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«Был бы третьим на Играх»: как выступают отстраненные россияне

Скелетонист Третьяков победил на альтернативных соревнованиях для отстраненных

Конькобежец Павел Кулижников РИА Новости
Конькобежец Павел Кулижников
Недопущенные до Олимпиады-2018 российские спортсмены продолжают участвовать в альтернативных соревнованиях, призовой фонд которых равен олимпийскому — от 1,7 до 4 млн рублей. В турнирах также принимают участие атлеты, приглашенные на Игры, однако они нередко проигрывают отстраненным. Так, серебряный призер Пхенчхана в скелетоне Никита Трегубов уступил недопущенному Александру Третьякову, а в конькобежном спорте почти все призовые места заняли отстраненные атлеты.

В России продолжаются альтернативные соревнования, организованные Министерством спорта для тех атлетов, которые не были допущены до Олимпиады-2018.

Точнее, турниры, которые теперь призваны стать некоторой заменой Играм, существовали и ранее, но в этом году им значительно повысили призовой фонд (он равен олимпийскому — от 1,7 до 4 млн руб) и, соответственно, статус.

Так, в Коломне каждый год проводились соревнования на призы заслуженного мастера спорта СССР Валерия Муратова, но этой весной они получили более длинное название — Открытые всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Приз Валерия Муратова» — и привлекли гораздо больше именитых спортсменов, чем обычно.

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В конькобежном центре «Коломна» с 23 по 25 марта собрались все ведущие российские атлеты, включая рекордсменов мира Павла Кулижникова и Дениса Юскова, серебряного призера Сочи-2014 Ольгу Фаткулину и обладательницу двух бронзовых наград той Олимпиады Ольгу Граф, которая отказалась от поездки в Пхенчхан добровольно — в знак протеста против немотивированного отстранения многих россиян от Игр.

Приехала и Наталья Воронина, которая была допущена до Олимпиады в Пхенчхане и стала там единственной конькобежкой из России, завоевавшей медаль, — бронзу на дистанции 5000 м.

Конечно, атмосфера на этих соревнованиях была далеко не олимпийской — на трибунах оставалось довольно много свободных мест, и, как признался Кулижников после одного из забегов, «настроиться особо не мог, это не Олимпиада, не те зрители и не тот адреналин». Но благодаря этому турниру многие спортсмены хотя бы получили шанс минимизировать финансовые издержки, от которых они пострадали из-за недопуска до Игр.

Первой порадовала себя Ангелина Голикова (кстати, участвовавшая в Олимпиаде, но не завоевавшая там наград) — спортсменка заняла первое место на дистанции 500 м, преодолев ее за 37,84 секунд.

Второй финишировала Фаткулина (38,00), которую Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать в Пхенчхан, несмотря на то что Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с нее обвинения в антидопинговых махинациях и постановил вернуть спортсменке серебро Сочи-2014, признав, что у МОК нет достаточных доказательств ее вины. Впрочем, уже на 1000 м Фаткулина взяла реванш у Голиковой, завоевав золото (1:15,34 минуты), в то время как Ангелина оказалась второй (1:15,53).

Граф тоже немного возместила себе ущерб от добровольного отказа от Олимпиады, взяв серебро на дистанции 3000 м (4:10,64 минуты) и бронзу — в масс-старте (9:33,82). Съездившая на Игры Воронина добавила себе положительных эмоций, победив на треке 3000 м (4:08,47).

Не остался без награды и не допущенный до Игр Юсков — его МОК посчитал «неблагонадежным» из-за давней истории с якобы обнаруженной в его пробах марихуаной,

когда спортсмен еще был перспективным юниором. Спустя несколько лет ему удалось доказать свою невиновность, но чиновники Международного комитета все равно не пустили его в Пхенчхан.

Тем не менее Юсков на протяжении многих лет успешно проходит допинг-контроль и является обладателем действующего рекорда на дистанции 1500 м. В Коломне конькобежец предсказуемо оказался лучшим на этом треке, преодолев расстояние за 1:45,13 минуты.

Кроме того, Денис победил на дистанции 1000 м (1:08,75 минуты) и взял серебро в масс-старте (7:54,17). По крайней мере — в финансовом плане спортсмен уже не должен жалеть об отсутствии на Олимпиаде.

