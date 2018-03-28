«И бразильцы, и французы во всем превосходили нас»

— Как вы оцениваете результаты матчей против Бразилии и Франции?

Валерий Непомнящий: Естественно, я оцениваю их негативно. Не только потому что проиграли два матча, но пропустили дважды по три мяча, а забили только один. Правда, из шести мячей со стандартов, по-моему, четыре нам забили, но дело в том, что явно было видно — играют команды разного уровня. И бразильцы, и французы превосходили нас и в индивидуальном мастерстве, и в командных действиях.

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В таких случаях обычно говорят, что если у команды нет звезд, то она сама должна быть звездой – командные действия. Вот они пока не выстроены. Я пока не совсем понимаю, каким образом будет выстраиваться наша стратегия. И защищаемся большим числом – но, как выясняется, не очень успешно, – и атакуем малыми фрагментами. У нас получается активная игра, когда уже все потеряно. Ребята становятся раскрепощенными, и тогда что-то выходит.

Мы никак не определимся с сочетанием игроков. Да, причины разные. Нет центральных защитников, в средней линии у нас происходит много замен, никак не можем определиться с игроками на флангах. Вот эта неопределенность, мне кажется, тоже является негативной составляющей.

Михаил Грушевский: На мой взгляд, результаты товарищеских матчей оценивать – занятие бессмысленное. Можно оценивать какие-то компоненты игры, а что касается результатов, то болельщики всегда желают победы сборной, остро оценивают неудачи команды, но в данном случае вряд ли важен счет, с которым закончились матчи против Бразилии и Франции. Это была такая лабораторная работа.

Давайте сейчас сэкономим наши силы и прибережем эмоции для самого чемпионата мира. Не будем растрачивать нервные клетки из-за товарищеских матчей.

— Что понравилось в действиях нашей национальной команды?

ВН: Игра была небезнадежной. Мы играли с фаворитами, которые превосходили нас по всем показателям. Но на чемпионате мира, по крайней мере первые две игры, мы обязаны играть в атаку. Мне кажется, в нашей команде атакующая сторона должна превалировать, потому что у нас есть игроки, которые способны играть на этом уровне в атаке, в центральной оси и на флангах. Другое дело, что они должны быть к этому готовы.

МГ: Должен признаться, мне будет трудновато об этом рассуждать, так как вчерашний матч я совсем не видел. Я был в «Лужниках» на игре с Бразилией и не могу сказать, что мне что-то понравилось. Скорее больше было отрицательных ощущений, даже в первом тайме мне не очень понравилось, как выглядела наша сборная.

Судя по тому, что я слышал или читал, а матче с Францией, наши играли уже лучше. При некоторых проблемах в обороне сборная лучше смотрелась впереди, создавала больше моментах и можно говорить о каких-то упущенных шансах.

Мне представляется, что на сегодняшний момент нельзя делать каких-то глобальных выводов. Если бы наша сборная, например, не проиграла Бразилии и выиграла бы у Франции, наши горячие головы стали бы говорить, что на чемпионате мира мы дойдем до финала.

А поскольку мы оба матча проиграли, сейчас звучат голоса, что мы, как всегда, опозоримся. Я бы не торопился с выводами. У команды будет месяц целенаправленной подготовки к чемпионату мира после окончания чемпионата России.

Дай бог, чтобы сборная не теряла больше ключевых игроков, чтобы в оптимальном на данный момент составе подошла к турниру, и чтобы поддержка болельщиков, являющаяся ключевым фактором, была на уровне.

Надеюсь, за счет этого мы сможем выйти из группы, хотя я отдаю себе отчет, что и Египет, и Уругвай – сильные команды.

— Схема с тремя центральными защитниками, в отсутствие Джикии и Васина, похоже, не работает. Не стоит ли добавить лишнего игрока в среднюю линию, где у нас наилучший подбор исполнителей?

ВН: Черчесов же и сам идет по этому пути. В какой-то момент он перестраивает – убирает центрального защитника и добавляет игрока или в первую линию, или в середину. Эта работа ведется, и, думаю, в заключительных двух матчах перед чемпионатом мира мы увидим такое построение в стартовом составе. Нам нужно начинать с того, что с Саудовской Аравией и Египтом мы должны априори играть на победу.

МГ: В вашем вопросе имеется безусловная логика, и наверное тренер сборной так бы и поступил. Но с учетом того, что Игоря Денисова очевидно в сборной не будет, у нас нет того опорного полузащитника, который в нужные моменты становился бы третьим защитником, как в свое время Понтус Вернблум в ЦСКА, когда при Леониде Слуцком команда играла в четыре защитника.

Он не только был волнорезом, встречавшим атаки на ворота ЦСКА, но и страховал подключавшегося вперед Марио Фернандеса.

Думаю, вариант в четыре защитника не будет рассматриваться тренерским штабом, и будет наигрываться схема с тремя центральными защитниками.

— А если говорить о тройке центральных защитников, то кто выглядит в связке с незаменимым Федором Кудряшовым наиболее предпочтительными вариантами?

ВН: Извините, но без комментариев (смеется).

МГ: Какой вариант к чемпионату мира станет основным, мы увидим не раньше середины мая. Думаю, тренерский штаб будет ломать голову и придумывать то самое оптимальное сочетание.

