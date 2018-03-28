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Болельщиков проверят на расизм

Французские футболисты не слышали оскорблений в матче против России

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Французский фотограф, работавший на контрольном матче футбольных сборных России и Франции в Санкт-Петербурге, заявил о расизме со стороны отечественных болельщиков в адрес темнокожего игрока гостей Усмана Дембеле. В Российском футбольном союзе по данному инциденту уже начато расследование.

Во время товарищеского матча футбольных сборных России и Франции в Санкт-Петербурге могли иметь место проявления расизма. Об этом по окончании встречи рассказал корреспондент одного из французских фотоагентств.

По словам фотографа, «с трибун раздавалось обезьянье уханье в те моменты, когда Усман Дембеле шел подавать угловые».

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что расистским оскорблениям подвергся также лидер «трехцветных» Поль Погба, однако тот самый фотограф отметил, что слышал подобное лишь в адрес Дембеле.

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«Если эта информация подтвердится, то мы, конечно, изучим и трансляцию, и все, что происходило вокруг матча, а после дадим свою оценку», — оперативно прокомментировал «Спорт-Экспрессу» ситуацию председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками Владимир Маркин.

При этом французские футболисты никаких оскорблений в свой адрес не заметили. По сообщениям издания Le Figaro, все они, включая Дембеле и Погба, покинули поле в прекрасном расположении духа и отметили хорошую атмосферу и организацию матча.

Тем не менее появившейся информации оказалось достаточно для реакции официальных лиц. Директор FARE, организации по борьбе с расизмом в спорте, Пиара Пауар потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) официального расследования инцидента.

«Если фотографы у поля это услышали, значит, должны быть стюарды и другие официальные лица, которые это слышали. До ЧМ-2018 осталось совсем немного времени, по-прежнему возникают такие вопросы: почему с этим не справились сразу? Этого должно быть достаточно, чтобы ФИФА начала расследование»,

— заявил Пауар.

Не осталась в стороне от инцидента и министр спорта Франции Лора Флессель, высказавшаяся в своем твиттере.

«Расизму нет места на футбольном поле. Мы должны вместе, на европейском и международном уровне положить конец неприемлемому поведению», — написала Флессель.

В РФС также отнеслись к ситуации серьезно и уже начали расследование обстоятельств, сопутствовавших матчу.

«В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только появятся итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры»,

— рассказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.

В преддверии чемпионата мира – 2018, который стартует в России уже в предстоящем июне, иностранные СМИ и футболисты нередко сообщают о якобы случаях проявления расизма на отечественных стадионах по отношению к темнокожим игрокам.

Так, сразу несколько подобных инцидентов за последние полгода произошли с московским «Спартаком», участвовавшим в этом сезоне в Лиге чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

Особо внушительное число расистских проявлений было замечено в ходе противостояний с английским «Ливерпулем», причем в основном обструкции по расовым признакам якобы подверглись футболисты молодежной команды «красных».

По итогам первого поединка коллективов в Юношеской лиге УЕФА в британских СМИ появилась информация об отправлении руководством мерсисайдцев жалобы в Союз европейских футбольных ассоциаций по поводу расистских оскорблений в адрес некого Бобби Адеканье, темнокожего футболиста клуба.

При этом в итоге не был наказан «Спартак» ни в результате того инцидента, ни по итогам «второй волны» претензий ливерпульцев

– уже после второй очной встречи молодежных команд игрок англичан Риан Брюстер обвинил футболиста красно-белых Леонида Миронова в том, что россиянин якобы позволил себе оскорбительные высказывания расистского характера; сам Миронов в свою очередь всячески отвергал данные обвинения, подчеркивая, что хоть и ругался в адрес соперника, но не опускался в этом до уровня дискриминационных выражений.

Спустя некоторое время в УЕФА заявили, что дело в отношении Миронова закрыто из-за отсутствия реальных доказательств вины Леонида.

Самой же громкой расистской историей со «Спартаком» стал скандал с неоднозначным постом защитника команды Георгия Джикии в официальном твиттере клуба.

Показывая подписчикам тренирующихся на сборе в ОАЭ темнокожих футболистов коллектива, россиянин неудачно пошутил про «шоколадок, тающих на солнце», что тут же вызвало шквал негодования в иностранных СМИ.

Впоследствии сами «пострадавшие» публично заявили об отсутствии расизма в клубе, а Джикии был выписан символический штраф со стороны РФС.

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