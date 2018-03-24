Тормоз подвел: Сироткин провалил дебют в «Формуле-1»

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами! До новых встреч на трассах «Формулы-1». Следующая гонка пройдет 8 апреля в Бахрейне!
В Кубке конструкторов «Феррари» после первого и третьего места в Австралии набирает сразу 40 очков. У «Мерседаса» только 22. 20 у «Ред Булла». Сезон начался довольно неожиданно.
Вот так выглядит итоговой протокол Гран-при Австралии. 15 болидов сегодня дошли до финиша. Среди тех, кто сошел, оказался, к сожалению, выступающий за «Уильямс» россиянин Сергей Сироткин.
Хэмилтон невероятно раздосадован своим вторым местом, а вот счастливый Феттель приветствует болельщиков.
Алонсо — 5-й, Ферстаппен — 6-й, Хюлькенберг — 7-й, Боттас — 8-й, Вандорн — 9-й и Сайнс — 10-й.
Хэмилтон второй, Райкконен третий, Риккьярдо четвертый.
Финиш! Феттель выигрывает Гран-при Австралии! Браво!
Последний круг! Риккьярдо вовсю атакует Райкконена!
Все в порядке у Хэмилтона, он просто бережет мотор. Похоже, уже можно поздравлять «Феррари» с победой в первой гонке сезона!
3 круга до финиша. Пять секунд уже проигрывает Хэмилтон, бросил он боротся. А вот Риккьярдо продолжает атаковать Райкконена, штампуя лучшие круги.
55 круг. Ох, что-то как-то быстро теряет скорость Льюис. Неужели, какие-то проблемы у него?
54 круг. Нет, похоже, это гонка Феттеля. Уже почти три секунды выигрывает немец у британца.
Тем временем, Райкконен отстал от лидирующей пары уже на семь с половиной секунды. Главная задача финна сейчас — сохранить место на подиуме, Риккьярдо всего лишь в секунде позади.
51 круг из 59-ти. Хэмилтон едет быстро, но не дает Феттель ему себя догнать. Себаться тоже штампует лучшие круги.
49 круг. Немного откладывается борьба за победу. Феттель оторвался от Хэмилтона. 51 км остается до финиша.
Разгоряченный Льюис вопрошает у механиков «Мерседеса» может ли он вновь атаковать. Очень быстро едет по трассе Хэмилтон!
Статистика смен позиций по ходу гонки.
43 круг. Между Феттелем и Хэмилтоном около секунды. Британец пока не атакует.
41 круг. Борьба за третье место обострена до предела. Риккьярдо уже буквально нюхает подиум, шутит твиттер «Формулы-1».
Тем временем Сироткин получает много пожеланий от болельщиков в комментариях у себя в инстаграме.
«Сергей, все еще впереди, болеем за тебя! Первый блин комом и не по твоей вине. Удачи! Поддерживаем и переживаем...»
«Сережа, это всего лишь первая гонка ! Все впереди! Мы с тобой!»
Вы тоже можете оставить свой отзыв третьему российскому пилоту в истории «Формулы-1».
39 круг. Лидирующая связка оторвалась от финна уже на четыре секунды.
Даниэль Риккардо догнал Райкконена и атакует. Похоже, у нас сегодня будет борьба еще и за третье место!
Интересный факт приводит пресс-служба «Формулы-1». Феттель — третий пилот в истории, который проехал 3000 кругов лидируя в гонке.
34 круг. Райкконен отстал от лидирующей связки уже на полторы секунды. Похоже, это не его борьба.
Хэмилтон приклеился с Феттелю. Серьезная борьба у нас разворачивается за победу.
32 круг. 15 машин продолжают борьбу в гонке!
«Хаас» уже почти убрали с трассы. Рестарт на этом круге.
Все пилоты выстроились в одну линию, отставания ликвидированы.
Пейс-кар продолжает вести болиды по трассе. После рестарта станет совсем интересно!
27 круг. Феттель мастерски обманул Хэмилтона! Вот это ход! Немец заехал в боксы после того, как машина безопасности появилась на трассе. Британец немного сбавил скорость и Себастьян выскочил с пит-лейна немного впереди!
Машина безопасности на трассе. Нужно убрать болид Грожана.
