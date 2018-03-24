Тормоз подвел: Сироткин провалил дебют в «Формуле-1»

Тем временем Сироткин получает много пожеланий от болельщиков в комментариях у себя в инстаграме.

«Сергей, все еще впереди, болеем за тебя! Первый блин комом и не по твоей вине. Удачи! Поддерживаем и переживаем...»

«Сережа, это всего лишь первая гонка ! Все впереди! Мы с тобой!»

Вы тоже можете оставить свой отзыв третьему российскому пилоту в истории «Формулы-1».