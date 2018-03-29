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Работа нал ошибками: Роналду получил новый бюст

Автор раскритикованного бюста Роналду представил обновленную версию

Криштиану Роналду на открытии своего бюста в аэропорту Мадейры AAP
Криштиану Роналду на открытии своего бюста в аэропорту Мадейры
Автор установленного в международном аэропорту Мадейры памятника Криштиану Роналду год спустя представил на обозрение новую версию скульптуры. Эта работа Мануэла Сантуша получилась более пропорциональной, чем подвергшаяся многочисленным остротам и критике предыдущая.

Автор печально известного бюста Криштиану Роналду, скульптор Мануэл Сантуш, представил публике новую версию скульптуры. В прошлом году работу Сантуша поместили в международном аэропорту Мадейры — родины нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу.

«Я сделал бюст снова, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня выставляют СМИ»,

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— приводит слова Сантуша ESPN.

На новом творении скульптора заметно, что на это раз он сохранил правильные пропорции лица Роналду, и черты лица действительно похожи на капитана сборной Португалии.

Тем не менее автор встал на защиту своего первого творения, которе подверглось насмешкам со стороны многих пользователей соцсетей.

«Иисус тоже не всем нравился. Это дело вкуса, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Для работы над бюстом я использовал фотографии футболиста, которые нашел в интернете. Я размещал их перед собой и начинал работать.

Роналду видел фотографии бюста, которые посылал ему брат. Я был с его братом в музее Роналду на Мадейре и могу сказать, что, судя по сообщениям Роналду, он остался доволен», — приводит слова Сантуша The Telepraph.

Позднее стало известно, что он изготовил бюст всего за 15 дней.

Уже сейчас после создания нового образа Роналду скульптор продолжает настаивать на том, что его первая попытка была хороша.

«Мне нравится первый бюст, и я им очень горжусь. И если бы мне пришлось начать все заново, то я бы повторил свою первую работу»,

— добавил Сантуш.

Скульптура была установлена после того, как аэропорт был переименован в честь футболиста. Теперь он официально называется «Международный аэропорт Мадейры — Криштиану Роналду».

Любопытно, что позднее, в ноябре 2017 года, в музее мадридского «Реала» был также установлен бюст Роналду, который на этот раз уже не вызвал потока критики и юмора со стороны болельщиков. Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага, которого вдохновил сын — большой поклонник Роналду.

Отметим также, что на Мадейре есть музей лучшего игрока Португалии, который находится в его родном городе Фуншале. В экспозицию входит — страшно представить — более 125 командных и личных трофеев Роналду. Среди них есть «Золотой мяч» и «Золотая бутса», которые спортсмен получил в 2008 году, будучи еще игроком «Манчестер Юнайтед».

Музей открыл 15 декабря 2013 года сам футболист, который выделил на его создание €1,5 млн. Он носит не слишком оригинальное, зато известное любому футбольному болельщику название «CR7».

Помимо наград, в музее представлены фотографии из семейного архива Роналду, а также фото его первых шагов в футболе. Самым привлекающим внимание экспонатом является восковая фигура Криштиану во всем известной позе с широко расставленными ногами в момент перед исполнением удара.

Там же хранится и народное творчество болельщиков, а также различные подарки, которые присылают в музей поклонники таланта футболиста со всего мира.

Стоит отметить, что Роналду проявляет заметную активность в родном городе. В центре Фуншала расположена гостиница Pestana CR7 Hotel.

Многие туристы, посетившие Мадейру отмечают, что остров буквально пропитан духом футболиста, и на своей родине он стал едва ли ни объектом культа местных жителей.

33-летний Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей», присуждающихся лучшему футболисту мира по итогам года. В этом показателе он догнал своего главного соперника аргентинца Лионеля Месси.

Мадридская «семерка» обладает целым рядом рекордов.

Португалец является лучшим бомбардиром чемпионатов Европы с девятью голами на своем счету, рекордсменом континентальных первенств по количеству сыгранных матчей (21), а также лучшим бомбардиром сборной Португалии, забив 75 мячей.

На клубном уровне Роналду также установил несколько фантастических достижений.

Он лучший бомбардир Лиги чемпионов (104 гола), рекордсмен главного европейского клубного турнира по количеству голов в одном сезоне (17), а также рекордсмен по количеству мячей на групповом этапе ЛЧ (11).

В составе мадридского «Реала», за который он выступает с 2009 года, Роналду переписал список достижений королевского клуба. Он стал лучшим бомбардиром «Реала» (399 голов), рекордсменом клуба по количеству мячей в сезоне (61) и лучшим бомбардиром в истории мадридского дерби (21).

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