Не знаю, будет ли это Роман Нойштедтер или какой-то другой вариант. Безусловно, тройка Кудряшов – Кутепов – Гранат не представляется незыблемым основным сочетанием. Думаю, изменения в этой тройке могут последовать, а какими они будут, не берусь предположить.

— Можно ли сейчас назвать Федора Смолова форвардом мирового уровня? Он — наша главная надежда на чемпионате мира?

ВН: Ну, мирового уровня – это очень рискованная характеристика. Но что он явный лидер в нашем составе и игрок, способный играть в хороших европейских командах, я уверен.

МГ: Федор – наша главная надежда, но в вопросе есть чистой воды провокация. Безусловно, Смолов не является на данный момент нападающим мирового уровня. «Реал» не обменяет на него Криштиану Роналду, и «Барселона» не согласится обменять на него Лео Месси.

Мне только кажется, что при схеме в три центральных защитника предполагается два центральных форварда, и я не исключаю появления Артема Дзюбы в окончательной заявке. На данный момент, при всех заслугах Алексея Миранчука, он не является вторым нападающим.

С учетом потери Александра Кокорина нужен еще один нападающий. Другое дело, что Смолов сам является центрфорвардом, и надо еще будет их с кем-то разместить. Сыграет ли Федор на острие или в оттяжке?

Я не зря вспоминал тактику ЦСКА. С приходом Ахмеда Мусы команда как раз по той же схеме, что и сборная, стала играть в два нападающих – Мусу и Вернблума. Кто будет второй в комплекте с Федором Смоловым, для меня тоже вопрос, имеющий принципиальное значение.

— На ваш взгляд, важно ли главному тренеру национальной команды иметь хороший контакт с прессой? Или же стиль ответов Станислава Черчесова на вопросы на пресс-конференциях не имеет значения?

ВН: Вы знаете, в свое время я писал работу, которая называлась «О некоторых факторах успешной работы тренеров». И одним из важнейших факторов работы тренера является умение ладить со средствами массовой информации. Понятно, что не всегда корректны журналисты, понятно, что не всегда они задают правильные вопросы, но умение отвечать является для тренера одним из важнейших в работе.

МГ: Безусловно, желательно или, я бы даже сказал, обязательно иметь рабочие отношения. Но все же тренеры разные. Я прекрасно отношусь к Леониду Слуцкому, и он имеет прекрасные отношения с прессой, но в 2016 году результат был на Евро удручающим.

Черчесов – безусловно, человек другой эмоциональной характеристики. И когда он сталкивается с какой-то недоброжелательной составляющей в журналистском подходе, он, как голкипер, закрывается, уходит в оборонительную стойку, если перейти на язык бокса.

Сказать, что Черчесов не умеет выстраивать отношения с прессой, будет неправдой. И очень надеюсь, что ближе к чемпионату мира вокруг сборной будет доброжелательная атмосфера и ожидание положительного.

Оттого что вы двести раз спросите его об Игоре Денисове, его подход в этом вопросе не изменится.

Я не вижу проблем в отношениях между Черчесовым и прессой. Он достаточно открытый и словоохотливый человек, другое дело, что у него есть своя специфика, которая предполагает неприятие заведомо провокационных вопросов.

Давайте уважать его психологическую особенность. И, постойте, ведь российские журналисты тоже заинтересованы, чтобы у сборной было больше положительных результатов на чемпионате мира, чтобы делиться ими с читателями. Я бы призвал к максимальному позитиву по этой линии. На мой взгляд, не стоит провоцировать какую-то дополнительную нервозность.

— Какими видите перспективы сборной России на чемпионате мира в свете последних двух игр национальной команды?

ВН: Сегодня слышал в новостях, что Черчесов, прощаясь с игроками, пожелал им успехов в своих клубах. Конечно, здесь непростая ситуация. На чемпионате мира, особенно в первых матчах, команды-фавориты испытывают большие сложности. Это связано с тем, что , например, английский и испанский чемпионаты требуют больших энергозатрат, Лига чемпионов… А пауза между финалом Лиги чемпионов и чемпионатом мира совсем небольшая.

Игроки эмоционально и физически выхолощены, и тренерам нужно их подготовить в функциональном и тактическим плане. Вот насколько удастся нашему штабу решить эту задачу к первым двум матчам – у нас тоже упорная борьба в чемпионате между четырьмя-пятью командами, где собраны основные представители сборной, – настолько и будут у нас хорошие перспективы.

МГ: На чемпионате мира сборную России ждут как минимум два тяжелейших матча. На мой взгляд, очень многое будет зависеть в том числе от общественного настроения вокруг сборной.

Думаю, что с учетом такого исторического момента – проведения чемпионата мира в нашей стране, эмоциональный фон должен быть очень хорошим. Нам будет очень сложно, но в выход из группы я верю. Все дальнейшее представляется весьма туманным.

Верю, что наша сборная, если и не подарит какие-то фантастические радостные моменты, то хотя бы не оставит какого-то грустного о себе впечатление. Верю в лучшее, втайне надеюсь на какое-то чудо и не хочу думать о плохом.

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