Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР

Перед заключительным матчем чемпионата Европы по регби в Кельне между сборными Германии и России произошел инцидент по вине организаторов.

На стадионе вместо российского включили гимн Советского Союза.

Российские регбисты не растерялись и спели правильный текст гимна, пока из динамиков арены звучала советская версия. Сам матч после этого прошел с подавляющим преимуществом нашей команды, которая разгромила аутсайдера – 57:3.

#Rugby ¡Insуlito! Alemania recibiу a Rusia el sбbado por el 6 Naciones B. Momento de los himnos. La organizaciуn se equivoca y hace sonar el de la Uniуn Soviйtica. Misma melodнa, pero distinta letra.

Atenciуn a las caras de los jugadores rusos! pic.twitter.com/GdjA8FcNAO — Periodismo Rugby (@PeriodismoRugby) 22 марта 2018 г.

Подобие сопротивления немецкая команда оказывала лишь в первые пять минут, сумев провести массированную атаку нападающими после начального удара. Но попытку Бундестим занести не сумела – в нескольких метрах от зачетной зоны ее игрок выронил мяч.

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Однако немцы в итоге были вознаграждены за свое рвение: свои первые и последние очки в матче они набрали на пятой минуте после точного штрафного.

Перевес хозяев продержался ровно пять минут, до тех пор пока сборная России усилиями Валерия Цнобиладзе не занесла сначала одну, а затем и вторую попытку. Вскоре тот же трюк дважды подряд удался Дмитрию Кротову.

В итоге уже после первого тайма перевес россиян был одиннадцатикратным – 33:3. Вторая половина только упрочила перевес нашей сборной, в составе которой дебютировали несколько новичков.

В итоге российская команда заняла на турнире четвертое место, опередив Германию и сенсационно выигравшую в последнем туре у испанцев Бельгию. Золотые медали достались не потерявшей ни одного очка команде Грузии.

Это далеко не первый случай, когда организаторы различных международных соревнований путали гимны стран-участников, включая и российских атлетов.

В случае с российскими спортсменами до сих пор часто включается старый гимн России — «Патриотическая песня» Михаила Глинки.

Так, на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене на церемонии награждения российского мужского квартета золотыми медалями за победу в эстафете внезапно зазвучали старый российский гимн. После этого на сцену выбежал комментатор Дмитрий Губерниев и передал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн а капелла.

Организаторы вовремя остановили фонограмму и затем уже поставили правильную мелодию Александра Александрова.

В декабре прошлого года в итальянской Карецце на церемонии награждения победителя этапа Кубка мира по сноуборду Андрея Соболева также произошла заминка с проигрыванием записи гимна России. организаторы этапа перепутали гимн нашей страны, включив вместо него другую композицию во время вручения Соболеву золотой медали. Однако скандала раздувать никто не стал.

По словам президента Федерации сноуборда России и главного тренера национальной команды Дениса Тихомирова,

спортсмены обратили внимание на происшествие, но не придали ему особого значения, поскольку «больше думали о спортивной составляющей».

Тихомиров подчеркнул, что ждет извинений от принимающей стороны, хотя и не делает трагедию из случившегося.

Напомним, что «Патриотическая песня» Глинки была принята в качестве гимна России 27 ноября 1990 года. Однако в течение десяти лет, несмотря на попытки проведения общероссийского конкурса, слова к композиции так и не были написаны.

Десять лет спустя, 8 декабря 2000 года, Госдума проголосовала в пользу принятия музыки Александрова в качестве гимна страны.

Специальная комиссия утвердила новые слова, автором которых стал Сергей Михалков, написавший в 1943 году слова к гимну СССР и в 1970-м внесший в него небольшие корректировки.

До этого в качестве гимна использовался «Интернационал» — французская песня, посвященная восстанию Парижской коммуны.

Самым же вопиющий инцидент с неправильным исполнением гимна произошел в феврале на матче Кубка федераций по теннису между сборными Германии и США. Соревнования проходили на Гавайских островах, и принимающая сторона немыслимым образом запустила вместо сегодняшнего гимна ФРГ так называему. «Песню немцев», которая являлось национальным гимном страны времен нацистского режима.

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