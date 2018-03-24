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Тормоз подвел: Сироткин провалил дебют в «Формуле-1»

Феттель выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии

Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин Reuters
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин из-за проблем с тормозами сошел с дистанции на старте первой гонки в своей карьере. Победу на Гран-при Австралии одержал немецкий гощик «Феррари» Себастьян Феттель, перехитривший британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
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10:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами! До новых встреч на трассах «Формулы-1». Следующая гонка пройдет 8 апреля в Бахрейне!

Melbourne F1 GP 2018 Forza Ferrari! #ferrari #gpmelbourne #ferrariaustralasia

Публикация от Matteo Gandini (@matteolodog)

09:55

В Кубке конструкторов «Феррари» после первого и третьего места в Австралии набирает сразу 40 очков. У «Мерседаса» только 22. 20 у «Ред Булла». Сезон начался довольно неожиданно.

09:50

Вот так выглядит итоговой протокол Гран-при Австралии. 15 болидов сегодня дошли до финиша. Среди тех, кто сошел, оказался, к сожалению, выступающий за «Уильямс» россиянин Сергей Сироткин.

09:46

Хэмилтон невероятно раздосадован своим вторым местом, а вот счастливый Феттель приветствует болельщиков.

Red cars go faster #just sayin #Ausgp ���� #ferrari

Публикация от Annette Maloney (@annettemaloney)

09:45

Алонсо — 5-й, Ферстаппен — 6-й, Хюлькенберг — 7-й, Боттас — 8-й, Вандорн — 9-й и Сайнс — 10-й.

09:44

Хэмилтон второй, Райкконен третий, Риккьярдо четвертый.

09:43

Финиш! Феттель выигрывает Гран-при Австралии! Браво!

09:42

Последний круг! Риккьярдо вовсю атакует Райкконена!

09:40

Все в порядке у Хэмилтона, он просто бережет мотор. Похоже, уже можно поздравлять «Феррари» с победой в первой гонке сезона!

09:39

3 круга до финиша. Пять секунд уже проигрывает Хэмилтон, бросил он боротся. А вот Риккьярдо продолжает атаковать Райкконена, штампуя лучшие круги.

09:37

55 круг. Ох, что-то как-то быстро теряет скорость Льюис. Неужели, какие-то проблемы у него?

09:36

54 круг. Нет, похоже, это гонка Феттеля. Уже почти три секунды выигрывает немец у британца.

09:34

Тем временем, Райкконен отстал от лидирующей пары уже на семь с половиной секунды. Главная задача финна сейчас — сохранить место на подиуме, Риккьярдо всего лишь в секунде позади.

09:32

51 круг из 59-ти. Хэмилтон едет быстро, но не дает Феттель ему себя догнать. Себаться тоже штампует лучшие круги.

09:29

49 круг. Немного откладывается борьба за победу. Феттель оторвался от Хэмилтона. 51 км остается до финиша.

09:26

Разгоряченный Льюис вопрошает у механиков «Мерседеса» может ли он вновь атаковать. Очень быстро едет по трассе Хэмилтон!

09:24

Статистика смен позиций по ходу гонки.

09:22

43 круг. Между Феттелем и Хэмилтоном около секунды. Британец пока не атакует.

09:19

41 круг. Борьба за третье место обострена до предела. Риккьярдо уже буквально нюхает подиум, шутит твиттер «Формулы-1».

09:16

Тем временем Сироткин получает много пожеланий от болельщиков в комментариях у себя в инстаграме.

«Сергей, все еще впереди, болеем за тебя! Первый блин комом и не по твоей вине. Удачи! Поддерживаем и переживаем...»

«Сережа, это всего лишь первая гонка ! Все впереди! Мы с тобой!»

Вы тоже можете оставить свой отзыв третьему российскому пилоту в истории «Формулы-1».

09:14

39 круг. Лидирующая связка оторвалась от финна уже на четыре секунды.

09:12

Даниэль Риккардо догнал Райкконена и атакует. Похоже, у нас сегодня будет борьба еще и за третье место!

09:10

Интересный факт приводит пресс-служба «Формулы-1». Феттель — третий пилот в истории, который проехал 3000 кругов лидируя в гонке.

09:07

34 круг. Райкконен отстал от лидирующей связки уже на полторы секунды. Похоже, это не его борьба.

09:05

Хэмилтон приклеился с Феттелю. Серьезная борьба у нас разворачивается за победу.

09:04

32 круг. 15 машин продолжают борьбу в гонке!

09:02

«Хаас» уже почти убрали с трассы. Рестарт на этом круге.

Ferrari 7 year engine warranty?? #ferrari #haas

Публикация от Matt Harrison (@nzmjh)

09:01

Все пилоты выстроились в одну линию, отставания ликвидированы.

08:59

Пейс-кар продолжает вести болиды по трассе. После рестарта станет совсем интересно!

