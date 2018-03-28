«Надеюсь дать бой Карлсену»: Каруана на месте Карякина

Курсы валют$ 57.53 (+0.13) 71.32 (+0.236)
Москва: -1°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
15:20
ЯпонияУкраина
1:2
закончен
18:50
РоссияФранция
1:3
закончен
21:00
ЕгипетГреция
0:1
закончен
21:30
РумынияШвеция
1:0
закончен
21:45
ГерманияБразилия
0:1
закончен
22:00
АнглияИталия
1:1
закончен
22:00
НигерияСербия
0:2
закончен
22:30
ИспанияАргентина
6:1
закончен
03:00
ИсландияПеру
1:3
закончен
05:00
МексикаХорватия
0:1
закончен
U21 ЧЕ / 2019
20:00
Англия U21Украина U21
2:1
закончен
21:00
Гибралтар U21Россия U21
0:5
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
4:3
закончен
02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
3:4
закончен
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
5:4 (Б)
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
2:1 (Б)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
3:2 (ОТ)
закончен
03:30
Даллас СтарзФиладельфия Флайерз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
3:7
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
116:106
закончен
02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
114:110
закончен
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
98:79
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
118:86
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
103:107
закончен
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
97:103
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
81:92
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
105:98
закончен
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
Евролига
18:45
Химки Фенербахче
не начался
20:45
Анадолу Эфес Барселона
не начался
21:00
Бамберг Олимпия Милан
не начался
22:00
Баскония Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
02:30
Майами ХитЧикаго Буллз
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
не начался

«Надеюсь дать бой Карлсену»: Каруана на месте Карякина

Каруана выиграл турнир претендентов, опередив Карякина и Мамедьярова

Фабиано Каруана (справа), его секундант Рустам Касымджанов и сильнейшая шахматистка в истории Юдит... Владимир Барский
Фабиано Каруана (справа), его секундант Рустам Касымджанов и сильнейшая шахматистка в истории Юдит Полгар
В Берлине завершился турнир претендентов, в котором восемь сильнейших гроссмейстеров мира боролись за право бросить вызов действующему чемпиону Магнусу Карлсену. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана выиграл в заключительный день у россиянина Александра Грищука и занял чистое первое место, на очко опередив Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан) и Сергея Карякина (Россия). Остальные партии в 14 туре завершились вничью.

В Берлине прошел последний тур турнира претендентов. Первыми где-то за полчаса «отстрелялись» Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США). У обоих выдающихся гроссмейстеров турнир не сложился, и они, понятное дело, хотели поскорее с ним расстаться и начать подготовку к новым стартам.

Реклама

Россиянин Сергей Карякин играл белыми с Дин Лижэнем и очень хотел «распечатать ворота» непробиваемого китайца, ведь в этом случае он мог догнать Каруану и опередить его по дополнительным показателям. Однако Дин так и остался единственным участником берлинского сражения, не потерпевшим ни одного поражения. Более того, в миттельшпиле он сумел нанести Карякину неожиданный тактический удар, после чего Сергею пришлось очень постараться, чтобы удержать тяжелый эндшпиль.

Символический первый ход в партии Владимир Крамник (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) сделал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Перед началом церемонии он с улыбкой спросил у Владимира:

«Ну что, скажешь мне свой секретный первый ход?»

Крамник тоже заулыбался и громко ответил по-английски (наверное, чтобы его слова были понятны зрителям видеотрансляции):

«Изначально я хотел сыграть иначе, но из уважения к Анатолию Евгеньевичу прошу сделать его любимый ход 1.d4!»

Выполнив свою миссию, Карпов поднялся в вип-зону, где представил гостям и журналистам выставку марок и почтовых конвертов на тему шахмат – малую часть своей богатейшей коллекции.

Мамедьяров после партии поблагодарил своего соперника за то, что он вышел белыми на большую борьбу, в которой шансы на победу были у обеих сторон. Шах разыграл весьма редкий, острый, но не вполне корректный вариант каталонского начала, где белые могли сходу добиться большого перевеса, если бы вспомнили правильное продолжение.

Крамник помнил оценку и основные идеи, однако точный порядок ходов не сумел восстановить в памяти. Благодаря этому черные «проскочили» дебют, и завязалась сложная борьба с обоюдными шансами. Белые нагнетали угрозы на королевском фланге, однако Мамедьяров провел красивую разменную комбинацию, в результате которой на доске возникло примерно равное окончание.

