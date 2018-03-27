Развязка близко: Каруана подвинул Карякина

Чем ближе к финишу турнира претендентов, тем больше народу становится в зрительном зале и в пресс-центре. На последние два тура приехал, чтобы оказаться в гуще борьбы, известный российско-французский гроссмейстер, многократный чемпион мира среди сеньоров, журналист и тренер Анатолий Вайсер. Первые впечатления, как известно, самые яркие, и корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с Вайсером о турнире.

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«В отличие от других больших турниров, на которых мне довелось побывать, пресс-конференции в Кюльхаусе проходят с общим доступом. Сегодня на четвертом этаже собрались сотни людей, включая детей. Видимо, такая идея была изначально, однако в этом случае журналистов надо оставить за скобками… Непривычно, скажем так. Хорошо, что сейчас благодаря видеозаписи и интернету эту пресс-конференцию можно будет потом спокойно посмотреть, — начал Вайсер.

— А тур потрясающий, я получил колоссальные эмоции! Замечательно вел партию Володя Крамник и в какой-то момент стоял совершенно выиграно, но в цейтноте, к сожалению, начал «пахать» и доигрался до ничьей… Ему уже не занять первого места, но победитель как творческий шахматист — однозначно Владимир Крамник!

Грищук играл очень крепко, и со временем у него было все неплохо. По турнирной ситуации ему нужна была победа, и он пошел ловить свои шансы, но вода оказалась слишком мутной… Саша блестяще играет в цейтнотах, но не всегда. Во время пресс-конференции стало ясно, что ничью он видел, достаточно легко мог ее сделать, но он продолжал бороться за победу. Последовала блестящая реакция Мамедьярова, а у Грщука уже, к сожалению, оставалось мало времени, он ошибся и проиграл».

Говоря о центральной партии тура, Вайсер сказал, что ему жаль Левона Ароняна — он «блестящий игрок».

Сегодня перед началом тура я пришел в зал и посмотрел на лица игроков. Мне показалось, что Левон какой-то немножко потерянный, немножко не в себе. Он был как-то легко переигран, стоял значительно хуже. Но потом вдруг воспламенил ситуацию на доске: жертва фигуры, предпринятая черными, казалась совершенно бредовой, но она могла привести к невероятной ничьей!

Черные без двух фигур могли развить опасную атаку, и в некоторых вариантах уже белые приходилось «соскакивать»! Партия захватывающая и, на мой взгляд, очень интересная для любителей. Если бы у Ароняна оставалось минут 20, он бы, конечно, нашел правильный ход 31…Nxb4 хотя бы от безысходности…

Наконец, Сергей Карякин спокойно сделал ничеечку черными… Турнирная интрига сохраняется: оба лидера, Каруана и Мамедьяров, которые в прошлом туре проиграли, сегодня выиграли, и на первое место претендуют трое или даже четверо», — резюмировал Вайсер.

А вот что рассказал журналистам Фабиано Каруана:

«Поражение в партии с Карякиным, на самом деле, во многом мне помогло, поскольку я слишком нервничал, стараясь удержать свое лидирующее положение в турнире, и это разрушало мою игру в нескольких партиях.

Хотя моя турнирная ситуация была хорошей, мое настроение таковым не было. Перед сегодняшней партией с Ароняном я чувствовал себя гораздо лучше».

По словам Фабиано, в выходной день они с секундантом сходили в кино: «Мы смотрели фильм, который оказался отличным, потому что на два часа я сумел просто забыть о шахматах, а это как раз то, что было мне необходимо».

В соответствии с правилами, в случае дележа первого места победитель турнира претендентов определяется по дополнительным показателям, а они таковы (в порядке убывания значимости): личные встречи, количество побед, коэффициент Зоннеборна-Бергера. Если все показатели окажутся равны (а вероятность этого изначально стремится к нулю), должен состояться тай-брейк в быстрые шахматы. Вот как прокомментировал эту ситуацию Анатолий Вайсер:

«После турнира претендентов в Лондоне-2013 я не слышал других мнений, что в случае дележа первого места надо устраивать тай-брейк и присоединяюсь к этому.

Видно, что дополнительные показатели определяли не шахматисты – они просто из удобства выбрали то, что им проще подсчитать. Тай-брейк назначается лишь в том маловероятном случае, когда все три дополнительных показателя равны. Извините за такое слово, но это подход «лоха»!

Который абсолютно не чувствует, что такое шахматный турнир, что такое напряжение борьбы, что такое матч на первенство мира! После Лондона, когда 1-2 место поделили Магнус Карлсен и Владимир Крамник и из-за этих абсурдных правил первое место без тай-брейка досталось Карлсену, прошло уже пять лет, но ничего не меняется.

Решения принимают функционеры, из которых мало кто имеет или имел отношение к шахматам. Хотя бы проконсультируйтесь со знающими людьми по важнейшим для шахматного мира вопросам!»

Положение после 13 тура:

1. Ф.Каруана – 8 очков из 13, 2-3. С.Карякин, Ш.Мамедьяров – по 7,5, 4. Дин Лижэнь – 7, 5. А.Грищук – 6,5, 6. В.Крамник – 6, 7. У.Со – 5,5, 8. Л.Аронян – 4.

Во вторник 27 марта в заключительном 14 туре встречаются: Грищук – Каруана, Карякин – Дин Лижэнь, Крамник – Мамедьяров, Аронян – Со.

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