акции полузащитника заметно поднялись. Головин стал автором одного из забитых мячей в ворота французского «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который армейцы выиграли со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира.

После этой игры полузащитник армейцев стал игроком недели Лиги Европы по итогам зрительского голосования. Причем футболист получил 89% голосов болельщиков.

Известно, что за Головиным пристально наблюдает лондонский «Арсенал», однако конкретного предложения из стана «канониров» пока не последовало.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что из ведущих европейских чемпионатов с предложением по игроку пока никто не звонил.

«Нет, пока никто не звонил, в том числе и Венгер. Как правило, большие клубы не делают таких поспешных решений. Хотя, конечно,

Саша заслужил своей игрой внимание из Европы. Для нас его игра не является сюрпризом, но в то же время он может действовать и на более высоком уровне.

Саша прекрасно знал про все ситуации, которые возникали, в том числе про многочисленные слухи. Мы от него ничего не скрываем. Головин – профессионал, он спокойно делает свою работу. Никто не пытается ускорить процесс с возможным трансфером. Никто не думает исключительно об этом», — цитирует Бабаева «СЭ».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».