А единственную победу в этот день одержал Фабиано Каруана, игравший черными с Александром Грищуком. Российский гроссмейстер получил весьма перспективную позицию по дебюту, но в критический момент избрал неверный план, и шансы сторон уравнялись. В дальнейшей борьбе белые, возможно, переоценили силу своих двух слонов, пропустили прорыв в центре, после чего вынуждены были перейти в оборону. Каруана энергично наращивал свой перевес, выиграл пешку и постепенно довел партию до победы.

После окончания официальной церемонии награждения Фабиано Каруана в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» о своем выступлении:

– Думаю, я отлично подготовился к турниру и приехал сюда в хорошей форме. Конечно, тут было немало сложных моментов, но я доволен тем, как готовился и играл. Моя лучшая партия? Они все такие разные… Может быть, против Уэсли Со в первом туре, хотя сегодняшней против Грищука я тоже очень доволен. Очень богатой по содержанию и волнительной оказалась моя партия черными против Крамника – очень нервная партия!

– С каким настроем вы шли на последний тур?

– Определенно, был шанс, что Сергей может выиграть, также нельзя было исключать, что Шахрияр сможет обыграть черными Крамника. Я считал, что лучше всего для меня – постараться сыграть нормальную партию; если ничья, то ничья. Очевидно, я не стремился к ничьей с самого начала, а играл в шахматы и смотрел, как будут развиваться события.

– После ничьей в партии Крамник – Мамедьяров вас тоже устраивала ничья, но вы решили играть до конца?

– У меня в этот момент была уже подавляющая позиция, без всякого риска.

– Как бы вы оценили игру ваших конкурентов?

– Меня очень впечатлило выступление Сергея Карякина. Он стартовал очень плохо, но когда у него появились шансы, он воспользовался ими.

Владимир Крамник очень интересный шахматист сегодня! Он играет блестяще, но абсолютно нестабильно. Также он зачастую очень странно оценивает позицию. Но он, конечно, блестящий шахматист, один из самых интересных в мире! Шахрияр Мамедьяров очень стабилен и силен, но у него был один неудачный момент в партии против Дин Лижэня, и это, я думаю, стоило ему турнира.

Думаю, Александр Грищук крайне разочарован своим выступлением. У него были шансы почти до самого конца турнира, но ничья в 12 туре с Ароняном его расстроила, потому что у него были шансы на победу в этой партии. И после этой ничьей он неожиданно проиграл обе последние партии. На мой взгляд, ему принадлежит самая интересная дебютная идея в этом турнире – после жертвы фигуры в партии с Дин Лижэнем. Его новая идея также сработала в партии с Ароняном; в следующем туре я ее скопировал, это прекрасная заготовка! Думаю, в дебютной стадии он наиболее творческий и созидательный шахматист.

– Как вам удалось восстановиться после поражения от Карякина?

– Конечно, это был очень тяжелый момент. К счастью, на следующий день был выходной. Мы пошли в кино, и мне удалось на время забыть о шахматах. Я был крайне разочарован и думал, что это поражение будет стоить мне турнира, но потом понял, что у меня есть шансы и я должен бороться. И каким-то образом это помогло мне улучшить мою игру. Последние две партии я провел гораздо лучше, чем до этого.

– Как оцениваете свои шансы в матче с Магнусом?

– Считаю, что они примерно равны, фифти-фифти. Не думаю, что он большой фаворит в матче. У меня есть шанс, и многое будет зависеть от того, насколько хорошо я сумею подготовиться. Если будет все в порядке с подготовкой, я буду хорошо себя чувствовать, буду уверенным в собственных силах, то определенно это будет упорный матч!

– Вы всегда очень много играете. Будете как-то корректировать свое турнирное расписание после победы в Берлине?

– Да, у меня запланировано уже довольно много выступлений, и с учетом Олимпиады это будет сумасшедший год, но я собираюсь найти несколько месяцев, чтобы провести сборы с сильными гроссмейстерами.

– И последний вопрос: когда мы снова увидим вас в России?

– Я много играл в России, но в последнее время не было такой возможности. Очень жаль, потому что мне очень нравится играть в России. Мне очень хотелось сыграть в недавнем Мемориале Таля по рапиду и блицу, но он был слишком близко к турниру претендентов, поэтому пришлось отказаться. Если будут приглашения на такие турниры, как Мемориал Таля, то я с удовольствием сыграю!

Итоговое положение:

1. Ф.Каруана – 9 очков из 14, 2-3. С.Карякин, Ш.Мамедьяров – по 8, 4. Дин Лижэнь – 7,5, 5-6. А.Грищук, В.Крамник – по 6,5, 7. У.Со – 6, 8. Л.Аронян – 4,5.

Поединок за мировую шахматную корону между чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Фабиано Каруаной (США) состоится в ноябре 2018 года в столице Англии Лондоне.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице шахмат, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».