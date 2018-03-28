«Надеюсь дать бой Карлсену»: Каруана на месте Карякина

В Берлине прошел последний тур турнира претендентов. Первыми где-то за полчаса «отстрелялись» Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США). У обоих выдающихся гроссмейстеров турнир не сложился, и они, понятное дело, хотели поскорее с ним расстаться и начать подготовку к новым стартам.

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Россиянин Сергей Карякин играл белыми с Дин Лижэнем и очень хотел «распечатать ворота» непробиваемого китайца, ведь в этом случае он мог догнать Каруану и опередить его по дополнительным показателям. Однако Дин так и остался единственным участником берлинского сражения, не потерпевшим ни одного поражения. Более того, в миттельшпиле он сумел нанести Карякину неожиданный тактический удар, после чего Сергею пришлось очень постараться, чтобы удержать тяжелый эндшпиль.

Символический первый ход в партии Владимир Крамник (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) сделал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Перед началом церемонии он с улыбкой спросил у Владимира:

«Ну что, скажешь мне свой секретный первый ход?»

Крамник тоже заулыбался и громко ответил по-английски (наверное, чтобы его слова были понятны зрителям видеотрансляции):

«Изначально я хотел сыграть иначе, но из уважения к Анатолию Евгеньевичу прошу сделать его любимый ход 1.d4!»

Выполнив свою миссию, Карпов поднялся в вип-зону, где представил гостям и журналистам выставку марок и почтовых конвертов на тему шахмат – малую часть своей богатейшей коллекции.

Мамедьяров после партии поблагодарил своего соперника за то, что он вышел белыми на большую борьбу, в которой шансы на победу были у обеих сторон. Шах разыграл весьма редкий, острый, но не вполне корректный вариант каталонского начала, где белые могли сходу добиться большого перевеса, если бы вспомнили правильное продолжение.

Крамник помнил оценку и основные идеи, однако точный порядок ходов не сумел восстановить в памяти. Благодаря этому черные «проскочили» дебют, и завязалась сложная борьба с обоюдными шансами. Белые нагнетали угрозы на королевском фланге, однако Мамедьяров провел красивую разменную комбинацию, в результате которой на доске возникло примерно равное окончание.

А единственную победу в этот день одержал Фабиано Каруана, игравший черными с Александром Грищуком. Российский гроссмейстер получил весьма перспективную позицию по дебюту, но в критический момент избрал неверный план, и шансы сторон уравнялись. В дальнейшей борьбе белые, возможно, переоценили силу своих двух слонов, пропустили прорыв в центре, после чего вынуждены были перейти в оборону. Каруана энергично наращивал свой перевес, выиграл пешку и постепенно довел партию до победы.

После окончания официальной церемонии награждения Фабиано Каруана в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» о своем выступлении:

– Думаю, я отлично подготовился к турниру и приехал сюда в хорошей форме. Конечно, тут было немало сложных моментов, но я доволен тем, как готовился и играл. Моя лучшая партия? Они все такие разные… Может быть, против Уэсли Со в первом туре, хотя сегодняшней против Грищука я тоже очень доволен. Очень богатой по содержанию и волнительной оказалась моя партия черными против Крамника – очень нервная партия!

– С каким настроем вы шли на последний тур?

– Определенно, был шанс, что Сергей может выиграть, также нельзя было исключать, что Шахрияр сможет обыграть черными Крамника. Я считал, что лучше всего для меня – постараться сыграть нормальную партию; если ничья, то ничья. Очевидно, я не стремился к ничьей с самого начала, а играл в шахматы и смотрел, как будут развиваться события.

– После ничьей в партии Крамник – Мамедьяров вас тоже устраивала ничья, но вы решили играть до конца?

– У меня в этот момент была уже подавляющая позиция, без всякого риска.

– Как бы вы оценили игру ваших конкурентов?

– Меня очень впечатлило выступление Сергея Карякина. Он стартовал очень плохо, но когда у него появились шансы, он воспользовался ими.

Владимир Крамник очень интересный шахматист сегодня! Он играет блестяще, но абсолютно нестабильно. Также он зачастую очень странно оценивает позицию. Но он, конечно, блестящий шахматист, один из самых интересных в мире! Шахрияр Мамедьяров очень стабилен и силен, но у него был один неудачный момент в партии против Дин Лижэня, и это, я думаю, стоило ему турнира.

Думаю, Александр Грищук крайне разочарован своим выступлением. У него были шансы почти до самого конца турнира, но ничья в 12 туре с Ароняном его расстроила, потому что у него были шансы на победу в этой партии. И после этой ничьей он неожиданно проиграл обе последние партии. На мой взгляд, ему принадлежит самая интересная дебютная идея в этом турнире – после жертвы фигуры в партии с Дин Лижэнем. Его новая идея также сработала в партии с Ароняном; в следующем туре я ее скопировал, это прекрасная заготовка! Думаю, в дебютной стадии он наиболее творческий и созидательный шахматист.

– Как вам удалось восстановиться после поражения от Карякина?

– Конечно, это был очень тяжелый момент. К счастью, на следующий день был выходной. Мы пошли в кино, и мне удалось на время забыть о шахматах. Я был крайне разочарован и думал, что это поражение будет стоить мне турнира, но потом понял, что у меня есть шансы и я должен бороться. И каким-то образом это помогло мне улучшить мою игру. Последние две партии я провел гораздо лучше, чем до этого.

– Как оцениваете свои шансы в матче с Магнусом?

– Считаю, что они примерно равны, фифти-фифти. Не думаю, что он большой фаворит в матче. У меня есть шанс, и многое будет зависеть от того, насколько хорошо я сумею подготовиться. Если будет все в порядке с подготовкой, я буду хорошо себя чувствовать, буду уверенным в собственных силах, то определенно это будет упорный матч!

– Вы всегда очень много играете. Будете как-то корректировать свое турнирное расписание после победы в Берлине?

– Да, у меня запланировано уже довольно много выступлений, и с учетом Олимпиады это будет сумасшедший год, но я собираюсь найти несколько месяцев, чтобы провести сборы с сильными гроссмейстерами.

– И последний вопрос: когда мы снова увидим вас в России?

– Я много играл в России, но в последнее время не было такой возможности. Очень жаль, потому что мне очень нравится играть в России. Мне очень хотелось сыграть в недавнем Мемориале Таля по рапиду и блицу, но он был слишком близко к турниру претендентов, поэтому пришлось отказаться. Если будут приглашения на такие турниры, как Мемориал Таля, то я с удовольствием сыграю!

Итоговое положение:

1. Ф.Каруана – 9 очков из 14, 2-3. С.Карякин, Ш.Мамедьяров – по 8, 4. Дин Лижэнь – 7,5, 5-6. А.Грищук, В.Крамник – по 6,5, 7. У.Со – 6, 8. Л.Аронян – 4,5.

Поединок за мировую шахматную корону между чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Фабиано Каруаной (США) состоится в ноябре 2018 года в столице Англии Лондоне.

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