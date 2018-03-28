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КХЛ худеет к лету: «Лада» и «Югра» покинули лигу

«Ладу» и «Югру» исключили из состава участников КХЛ

Эпизод матча между «Ладой» и СКА РИА Новости
Эпизод матча между «Ладой» и СКА
В среду, 28 марта, состоялся совет директоров КХЛ, на котором был принят ряд важных для лиги решений: изменения коснулись формата проведения плей-офф, был введен потолок зарплат, а сам чемпионат не досчитался двух команд.

«Лада» и «Югра» — на выход

Главной интригой заседания функционеров стало возможное исключение из числа участников лиги сразу нескольких клубов. Среди кандидатов числились «Лада», «Северсталь» и «Югра».

В итоге прописку в КХЛ потеряли команды из Тольятти и Ханты-Мансийка.

На заседании был опубликован комплексный анализ потенциалов клубов на основе показателей за последние три года.

«Лада» и «Югра» заняли две последние позиции в опубликованном рейтинге.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко позднее подробно объяснил, почему именно клубам из Тольяти и Ханты-Мансийка указали на дверь.

«Низкое положение «Югры» и «Лады» — в первую очередь, низкие спортивные результаты, которые клубы показывали из сезона в сезон. Посещаемость лучше не стала. И самое главное — у них самая большая в лиге доля бюджетного финансирования.

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У «Лады» — 70%, у «Югры» — 82%. Телевизионный спрос совсем никакой, а платежная ведомость не позволяет брать хоккеистов, которые могли обеспечивать конкурентность клубам», — подчеркнул он.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата «Югра» расположилась на последнем месте, набрав лишь 48 очков в 56 матчах. «Лада» разделила предпоследнее место с рижским «Динамо», набрав 50 баллов.

Уперлись в потолок

Еще одним важным решением совета директоров КХЛ стало утверждение предельных размеров и состава потолка заработных плат клубов лиги.

В двух ближайших сезонах потолок не будет жестким и составит 850 млн рублей и 800 млн рублей соответственно. Штрафы за превышение потолка составят 20 и 30 процентов, а с сезона-2020/21 будет введен жесткий потолок зарплат. Он составит 900 миллионов рублей без исключения звезд.

Инициатором жесткого введения потолка именно с 2020-го стало руководство московских армейцев.

«То, что мы подходим к жесткому потолку зарплат взвешенным решением с 2020 года, это логично и правильно. Введение жесткого потолка зарплат с 2020-го, а не 2019 года, инициировал ЦСКА. С учетом подписания нескольких игроков», — прокомментировал ситуацию президент армейцев Игорь Есмантович.

В новых правилах будут и исключения.

Так, для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе. Стоит отметить, что под новые исключения попадает двадцатилетний форвард ЦСКА Кирилл Капризов.

Контролировать соблюдение новых правил будет специально созданный комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов лиги. Также новый орган контроля будет призван помочь клубам оптимизировать свою деятельность и повысить финансовую устойчивость. До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких команд.

Матчей больше, пауз меньше

Изменениям подвергся и календарь лиги. В следующем сезоне паузы на Евротур составят до пяти дней на каждый из трех этапов турнира. Ранее чемпионат прерывался на неделю.

Сезон-2018/19 стартует 1-го сентября и, как ожидается, будет насыщеннее предыдущих.

По новому регламенту клубы проведут не менее 60 матчей за сезон. В текущем — оказавшиеся вне плей-офф команды сыграли лишь в 56 поединках.

Некоторые из этих 50 игр могут пройти в Европе — лига планирует вынести часть игр регулярного чемпионата на обозрение европейской аудитории.

Возможные страны, которым посчастливится принять игры КХЛ, будут объявлены позднее на специальном заседании.

Крест на крест

Также на заседании обсуждалась возможность изменения формата плей-офф.

Рассматривается вариант с введением перекрестного плей-офф между клубами из Восточной и Западной конференций в полуфинале Кубка Гагарина.

Такой формат сейчас действует в МХЛ.

В КХЛ команды Западной и Восточной конференций встречаются друг с другом только в финале Кубка Гагарина.

Чернышенко, говоря на эту тему, заявил, что лига уже готова к изменению формата.

«Мы работаем по тому показателю, что перекрестный плей-офф будет в следующем сезоне. Думаю, лига к этому готова»,

— выразил мнение функционер.

Отметим, что данные изменения позволят ЦСКА и СКА — на данный момент главным клубам страны — встречаться не в полуфинале Кубка Гагарина, как это будет и в этом сезоне, а в решающей серии всего чемпионата.

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