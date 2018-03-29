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Новые обвинения: Родченков помогал армянам прятать допинг

СМИ: Родченков помогал армянам скрывать допинг

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Тигран Мартиросян и Григорий Родченков Reuters, «Газета.Ru»
Тигран Мартиросян и Григорий Родченков
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков мог помогать штангистам из Армении скрывать применение запрещенных веществ, подменивая «грязные» пробы на «чистые». Если верить показаниям представителей сборной Армении, на которых ссылаются журналисты, на постсоветском пространстве действовала целая разветвленная сеть «помощи» такого рода, причем оплату своих услуг Родченков принимал исключительно наличными.

Информатор WADA Григорий Родченков вновь оказался в центре внимания. Перебравшийся из России в США химик-аналитик подозревается в оказании помощи штангистам из Армении: якобы он скрывал положительные пробы и заменял их на «чистые». Обвинения выдвигает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), ссылаясь на журналистское расследование армянских партнеров из интернет-газеты «След».

Организация утверждает, что во времена работы в Московской антидопинговой лаборатории Родченков помог группе армян использовать запрещенные препараты для завоевания олимпийских медалей в 2008 и 2012 годах.

Подробную информацию о действовавшей схеме предоставили как минимум семеро членов армянской сборной по тяжелой атлетике, в их числе – бронзовый призер Пекина в категории до 69 кг Тигран Мартиросян и обладательница медали Лондона того же достоинства в весе свыше 75 кг Рипсиме Хуршудян.

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Оба получили длительные дисквалификации и лишились своих наград после перепроверки допинг-тестов с тех Игр в 2016 году. Причем у Хуршудян положительной оказалась и проба, взятая еще на Олимпиаде-2008, где она заняла лишь 11-е место.

Со слов спортсменов, воспроизведенных журналистами, в их случае была применена схема, схожая с той, в которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Россию, основываясь на словах Родченкова.

Штангистов снабжали запрещенными веществами, а специально заготовленные для подмены контейнеры с «чистыми» анализами отправляли на хранение в Московскую лабораторию. После тестирования допинг-офицерами производилась обратная манипуляция. На международные старты делегировали лишь тех атлетов, кто был способен предоставить «хороший» результат пробы. Другие под различными предлогами оставались дома.

В схеме также предположительно участвовала Федерация тяжелой атлетики Армении, которая заранее предупреждала спортсменов о времени тестирований, чтобы они по возможности успевали очистить свой организм.

Известно, что в Армении отсутствовала собственная аккредитованная лаборатория, поэтому все пробы, взятые сотрудниками национального антидопингового агентства, передавались в Московскую лабораторию, которой руководил Родченков.

Любопытно, что сведения корреспондентам предоставил также глава антидопингового агентства соседней Грузии Павле Касрадзе.

«Все знали, что если хочешь скрыть свою положительную допинг-пробу, то нужно обращаться к Родченкову», — рассказал он, пояснив, что за оказанные услуги россиянин получал денежное вознаграждение. По этим же данным, к его помощи прибегали и представители многих других стран c территории бывшего СССР (помимо России, Армении и Грузии, в состав этого уже не существующего государства входили Азербайджан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан).

Коллега Касрадзе из Армении Арег Ованнисян добавил, что «помощь» Родченкова оплачивалась наличными.

Показательно, что в настоящий момент тяжелоатлетические федерации России, Армении, а также Китая, Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана отлучены от международной структуры за различные допинговые нарушения.

Накануне фамилия Родченкова всплыла в контексте опубликованной Международным олимпийским комитетом (МОК) мотивировочной части по делу дисквалифицированного пожизненно от выступления на Играх бобслеиста Максима Белугина.

Стало известно, что в допинг-пробе спортсмена обнаружили не разрешенные к применению анаболические стероиды – компоненты так называемого «коктейля Дюшес», изобретение которого приписывают Родченкову. Сам проштрафившийся и фактически загубивший собственную карьеру атлет не смог объяснить попадание в организм запрещенных субстанций, заверив, что никогда не принимал допинг.

Несколькими днями ранее Родченков встретился с американскими конгрессменами, обсудив с сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и действия США для международной борьбы с допингом». Опасающийся за свою жизнь информатор WADA появился в солнцезащитных очках и лыжной маске.

«Учитывая отправление Сергея Скрипаля, храбрость Родченкова достойна уважения. Он помог в борьбе с допингом, и я рад встретиться с ним», — заявил один из участников мероприятия республиканец Бен Кардин.

Информаторы очень важны в обществе, где право находится во главе угла»
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