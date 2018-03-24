Российские танцоры выступают в произвольной программе ЧМ. LIVE

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U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:3
закончен
22:00
Саудовская АравияУкраина
1:1
закончен
22:45
ГерманияИспания
1:1
закончен
22:45
НидерландыАнглия
0:1
закончен
22:45
АргентинаИталия
2:0
закончен
23:00
ФранцияКолумбия
2:3
закончен
03:30
ПеруХорватия
2:0
закончен
05:30
МексикаИсландия
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
2:3
закончен
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
73:90
закончен
21:00
Бамберг Уникаха
93:88
закончен
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
89:82
закончен
23:00
Барселона Баскония
73:86
закончен
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
83:87
закончен
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
69:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
109:104
закончен
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
100:108
закончен
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
120:95
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
104:108
закончен
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
116:112
закончен
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
105:118
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
105:99
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
124:120
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
100:105
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
106:94
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
1
Кейтлин Осмонд (Канада)
223,23
2
Вакаба Хигути (Япония)
210,90
3
Сатоко Мияхара (Япония)
210,08
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
1:1
закончен
11:00
ТомьСибирь
1:1
закончен
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовОренбург
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецТамбов
1:1
закончен
15:00
ХимкиТюмень
1:0
закончен
15:00
ВолгарьДинамо СПб
0:0
закончен
15:00
Авангард КШинник
1:2
закончен
16:00
ФакелЗенит-2
0:1
закончен
17:00
КубаньБалтика
0:1
2 тайм
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
3:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира
17:20
Танцы на льду. Произвольный танец
online
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины
12:00
Произвольная программа
1
Нейтан Чен (США)
321,40
2
Сома Уно (Япония)
273,77
3
Михаил Коляда (Россия)
272,32
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
15:00
Мужчины. Гонка преследования
online
17:00
Женщины. Гонка преследования
1
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
30:52.7
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Миннесота УайлдБостон Брюинз
не начался
04:30
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Парма
не начался
18:00
Цмоки-Минск Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
22:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
00:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
не начался
01:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
01:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
01:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
не начался
Еврокубок
00:00
Дарушшафака Бавария
не начался
00:00
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался

Российские танцоры выступают в произвольной программе ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы танцоров на ЧМ-2018

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате... Алексей Даничев/РИА «Новости»
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, 21 декабря 2017 года
На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане проходит произвольная программа у танцевальных пар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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18:00

Эллисон родилась в США, сменила много партнеров и с вечны прошлого года стала выступать за Литву с Саулюсом.

17:58

Рид и Амбрулевичус на льду.

17:57

Уступили немного украинцам немцы, но установили личный рекорд. 157,02 итоговая сумма — второй результат.

17:51

Немецкая пара Лоренц / Полизоакис выступает.

17:50

Много оригинальных элементов показали украинцы и получили 95,05 за программу. Сумма — 158,40, что выводит их в лидеры.

17:45

Оба партнера родились в Харькове и начинали свою карьеру под руководством Александра Жулина. Теперь тренируются у Игоря Шипильбанда и двукратного чемпиона Европы Фабиана Бурза.

17:44

Украинский дуэт Назарова / Никитин на льду.

17:42

Оценка 88,67 — не слишком хороший прокат. В этом сезоне было и 96 баллов за произвольную программу. Чуть больше балла проиграли турки предыдущим участникам в сумме — 149.05.

17:40

Уступил в технической оценке турецко-российский дуэт китайцам.

17:36

Алиса Агафонова и Алпер Учар из Турции следующие.

17:34

89,57 получила пара за программу, и их общая сумма составила 150,75 балла.

17:32

Приличный прокат исполнили китайцы — без особых ошибок. Но сложность их программы не слишком высока.

17:27

Ван Шиюэ и Лю Синью открывают соревнования.

17:23

Российские пары сегодня в основном борются за максимальную квоту на следующий чемпионат мира. Сумма мест дуэтов не должна превышать 13. Так что, если обе пары поднимутся хотя бы на одну строчку, то уже через год в танцах Россию представит три дуэта.

17:20

А на первую разминку выходят пять дуэтов. Ван Шиюэ / Лю Синью (Китай), Алиса Агафонова / Алпер Учар (Турция), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина), Кавита Лоренц / Панайотис Полизоакис (Германия), Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

17:10

После короткой программы лидирует французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, ставшие серебряными призерами Олимпиады. Второе место у американцев Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью. Третьи — канадцы Кейтлин Уивер / Эндрю Поже. Две российские пары Степанова/Букин и Загорски/Гурейро пока занимают седьмое и восьмое места соответственно.

17:05

В последний раз приветствуем вас из Милана, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Через 15 минут на лед выйдут участники первой разминки в произвольной программе танцоров.

10:05

Начало произвольного танца в 17.20 мск.

10:00

Танцевальные пары разыгрывают медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.