«Сильный кандидат»: России хотят вернуть чемпионат мира

Мужчины. Непобедимый Фуркад и неуслышанный Бабиков

Французский биатлонист Мартен Фуркад несмотря на досрочное завоевание Большого хрустального глобуса, который стал для спортсмена уже седьмым подряд, продолжает штамповать победы.

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Субботняя программа на тюменской арене «Жемчужина Сибири» началась с мужской гонки преследования.

Победивший в четверг в спринте француз пролидировал все 12,5 км от старта до финиша пасьюта, допустив сбой лишь раз, однажды промахнувшись на последнем огневом рубеже.

Главный преследователь Фуркада норвежец Йоханнес Бё к тому моменту проигрывал уже больше минуты и в итоге финишировал вторым, так и не увидев спину лучшего биатлониста планеты. Безукоризненно прошедший все огневые рубежи итальянец Лукас Хофер завоевал бронзу.

Лучший из россиян Максим Цветков замкнул десятку сильнейших, Александр Логинов финишировал 11-м, Антон Шипулин — 14-м, Евгений Гараничев — 23-м, Антон Бабиков — 24-м, Дмитрий Малышко — 28-м, Петр Пащенко — 29-м.

Прошедшая гонка добавила еще один трофей в копилку Фуркада. Француз стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. По итогам семи гонок Мартен набрал 396 очков, опередив Бё-младшего на 32 балла.

Что касается россиян, то их выступление в первых двух гонках в Тюмени тоже можно признать успешным, несмотря на отсутствие медалей. Все дело в том, что в масс-старт, где принимают участие 30 лучших спортсменов мира из тех, кто приехал на этап, попали сразу шесть россиян. Во многом такого результата удалось добиться из-за бойкотов некоторых сборных, но, тем не менее, подобного представительства в гонках с общего старта у России не было давно.

В воскресном соревновании тюменские болельщики смогут поболеть за Шипулина, Логинова, Бабикова, Цветкова, Малышко и Гараничева.

После гонки преследования Бабиков подвел для себя небольшие итоги сезона. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что это самый сложный сезон в моей спортивной карьере. Он неоднозначный и насыщенный. Главное, справиться со всем этим психологически. Думаю, вся наша команда извлекла огромный урок, и мы станем гораздо сильнее», — заявил российский биатлонист.

Также Бабиков попросил наставников команды прислушиваться к атлетам.

«Надо дождаться того, кто станет тренером в следующем году, узнать, какая у него будет тактика.

Верю, что он будет прислушиваться к задумкам спортсменов, вместе с которыми мы сможем прийти к единому решению. Мнение должны спросить хотя бы у лидеров команды. Пусть даже оно учитываться не будет.

К ним стоит прислушаться, хотя сейчас у меня даже нет понимания, кто может быть тренером в следующем сезоне. Мы всегда будем работать, хоть с тренером, хоть без», — заметил Бабиков.

Женщины. Борьба за Кубок мира обострилась до предела

Если в мужской части соревнований все давно понятно, то у женщин борьба за победу в общем зачете обострилась до предела.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в гонке преследования, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Анаис Бескон, третье — немка Лаура Дальмайер.

Мякяряйнен на пресс-конференции после победы рассказала, что ей приятно теплое отношение со стороны российских болельщиков, а также заявила, что «Россия является важным местом для биатлона».

Лидировавшая до пасьюта в общем зачете родная сестра Шипулина Анастасия Кузьмина, которая выступает за Словакию, заняла только шестое место и перед последней гонкой отдала Мякяряйнен желтую майку лидера.

Рядом с лидерами оказались россиянки. Так, Дарья Виролайнен даже попала в «цветы», заняв седьмое место. Ирина Услугина финишировала девятой, Светлана Миронова — 24-й, Ульяна Кайшева — 25-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 35-й.

Теперь все решится в масс-старте, перед которым Мякяряйнен опережает Кузьмину всего на пять очков, в связи с чем предугадать, как завершится борьба за главный трофей сезона практически невозможно. За Анастасию сыграет поддержка трибун, ведь, несмотря на словацкое гражданство, спортсменка родилась и выросла в Тюмени. Тем более, что она на российском этапе уже завоевала два малых Хрустальных глобуса — по итогам спринтов и пасьютов.

Также в гонке с общего старта примут участие три представительницы России — Юрлова-Перхт, Виролайнен и Услугина.

Седьмое место стало для Виролайнен лучшим результатом в сезоне, который после финиша биатлонистка назвала непонятным и скомканным.

«Этот сезон для меня стал каким-то непонятным, скомканным. Готовились к Олимпиаде, но она не случилась, очень обидно. Где-то были неудачи, но сейчас нахожусь на подъеме, с хорошим настроением, надеюсь, закончим сезон», — заявила российская спортсменка.

Также Виролайнен оценила свою высокую скорость в гонке преследования, где она была быстрейшей представительницей России.

«Я не скажу, что сейчас «летишь». Силы еще немного есть, отдаем все последнее. У меня было самочувствие в феврале хорошее, и я думаю, что мы бы поборолись на Олимпиаде», — добавила биатлонистка.

Тюмень хочет вернуть чемпионат мира. IBU не против

Однако главным биатлонным событием дня все же стоит назвать заявление губернатора Тюменской области Владимира Якушева в эфире телеканала «Матч ТВ». Политик отметил, что столица региона в случае восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года сможет повторно подать заявку на проведение чемпионата мира — 2021.

«Все уперлось только в один момент, когда WADA признает права РУСАДА.

И только этот вопрос сегодня не позволяет нам двигаться. Но есть дорожная карта, по ней идет совместная работа, будем надеяться на то, что все удастся.

И если к июню-июлю эта история состоится, то в сентябре мы сможем повторно подать заявку на проведение чемпионата мира»,

— заверил глава региона.

Российский город в феврале 2017 года был лишен права на проведение чемпионата мира из-за позиции WADA, которое выступало против проведения турнира в стране, чья антидопинговая система не соответствует Кодексу организации.

Как отмечается в дорожной карте по восстановлению прав РУСАДА, его временное приведение в соответствие с Кодексом WADA должно состояться в мае, полное — в ноябре.

Идею вернуть чемпионат мира в Тюмень поддержал и глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

«На сегодня я не могу дать вам четкого ответа на этот вопрос, поскольку мы находимся в ситуации, когда РУСАДА не соответствует кодексу WADA. Необходимо еще решить за столом переговоров оставшиеся спорные вопросы.

Но мое личное мнение заключается в том, что «Жемчужина Сибири» — очень сильный кандидат на проведение чемпионата мира»,

— заявил глава мирового биатлона.

25 марта станет заключительным днем Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. В 15.00 по московскому времени начнется масс-старт у мужчин, в 17.00 состоится гонка в аналогичной дисциплине у женщин. «Газета.Ru» будет следить за соревнованиями в текстовых онлайн-трансляциях.

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