Российские танцоры выступают в произвольной программе ЧМ. LIVE

Российские пары сегодня в основном борются за максимальную квоту на следующий чемпионат мира. Сумма мест дуэтов не должна превышать 13. Так что, если обе пары поднимутся хотя бы на одну строчку, то уже через год в танцах Россию представит три дуэта.