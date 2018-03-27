«Поездка на матч с Россией напомнила красивое кино»

— Какое впечатление произвела на вас сборная России? И как оцениваете игру сборной Франции против нашей команды?

— Российские футболисты провели хорошую игру. На мой взгляд, они действовали довольно умно против нас и старались дисциплинированно следовать определенной схеме игры в обороне.

Думаю, Россия — хорошая команда и на мундиале должна неплохо показать себя. Что касается сборной Франции, то в этом матче у нас получилось довольно многое. Не последнюю роль в этом сыграло то, что мы внесли некоторые изменения в схему нашей игры по сравнению с товарищеским матчем против Колумбии (23 марта «трехцветные» проиграли латиноамериканской сборной со счетом 2:3, хотя к 26-й минуте вели 2:0; после поражения французы сменили схему 4-4-2 на 4-3-3. — «Газета.Ru»).

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Благодаря новой схеме мы быстро реагировали на какие-то изменения на поле, что и позволило провести отличный матч.

— А кто-то из футболистов сборной России привлек ваше внимание отдельно?

— Честно говоря, не думаю, что стоит выделять конкретных исполнителей у вашей команды. Российские игроки сильны именно как единый коллектив.

Командные взаимодействия находятся на довольно высоком уровне и должны быть вашей сильной стороной. И, как я уже сказал, думаю, сборная России еще покажет себя на чемпионате мира.

— Спасибо за лестную характеристику нашей сборной и приятный прогноз. А что вы можете сказать по поводу перспектив сборной Франции на чемпионате мира? Считаете ли вы свою команду фаворитом турнира?

— Мы не единственный и главный фаворит мундиаля, но, конечно, я считаю, что Франция входит в число нескольких явных фаворитов чемпионата мира. У нас ведь действительно очень крутая команда!

К тому же мы располагаем временем, чтобы улучшить нашу игру и взаимодействия. Мы проведем еще несколько товарищеских матчей (французы встретятся с Италией, Ирландией и США. — «Газета.Ru») в рамках подготовки к мундиалю. На мой взгляд, нам еще есть над чем работать, и мы будем продолжать упорно трудиться.

— Довольно много игроков «Челси» примут участие в чемпионате мира. Наверное, чем ближе мундиаль, тем больше разговоров в раздевалке о предстоящем событии?

— Мы все в «Челси» держим чемпионат мира в своих мыслях и находимся в предвкушении этого праздника красивой игры.

Например, у сборной Дании, к которой относится мой одноклубник Андреас Кристенсен (защитник «синих». — «Газета.Ru»), сегодня товарищеский матч против команды Чили. И моя, и его сборные примут участие в мундиале, причем в одной группе (Дания и Франция попали в квартет под буквой С вместе с Австралией и Перу. — «Газета.Ru»), так что мы с Андреасом частенько общаемся по поводу предстоящего чемпионата мира. Хотя должен сказать, что в данный момент мы в «Челси» больше сфокусированы на том, что нам нужно хорошо выступать в чемпионате Англии (лондонцы занимают пятую строчку в турнирной таблице и не попадают в Лигу чемпионов. — «Газета.Ru»)

— Вы ведь в первый раз в России?

— Да, никогда не раньше не бывал в вашей стране: ни на отдыхе, ни по футбольным делам.

— Что вы никогда не забудете о России после этой поездки?

— Это путешествие было похоже на красивое кино. Меня поразил Исаакиевский собор в центре города с огромным золотым куполом

(Канте на секунду замешкался, забыв слово «купол» по-английски, однако тут же находчиво заменил его на французское «dôme» с аналогичным значением. — «Газета.Ru»). Также меня очень впечатлила замерзшая река.

Как она называется? Нева? Вот на нее открывается очень красивый вид со стадиона: она вся белая из-за снега, который лег поверх льда! Я такого раньше никогда в жизни не видел.

В общем у меня остались только положительные впечатления от моего первого пребывания в России.

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