25 круг. Это невероятно! Спустя пару минут останавливается второй «Хаас». Ромен Грожан тоже сходит! Вот это драма в команде!
Все, официально сошел Кевин. Очень обидно, мог много очков набрать сегодня.
23 круг. Кевин Магнуссен из команды «Хаас» едет очень медленно по трассе. Похоже, ошиблись механики на пит-стопе и что-то недокрутили.
22 круг. После возвращения из боксов Райконнен потерял еще две секунды относительно Хэмилтона. 5,5 секунд его отставание от британца составляет.
Кстати, этот сезон удивителен потому, что в нем участвуют сразу два четырехкратных чемпиона мира — Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон!
Льюис вернулся на трассу в трех с половиной секундах впереди финна. Но у «Феррари» есть еще Феттель, который может избрать совершенно другую тактику.
20 круг. Сразу же зазывают Хэмилтона в боксы, чтобы Райконнен не смог тактически переиграть британца.
19 круг. Кими Райконнен совершается пит-стоп первым из лидирующей группы.
Это сход. Гасли — третий спортсмен, кто сегодня покидает гонку.
16 круг. Очень медленно едет Гасли по трассе, какие-то проблемы у гонщика «Торо Россо». Однако доезжает он все-таки в боксы, механики пытаются понять, что делать с болидом.
14 круг. Первая тройка пока без изменений. Хэмилтон выигрывает у Райконнена три секунды. Кими у Феттеля — две с половиной, а вот Себестьян у Магнуссена — 15.
В социальных сетях первые видео с австралийской трассы. Сегодня в Мельбурне очень много болельщиков.
10 круг. Ох, как развернуло Макса Ферстаппена из «Ред Булла», хорошо, что не задел болид голландца никого из проезжавших мимо. На восьмое место он опустился.
Маркус Эрикссон из «Заубера» тоже отправляется в боксы. Это второй сход в гонке.
Расстроен Сергей. Это не тот дебют в «Формуле-1», о котором он мечтал. Но ничего, впереди будет еще много гонок.
6 круг. Отказали тормоза у Сироткина! Ох, как жалко, остался он на трассе. Это сход.
4 круг. Неполадки у Хартли начались уже на первом повороте — гонщик просто терял скорость без явных контактов с другими.
3 круг. Гонщик Брендон Хартли из «Торо Россо» отправился на пит-стоп. Причины неизвестны. На последнем месте новозеландский спортсмен. Отстает на 20 секунд от едущего 19-м Сироткина.
2 круг. Обе «Феррари» остались в тройке. Россиянин Сергей Сиротки по-прежнему на 19-й позиции.
Первый круг прошел без происшествий. Хэмилтон сохранил свое лидерство.
Гаснут огни светофоров! Поехали! Начался сезон «Формулы-1»!
На прогревочном круге пилоты! Совсем чуть-чуть до старта!
Кстати, согласно новым правилам спортсменов уже не приветствуют перед стартом девушки. После продолжительных дискуссий было решено, что их на стартах «королевских автогонок» заменят детям.
Десять минут до начала гонки! Как, по-вашему, сегодня дебютирует Сироткин?
Результаты вчерашней квалификации. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:21,164 2. Кими Райкконен («Феррари») +0,664 3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,674 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,988 6. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,023 7. Ромен Грожан («Хаас») +2,175 8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,368 9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,413 10. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени 11. Фернандо Алонсо («Макларен») 1:23,692 12. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:23,853 13. Серхио Перес («Форс Индия») 1:24,005 14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:24,230 15. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:24,786 16. Брендон Хартли («Торо Россо») 1:24,532 17. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:24,556 18. Шарль Леклер («Заубер») 1:24,636 19. Сергей Сироткин («Уильямс») 1:24,922 20. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:25,295.
К сожалению, квалификация получилась неудачной для российского дебютанта Сергея Сироткина. Гонщик команды «Уильямс» сегодня стартует 19-м из 20-ти пилотов. Первым в гонку уйдет четырехкретный чемпион мира из «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.
Начало гонки в 8.10 мск.
Доброе утро! Начинаем онлайн первого этапа «Формулы-1» сезона 2018! На трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне стартует гонка Гран-при Австралии!