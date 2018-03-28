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Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю

Трусова исполнила четверной лутц на тренировке

Российская фигуристка Александра Трусова РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова стала первой в истории спортсменкой, которой удалось исполнить четверной лутц, считающийся вторым по сложности прыжком в фигурном катании. Видео с тренировки было опубликовано в инстаграме одного из тренеров россиянки Сергея Розанова.

13-летняя российская спортсменка Александра Трусова, которая занимается в группе известного тренера Этери Тутберидзе, продолжает будоражить мир фигурного катания.

На этой из тренировок спортсменка первой в истории исполнила четверной лутц.

Ранее в истории фигурного катания таких прыжков не было документально зафиксировано ни у одной из представительниц слабого пола даже на тренировках.

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Лутц является вторым прыжком по сложности после акселя. Этот элемент представляет из себя зубцовый прыжок с противовращательным заходом и назван честь австрийского фигуриста Алоиза Лутца, впервые исполнившего его в 1913 году.

Видео, где подопечная Тутберидзе чисто исполняет состоящий из четырех оборотов прыжок, опубликовал у себя в инстаграме тренер известного клуба «Самбо-70», где занимаются знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, Сергей Розанов.

Это первый документально зафиксированный случай, когда фигуристка исполняет четверной лутц.

Последним достижением Трусовой стала победа на юниорском чемпионата мира. Соревнования проходили в столице Болгарии Софии. В произвольной программе россиянка стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.

Кроме того, Александра получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе — 92,32 балла.

Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях, была Мики Андо из Японии, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

«Вот это я понимаю соревнования! Медалей больше, чем за весь сезон! А сезон у меня получился очень хороший! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал! Я это всегда чувствую! Спасибо! Но особенно я благодарна своим тренерам!

Этери Георгиевне (Тутберидзе — «Газеты.Ru») — за то, что она сильный и целеустремленный человек, за то, что она — максималист и не боится рисковать, за то, что она видит те мелочи, которые не видят другие.

Этери Георгиевна, я восхищаюсь вами и горжусь, что тренируюсь у вас. Сергею Викторовичу (Дудакову) — спасибо за то, что он всегда знает твою ошибку и как ее исправить.

Когда он на катке, я точно знаю, у меня все получится. Даниилу Марковичу (Бутенко) — спасибо за то, что он поставил мне эти замечательные программы, за то, что он очень веселый и позитивный, у него все легко, на старте он незаменим.

Сергею Александровичу (Розанову) — за то, что он всегда очень много мне помогает и верит, что я все смогу. Спасибо всем большое!» — прокомментировала итоги завершившегося сезона Трусова у себя в инстаграме.

Вот это я понимаю соревнования!!! Медалей больше, чем за весь сезон !!! А сезон у меня получился очень хороший!!! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал!!! Я это всегда чувствую!!! Спасибо!!! Но особенно я благодарна своим тренерам! Этери Георгиевне - за то, что она сильный и целеустремленный человек, за то, что она - максималист и не боится рисковать, за то, что она видит те мелочи, которые не видят другие. Этери Георгиевна, я восхищаюсь Вами и горжусь, что тренируюсь у Вас. Сергею Викторовичу - за то, что он всегда знает твою ошибку, и как ее исправить. Когда он на катке, я точно знаю, у меня все получится. Даниилу Марковичу - за то, что он поставил мне эти замечательные программы, за то, что он очень весёлый и позитивный, у него все легко, на старте он незаменим. Сергею Александровичу - за то, что он всегда очень много мне помогает и верит, что я все смогу. И, конечно, благодарна нашим хореографам Людмиле Борисовне и Алексею.Спасибо всем большое!!!

Публикация от Саша Трусова (@trusova.sasha)

В текущем сезоне юная фигуристка не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров.

Несмотря на то что Александре только 13 лет, в завершившемся сезоне спортсменка нарушала дисциплину. Об этом рассказала Тутберидзе.

«Трусова любит отдыхать. На Новый год, практически не поставив нас в известность, уехала в Эмираты на десять дней, и мы получили не очень готовую спортсменку.

Я очень рада, что на чемпионате получилось показать два четверных в произвольной программе. А то напрягала ситуация, что мы заявляем, но не делаем. Это был пик формы, да. Но в такой же форме она была, когда ехала в Эмираты», — передает ее слова ТАСС.

Кумиром Трусовой является двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

«На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой», — сказала Трусова.

«Спорт для меня и увлечение, и развлечение, ничем другим заниматься не успеваю. Еще захожу в инстаграм, где у меня 19 тысяч подписчиков, я выкладываю туда фотографии о путешествиях нашей команды», — добавила спортсменка.

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