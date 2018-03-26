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Боец ММА сел за нападение на проституток

Бывшего бойца ММА Дацика отправили в тюрьму за нападение на бордель

Экс-боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ТАСС
Экс-боец смешанного стиля Вячеслав Дацик
Бывший боец ММА Вячеслав Дацик совершил нападение на два петербургских борделя, в одном случае выгнав женщин на улицу в голом виде и доведя их до отделения полиции. Суд признал экс-спортсмена виновным в разбое, нанесении побоев и нарушении неприкосновенности жилища, назначив ему 3,5 года в колонии строгого режима. Ранее Дацик признавался невменяемым и проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

Бывший боец смешанного стиля (ММА) и кикбоксер Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, выступавший в тяжелом весе (свыше 92 кг), следующие 3,5 года своей жизни проведет за решеткой.

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Спортсмен был приговорен к тюремному заключению строгого режима за разбойное нападение на два притона, в которых девушки «пониженной социальной ответственности» занимались проституцией.

Дацик разыскал в Петербурге две квартиры, где оказывались незаконные услуги, и ворвался в них, вооруженный монтировкой. Сначала экс-боец навестил дом на Васильевском острове, в котором обнаружил десять человек и атаковал их.

Согласно материалам следствия, три женщины укрылись в одной из комнат за закрытой дверью, однако Дацик сломал ее и нанес жертвам побои. Кроме того, бывший спортсмен отобрал у одной из пострадавших телефон и вынес деньги из сейфа.

Затем экс-кикбоксер направился в бордель в Петроградском районе города, где также запугал и избил присутствовавших. Сообщалось, что он выгнал женщин на улицу в голом виде и насильно довел до отделения полиции.

Этот погром был учинен в мае 2016 года. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали дебошира и заключили его под стражу. Дацику были предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, нанесении побоев и разбое.

«Из материалов уголовного дела следует, что ночью 18 мая 2016 года подозреваемый в бутик-отеле «Графтио», расположенном в Петроградском районе города, сломал дверь в одном из номеров, где находилась жительница Москвы.

Применив физическую силу, Дацик переместил женщину в коридор отеля, где ей удалось от него вырваться и убежать. Своими действиями Дацик нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность жилища», — говорилось в сообщении Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

Также в ведомстве начали проверку по признакам «уголовного преступления ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой)» и не исключали, что оба дела могут объединить. В марте 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный вердикт.

«Дацика признать виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — объявил судья Юрий Гершевский.

Это уже не первое преступление бывшего бойца ММА. Ранее он был осужден в 2007 году по схожему обвинению — в серии разбойных нападений. Дацику предъявляли ограбление нескольких салонов сотовой связи, однако после задержания и начала разбирательств суд пришел к выводу, что бывший спортсмен является невменяемым.

Обвиняемого отправили на принудительное лечение в Дружносельскую психиатрическую больницу Санкт-Петербурга, однако в 2010 году ему удалось бежать из медучреждения. В следующий раз о Дацике узнали, когда он внезапно объявился с пистолетом в Норвегии —

если быть точным, в иммиграционной конторе столицы скандинавского государства — Осло. Экс-боец попросил политического убежища и добровольно отдал полицейским оружие, однако это не смилостивило норвежцев.

Они признали Дацика психически здоровым и заключили под стражу, а в 2011 году удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации и экстрадировали задержанного на родину. В России бывшего кикбоксера отправили в следственный изолятор «Кресты» и начали судебное разбирательство.

В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга признал Дацика виновным в разбое и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Вскоре преступник был этапирован в Красноярский край, где пребывал за решеткой до 17 марта 2016 года.

По истечении срока заключения бывший боец ММА вышел на свободу, но продержался всего два месяца и совершил «рейд» по борделям, за который и был осужден повторно — на 3,5 года в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что проблемы с психикой наблюдались у Дацика с детства.

«В пять лет мне приснился сон: на меня напала здоровая собака. На следующий день я лег спать с ножом, чтобы прирезать эту собаку. Больше мне никаких снов не снится.

До меня в школе все докапывались. Когда мне было восемь лет, я перекусал класс девятиклассников. Вырвал трицепс из шеи у одного из них. Ну, и меня били, за один год было 16 сотрясений, в реанимацию попал с пробитой головой», — рассказывал боец в интервью петербургской газете «Тайный советник» в 2010 году.

Дацик начал заниматься боевыми искусствами в школе, а некоторую известность в спортивных кругах приобрел после своего официального дебюта в смешанных единоборствах среди профессионалов, в котором он нокаутировал Андрея Орловского, впоследствии ставшего чемпионом UFC в тяжелом весе.

Однако больших успехов в спорте Дацик не достиг, занявшись разбоем. Спортсмен являлся членом запрещенной ультранационалистической организации «Славянский союз» и нередко выражал свою неприязнь к людям темного цвета кожи.

Экс-боец рассказывал о якобы существовавшей группировке, в составе которой он выезжал в европейские страны с 1998 года и совершал нападения на представителей других рас. Однако подтверждения этим словам не обнаружено.

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