«Сезон закончен, он был очень тяжелым и длинным. На этом старте удалось выиграть две дистанции и стать призером в масс-старте, хотя еще перед ним я хотел сниматься, настолько тяжело далась победная дистанция 1000 м.

Сейчас приеду домой, немного побуду в Москве, и затем поедем с семьей отдыхать. Хочется просто полежать, почитать книжку, перевести дух», — приводит слова Юскова «Матч ТВ».

Один из сильнейших конькобежцев России и мира Кулижников, которого не допустили на Олимпиаду из-за положительного допинг-теста в юниорском возрасте и наличия мельдония в пробе в 2016 году (позднее это обвинение было снято, но МОК, скорее всего, учел этот факт), победил на дистанции 500 м, пробежав ее за 34,63 секунд. Напомним, спортсмен держит мировой рекорд на этом треке — 33,98 секунды.

«С таким результатом был бы третьим на Олимпиаде, к тому же — лед в Коломне не самый быстрый, и на Олимпиаде адреналин выше,

— отметил спортсмен в комментарии «Р-Спорту». — В Пхенчхане вообще результаты были не такие высокие, можно было бежать быстрее, — я за два года четыре раза так бегал, без учета высокогорных катков».

Также Кулижников подчеркнул, что вышел на эти старты вовсе не ради огромных призовых, которые в Коломне было завоевать гораздо легче, чем в Пхенчхане:

«Я бежал не ради денег, точно. Конечно, они честно заработаны, но, когда деньги даются проще, даже помешать могут. Я ради результата бежал. Из-за того, что нас не допустили, тоже хотелось быстро сбегать в Коломне.

Нас не пустили на главное событие в жизни! Мотивация есть, но, если и дальше будет такое продолжаться, это какое-то уничтожение… Какую-то нам нужно защиту давать».

Помимо ожидаемой победы на 500 м, Кулижников также взял серебро на дистанции 1000 м (1:09,00 минуты), уступив только Юскову.

В то же время в Сочи в рамках чемпионата России (конечно, с изрядно увеличенным бюджетом) проходят альтернативные соревнования по бобслею и скелетону, которые завершатся 26 марта. Победы отстраненных атлетов и тут не заставили себя ждать.

Как сообщила в своем инстаграме скелетонистка Елена Никитина, которую МОК не пригласил на Игры, несмотря на оправдание по допинговому делу в CAS, «у нас тут свои Олимпийские игры».

Также спортсменка заявила, что очень долго ждала сезон-2018, а он «так быстро и непонятно пролетел, но запомним мы только лучшее — благо, этих моментов значительно больше выдалось».

Никитина, которая является бронзовым призером Сочи-2014, одержала на Всероссийских соревнованиях победу, по сумме двух заездов показав время 1:54,76 минуты.

Среди мужчин лучший результат продемонстрировал олимпийский чемпион Олимпиады в Сочи Александр Третьяков, который, как и Никитина, был оправдан в Спортивном арбитражном суде, но не получил приглашения в Пхенчхан по решению МОК.

Причем на российских соревнованиях 32-летний Третьяков обошел 23-летнего Никиту Трегубова, который завоевал в Пхенчхане серебряную медаль. Время Александра — 1:51,75 минуты, результат Никиты — 1:52,29.

«Свое неучастие в Олимпийских играх в Южной Корее я уже пережил, — цитирует Третьякова ТАСС. — Сейчас все уляжется, и я смогу дальше спокойно тренироваться.

Поставил перед собой задачу выступить на следующей Олимпиаде, буду как следует готовиться к ней. Надеюсь, что теперь все мои злоключения закончатся. Я ухожу в отпуск с оптимизмом и верой в будущее.

Спортсмен также отметил, что не задумывался о большом денежном поощрении победителей и призеров альтернативных соревнований:

«Что касается большого призового фонда, то я, когда выхожу на старт, стараюсь не думать об этом. Все это выбивает из колеи и мешает правильно настроиться. Я думаю о том, как сделать быстрый старт и проехать без ошибок по трассе, как подготовить технику. И больше ни о чем».

Из альтернативных соревнований остался еще турнир по биатлону, который пройдет с 27 марта по 5 апреля (ожидается около 120 участников) и по шорт-треку — с 29 марта по 1 апреля (90 спортсменов).

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