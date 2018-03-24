«Скажу парням из «Барсы», что Россия — хорошая команда»

Сборная Бразилии с видимым удовольствием познакомилась с московским стадионом «Лужники», на котором состоится матч открытия и финал чемпионата мира — 2018. Товарищеская встреча со сборной России завершилась со счетом 3:0 в пользу пентакампеонов, и после такой победы латиноамериканцы еще долго не хотели уходить со стадиона. Сборная России опередила их в этом плане на два часа.

Вскоре после финального свистка подопечные Станислава Черчесова хмуро прошли по микст-зоне для общения с журналистами ровным строем, не поднимая головы.

Отдельные футболисты, отставшие от основного каравана, либо разговаривали по телефону, показывая, что слишком заняты для ответов на вопросы, либо тоже с любопытством разглядывали пол.

Реклама

Дать пару комментариев (не считая обязательных телевизионных интервью) согласились только Илья Кутепов и Александр Самедов. Смысл их сводился к тому, что сборная Бразилии — команда экстра-класса, однако бороться с ней вполне возможно и неплохие шансы хотя бы на один гол все-таки были. Теперь же остается только трудиться дальше, и первые результаты работы над ошибками очень хотелось бы увидеть уже в следующем матче со сборной Франции, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

Бразильцы, в отличие от моментально отстрелявшихся россиян, заставили журналистскую братию ждать довольно долго. Им настолько понравились «Лужники», что они, по предположению сотрудников арены, поужинали прямо внутри стадиона,

не торопясь собрали все вещи и только потом отправились на беседу с представителями СМИ.

Полузащитник сборной Бразилии и испанского суперклуба «Барселоны» Филиппе Коутиньо в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться его команде по ходу матча, а также о своих впечатлениях от пребывания в России и игры на обновленных «Лужниках».

— В первом тайме бразильцам не удалось забить сборной России, однако во втором вы провели целых три гола. Что изменилось в вашей игре?

— Матч со сборной России получился на самом деле очень сложным. В первом тайме нам было трудно проходить защиту вашей команды, и во втором пришлось немного поменять некоторые позиции и наше расположение на поле.

Это позволило команде улучшить свою игру, особенно в атаке, и мы явно прибавили в движении. Все это в совокупности и принесло нам заслуженную победу.

— Как вы адаптировались в России с тех пор, как несколько дней назад прилетели сюда? Погода здесь явно холоднее, чем в Барселоне.

— Адаптация действительно была очень важным моментом для меня. Нужно было сделать это как можно быстрее, и тренировки в Москве этому способствовали. Но, думаю, вся бразильская команда в целом неплохо справилась с этими трудностями, все-таки сейчас в России не так уж холодно — с подобной погодой мы сталкиваемся и в Европе.

— Какое впечатление осталось у вас от сборной России?

— Против этой команды непросто играть.

Российские игроки сильно развиты физически и навязывают соответствующий футбол. В их стиле игры делается гораздо больше упора на борьбу, чем в бразильском.

Надо быть к этому готовыми. Но отмечу также, что сборная России обладает достаточно высоким уровнем техники, это настоящие профессионалы.

— Много ваших одноклубников из «Барселоны» приедут на чемпионат мира в Россию. Если они спросят вас о нашей стране и о сборной, что вы им скажете?

— Что сборная России — очень хорошая команда. И что ваша страна мне невероятно понравилась.

Также обязательно скажу парням из «Барсы», что стадион, на котором пройдет финал чемпионата мира, очень красивый, и им нужно поскорее его увидеть (улыбается).

«Лужники» поразили меня с первого приезда сюда еще на тренировку. Думаю, нашим болельщикам, которые прибудут на чемпионат мира в Россию, тоже здесь очень понравится. Надеюсь, их приедет достаточно много. Поддержка фанатов всегда очень важна для нас. Они вселяют в нас большую уверенность, которая растет изнутри, когда мы слышим их кричалки, и это один из ключевых моментов футбола.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».