Умер голос детства: не стало Олега Анофриева

В среду, 28 марта, в возрасте 87 лет ушел из жизни известный композитор и певец, артист театра и кино, народный артист России Олег Анофриев. О трагичном известии сообщил зять артиста Сергей, пояснивший также, что его родственник скончался после болезни.

«Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст»,

— передает слова Сергея ТАСС.

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Информацию подтвердил и актер, телеведущий Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», — цитирует Олешко RT.

Прощание с Анофриевым состоится 30 марта в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Говоря о кончине певца и композитора, министр культуры России Владимир Мединский подчеркнул, что творчество Олега Андреевича стало родным для многих поколений россиян.

«С большим прискорбием узнал о кончине Олега Анофриева. Творчество этого талантливого, удивительно интеллигентного и отзывчивого человека покорило сердца многих жителей нашей страны, представителей самых разных поколений. Олег Андреевич без остатка вкладывал душу в свои сценические работы, был настоящим мастером актерского искусства, воспитал немало достойных последователей», — передает слова министра пресс-служба ведомства. --

Добрый, наполненный искренностью голос Олега Анофриева останется теплым напоминанием о детстве для миллионов россиян.Он продолжит звучать в песнях Олега Андреевича, в сыгранных им киноролях, во всенародно любимых мультфильмах».

Также Мединский выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Композитор Максим Дунаевский, в свою очередь, назвал Олега Андреевича общительной и творческой личностью, внесшей весомый вклад в искусство.

«Это тяжелая утрата. Замечательный актер, певец — человек, с которым я много работал и общался. Человек необыкновенно творческий был, много пел моих произведений в самых разных фильмах и спектаклях», — сказал композитор.

Анофриев в ходе своей продолжительной творческой карьеры сыграл в шестидесяти фильмах, среди которых были такие известными и любимые всеми советские ленты, как «Алые паруса», «Человек с бульвара капуцинов», «После дождичка в четверг», «Там, на неведомых дорожках» и, конечно же, «Сказка о потерянном времени», где актеру удалось создать, возможно, один из гениальнейших образов старика с детской душой и сердцем.

Кроме того, Олег Андреевич озвучивал многие мультфильмы — его голосом общаются и поют, например, герои популярнейших «Бременских музыкантов». Также он спел для вступительной заставки программы «Спокойной ночи, малыши».

Уже в 90-х Анофриев попробовал себя в качестве режиссера, поставив ленту «Быть влюбленным» с Галиной Польских и Александром Лазаревым в главных ролях.

Запомнился артист и многим любителям спорта — именно его устами в 60-х годах была исполнена знаменитая композиция «Футбольный мяч».

«Футбольный мяч не знал людских секретов.

Высоких чувств футбольный мяч не знал.

Но иногда — как малая планета,

Тот мяч над шумным cтадионом пролетал», — последнее четверостишие композиции было особенно запоминающимся для всех мальчишек, влюбленных в популярную спортивную игру.

А уж «Будьте здоровы», известная просто как «Песенка про спорт», из кинофильма «Точка, точка, запятая» и вовсе стала неким гимном для всех любителей здорового образа жизни — заниматься той же зарядкой под нее было одно удовольствие.

«Толкайте огромные штанги, крутите солнце, кидайте диск,

Надев на себя акваланги, ныряйте, не поднимая брызг.

И если пройдя через это, удастся выжить и уцелеть,

Тогда и сомнения нету — ичем вы не будете болеть.

Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять:

«Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны не хворать,

Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте любезны не хворать».

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