08:56

27 круг. Феттель мастерски обманул Хэмилтона! Вот это ход! Немец заехал в боксы после того, как машина безопасности появилась на трассе. Британец немного сбавил скорость и Себастьян выскочил с пит-лейна немного впереди!

08:54

Машина безопасности на трассе. Нужно убрать болид Грожана.

08:51

25 круг. Это невероятно! Спустя пару минут останавливается второй «Хаас». Ромен Грожан тоже сходит! Вот это драма в команде!

08:49

Все, официально сошел Кевин. Очень обидно, мог много очков набрать сегодня.

08:48

23 круг. Кевин Магнуссен из команды «Хаас» едет очень медленно по трассе. Похоже, ошиблись механики на пит-стопе и что-то недокрутили.

08:46

22 круг. После возвращения из боксов Райконнен потерял еще две секунды относительно Хэмилтона. 5,5 секунд его отставание от британца составляет.

08:44

Кстати, этот сезон удивителен потому, что в нем участвуют сразу два четырехкратных чемпиона мира — Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон!

08:42

Льюис вернулся на трассу в трех с половиной секундах впереди финна. Но у «Феррари» есть еще Феттель, который может избрать совершенно другую тактику.

08:40

20 круг. Сразу же зазывают Хэмилтона в боксы, чтобы Райконнен не смог тактически переиграть британца.

08:39

19 круг. Кими Райконнен совершается пит-стоп первым из лидирующей группы.

08:37

Это сход. Гасли — третий спортсмен, кто сегодня покидает гонку.

08:36

16 круг. Очень медленно едет Гасли по трассе, какие-то проблемы у гонщика «Торо Россо». Однако доезжает он все-таки в боксы, механики пытаются понять, что делать с болидом.

08:34

14 круг. Первая тройка пока без изменений. Хэмилтон выигрывает у Райконнена три секунды. Кими у Феттеля — две с половиной, а вот Себестьян у Магнуссена — 15.

08:32

В социальных сетях первые видео с австралийской трассы. Сегодня в Мельбурне очень много болельщиков.

F1 with @willcooper__ let's go @kimimatiasraikkonen

Публикация от Brett Cooper (@cooppee)

08:28

10 круг. Ох, как развернуло Макса Ферстаппена из «Ред Булла», хорошо, что не задел болид голландца никого из проезжавших мимо. На восьмое место он опустился.

08:26

Маркус Эрикссон из «Заубера» тоже отправляется в боксы. Это второй сход в гонке.

08:24

Расстроен Сергей. Это не тот дебют в «Формуле-1», о котором он мечтал. Но ничего, впереди будет еще много гонок.

08:22

6 круг. Отказали тормоза у Сироткина! Ох, как жалко, остался он на трассе. Это сход.

08:18

4 круг. Неполадки у Хартли начались уже на первом повороте — гонщик просто терял скорость без явных контактов с другими.

08:17

3 круг. Гонщик Брендон Хартли из «Торо Россо» отправился на пит-стоп. Причины неизвестны. На последнем месте новозеландский спортсмен. Отстает на 20 секунд от едущего 19-м Сироткина.

08:16

2 круг. Обе «Феррари» остались в тройке. Россиянин Сергей Сиротки по-прежнему на 19-й позиции.

08:15

Первый круг прошел без происшествий. Хэмилтон сохранил свое лидерство.

08:14

Гаснут огни светофоров! Поехали! Начался сезон «Формулы-1»!

08:10

На прогревочном круге пилоты! Совсем чуть-чуть до старта!

08:05

Кстати, согласно новым правилам спортсменов уже не приветствуют перед стартом девушки. После продолжительных дискуссий было решено, что их на стартах «королевских автогонок» заменят детям.

08:00

Десять минут до начала гонки! Как, по-вашему, сегодня дебютирует Сироткин?

07:55

Результаты вчерашней квалификации. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:21,164 2. Кими Райкконен («Феррари») +0,664 3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,674 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,988 6. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,023 7. Ромен Грожан («Хаас») +2,175 8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,368 9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,413 10. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени 11. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:23,692 12. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:23,853 13. Серхио Перес («Форс Индия») 1:24,005 14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:24,230 15. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:24,786 16. Брендон Хартли («Торо Россо») 1:24,532 17. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:24,556 18. Шарль Леклер («Заубер») 1:24,636 19. Сергей Сироткин («Уильямс») 1:24,922 20. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:25,295.

07:50

К сожалению, квалификация получилась неудачной для российского дебютанта Сергея Сироткина. Гонщик команды «Уильямс» сегодня стартует 19-м из 20-ти пилотов. Первым в гонку уйдет четырехкретный чемпион мира из «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.

Сироткин
Reuters
Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин
07:45

Начало гонки в 8.10 мск.

07:40

Доброе утро! Начинаем онлайн первого этапа «Формулы-1» сезона 2018! На трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне стартует гонка Гран-при Австралии!