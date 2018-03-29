Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала в четверг имена судей, приглашенных для работы на матчах чемпионата мира в России. В список впервые с 2006 года вошли представители нашей страны – главный арбитр Сергей Карасев, а также ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

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Известие вызвало воодушевление в российской футбольной среде. Так, глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский объяснил включение Карасева в шорт-лист тем, что в России существует «отличная школа футбольного арбитража».

«Потому что просто так судьи на чемпионат мира не попадают, — сказал он «СЭ». — Хочу от всей души пожелать бригаде, чтобы на турнире как можно дольше продолжался их путь. Дай бог, чтобы до финала. А может быть, удастся отработать и финал. ФИФА продолжала отбор не один месяц.

И наблюдения, которые велись за нашей бригадой, в том числе и в чемпионате России, позволили принять итоговое решение о включении в список.

Искренне рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списков».

Сам «герой вечера» отказался подробно комментировать выбор своей кандидатуры, предложив дождаться официального подтверждения в виде электронного письма из ФИФА.

На фоне не слишком широкой представленности отечественного судейского корпуса на высшем международном уровне 38-летний Карасев в последние годы действительно выделяется востребованностью. В его активе – два матча на Евро-2016 во Франции (Румыния – Швейцария и Исландия – Венгрия), а также игра японцев и колумбийцев на бразильской Олимпиаде тем же летом.

Трудиться по выбранной профессии москвич начал в 21-летнем возрасте в качестве лайнсмена на встречах второго дивизиона, хотя на непрофессиональных состязаниях работал и еще раньше, прославившись благодаря лысому уже в юности из-за особенностей организма черепу, за что получил прозвище «Русский Коллина (в честь легендарного итальянского коллеги).

Как главный судья он дебютировал в Премьер-лиге в 2008 году, а еще два сезона спустя добился высокого ранга «арбитр ФИФА».

Карасев на постоянной основе обслуживает матчи решающих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, хотя на родине порой бывает небезупречен. Впрочем, даже несмотря не периодические ошибки, к нему никогда не возникало подозрений в пристрастности к одной из команд, а потому наказания не получались слишком строгими.

Предыдущим россиянином, которому выпала честь поработать на мундиале, стал Валентин Иванов, в 2013-2016 годах являвшийся руководителем департамента судейства и инспектирования РФС. На ЧМ в ЮАР-2006 он отсудил три игры, в том числе скандальный матч 1/8 финала между португальцами и голландцами, где показал 16 желтых и четыре красные карточки.

Помимо Карасева от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на ответственную работу делегированы опытнейший немец Феликс Брых, не менее рейтинговый турок Джюнейт Чакыр, голландец Бьорн Куйперс, один из лучших рефери планеты серб Милорад Мажич, судивший финал Кубка конфедераций-2017, итальянец Джанлука Рокки, словенец Дамир Скомина, а также пока менее известные француз Клеман Тюрпен, поляк Шимон Марциняк и испанец Антонио Мигель Матеу Лаос.

К соревнованиям допущены 35 главных арбитров и 63 ассистента из 46 стран. При этом впервые с 1938 года на ЧМ не будет судей из Великобритании.

Единственным претендентом на поездку в Россию от этой страны являлся 43-летний Марк Клаттенбург. Два года назад он обслуживал финал ЧЕ Португалия – Франция, однако теперь его кандидатура почему-то не устроила ФИФА…

Уроженец окрестностей Ньюкасла по-прежнему считается ведущим арбитром Англии, входя в суперэлитную «Избранную группу судей» для обслуживания матчей АПЛ и других национальных турниров.

Если верить «Би-би-си», Футбольная ассоциация Англии просила ФИФА заменить Клаттенбурга другим британским судьей, но получила категорический отказ.

Как следует из заявления ФИФА, «итоговый список бригад составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд».

Помимо Карасева приглашение получил еще один арбитр с постсоветского пространства – сверхопытный в этом отношении, несмотря на возраст (40 лет), специалист из Узбекистана Равшан Ирматов, который давно входит в список лучших судей планеты, пять раз признавался №1 в Азии и обслужит уже свой третий мундиаль (после турниров 2010 и 2014 годов).

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