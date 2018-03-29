Новые обвинения: Родченков помогал армянам прятать допинг

Информатор WADA Григорий Родченков вновь оказался в центре внимания. Перебравшийся из России в США химик-аналитик подозревается в оказании помощи штангистам из Армении: якобы он скрывал положительные пробы и заменял их на «чистые». Обвинения выдвигает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), ссылаясь на журналистское расследование армянских партнеров из интернет-газеты «След».

Организация утверждает, что во времена работы в Московской антидопинговой лаборатории Родченков помог группе армян использовать запрещенные препараты для завоевания олимпийских медалей в 2008 и 2012 годах.

Подробную информацию о действовавшей схеме предоставили как минимум семеро членов армянской сборной по тяжелой атлетике, в их числе – бронзовый призер Пекина в категории до 69 кг Тигран Мартиросян и обладательница медали Лондона того же достоинства в весе свыше 75 кг Рипсиме Хуршудян.

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Оба получили длительные дисквалификации и лишились своих наград после перепроверки допинг-тестов с тех Игр в 2016 году. Причем у Хуршудян положительной оказалась и проба, взятая еще на Олимпиаде-2008, где она заняла лишь 11-е место.

Со слов спортсменов, воспроизведенных журналистами, в их случае была применена схема, схожая с той, в которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Россию, основываясь на словах Родченкова.

Штангистов снабжали запрещенными веществами, а специально заготовленные для подмены контейнеры с «чистыми» анализами отправляли на хранение в Московскую лабораторию. После тестирования допинг-офицерами производилась обратная манипуляция. На международные старты делегировали лишь тех атлетов, кто был способен предоставить «хороший» результат пробы. Другие под различными предлогами оставались дома.

В схеме также предположительно участвовала Федерация тяжелой атлетики Армении, которая заранее предупреждала спортсменов о времени тестирований, чтобы они по возможности успевали очистить свой организм.

Известно, что в Армении отсутствовала собственная аккредитованная лаборатория, поэтому все пробы, взятые сотрудниками национального антидопингового агентства, передавались в Московскую лабораторию, которой руководил Родченков.

Любопытно, что сведения корреспондентам предоставил также глава антидопингового агентства соседней Грузии Павле Касрадзе.

«Все знали, что если хочешь скрыть свою положительную допинг-пробу, то нужно обращаться к Родченкову», — рассказал он, пояснив, что за оказанные услуги россиянин получал денежное вознаграждение. По этим же данным, к его помощи прибегали и представители многих других стран c территории бывшего СССР (помимо России, Армении и Грузии, в состав этого уже не существующего государства входили Азербайджан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан).

Коллега Касрадзе из Армении Арег Ованнисян добавил, что «помощь» Родченкова оплачивалась наличными.

Показательно, что в настоящий момент тяжелоатлетические федерации России, Армении, а также Китая, Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана отлучены от международной структуры за различные допинговые нарушения.

Накануне фамилия Родченкова всплыла в контексте опубликованной Международным олимпийским комитетом (МОК) мотивировочной части по делу дисквалифицированного пожизненно от выступления на Играх бобслеиста Максима Белугина.

Стало известно, что в допинг-пробе спортсмена обнаружили не разрешенные к применению анаболические стероиды – компоненты так называемого «коктейля Дюшес», изобретение которого приписывают Родченкову. Сам проштрафившийся и фактически загубивший собственную карьеру атлет не смог объяснить попадание в организм запрещенных субстанций, заверив, что никогда не принимал допинг.

Несколькими днями ранее Родченков встретился с американскими конгрессменами, обсудив с сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и действия США для международной борьбы с допингом». Опасающийся за свою жизнь информатор WADA появился в солнцезащитных очках и лыжной маске.

«Учитывая отправление Сергея Скрипаля, храбрость Родченкова достойна уважения. Он помог в борьбе с допингом, и я рад встретиться с ним», — заявил один из участников мероприятия республиканец Бен Кардин.

Информаторы очень важны в обществе, где право находится во главе угла»

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