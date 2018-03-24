Российские танцоры выступают в произвольной программе ЧМ. LIVE

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Эллисон родилась в США, сменила много партнеров и с вечны прошлого года стала выступать за Литву с Саулюсом.
Рид и Амбрулевичус на льду.
Уступили немного украинцам немцы, но установили личный рекорд. 157,02 итоговая сумма — второй результат.
Немецкая пара Лоренц / Полизоакис выступает.
Много оригинальных элементов показали украинцы и получили 95,05 за программу. Сумма — 158,40, что выводит их в лидеры.
Оба партнера родились в Харькове и начинали свою карьеру под руководством Александра Жулина. Теперь тренируются у Игоря Шипильбанда и двукратного чемпиона Европы Фабиана Бурза.
Украинский дуэт Назарова / Никитин на льду.
Оценка 88,67 — не слишком хороший прокат. В этом сезоне было и 96 баллов за произвольную программу. Чуть больше балла проиграли турки предыдущим участникам в сумме — 149.05.
Уступил в технической оценке турецко-российский дуэт китайцам.
Алиса Агафонова и Алпер Учар из Турции следующие.
89,57 получила пара за программу, и их общая сумма составила 150,75 балла.
Приличный прокат исполнили китайцы — без особых ошибок. Но сложность их программы не слишком высока.
Ван Шиюэ и Лю Синью открывают соревнования.
Российские пары сегодня в основном борются за максимальную квоту на следующий чемпионат мира. Сумма мест дуэтов не должна превышать 13. Так что, если обе пары поднимутся хотя бы на одну строчку, то уже через год в танцах Россию представит три дуэта.
А на первую разминку выходят пять дуэтов. Ван Шиюэ / Лю Синью (Китай), Алиса Агафонова / Алпер Учар (Турция), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина), Кавита Лоренц / Панайотис Полизоакис (Германия), Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
После короткой программы лидирует французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, ставшие серебряными призерами Олимпиады. Второе место у американцев Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью. Третьи — канадцы Кейтлин Уивер / Эндрю Поже. Две российские пары Степанова/Букин и Загорски/Гурейро пока занимают седьмое и восьмое места соответственно.
В последний раз приветствуем вас из Милана, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Через 15 минут на лед выйдут участники первой разминки в произвольной программе танцоров.
Начало произвольного танца в 17.20 мск.
Танцевальные пары разыгрывают медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.