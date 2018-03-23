«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян

Для сборной России по футболу поединок против национальной команды Бразилии стал первым в 2018 году. Команда Станислава Черчесова начинает подготовку к чемпионату мира без ряда игроков, которые могли бы серьезно усилить коллектив. Защитники «Спартака» и ЦСКА Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин получили травмы и летом на мундиале не сыграют.

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В матче с пятикратными чемпионами мира Черчесов стал наигрывать новое трио центральных защитников, состоящее из Федора Кудряшрова, Ильи Кутепова и Владимира Граната.

С первых же минут российской обороне пришлось очень тяжело. Бразильцы легко закидывали мяч за спину защитникам, но — видимо, из-за неофициального статуса матча — в ворота снаряд отправлять не спешили.

По такой игре первый гол южноамериканцев казался лишь вопросом времени.

Вышедшие с первых минут в центре поля Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов, Александр Головин и Роман Зобнин вкатывались в поединок тяжело, совершенно не успевая за молниеносными гостями, вследствие чего нападающие Федор Смолов и Антон Миранчук половину первого тайма оставалась практически без работы.

Прошло полчаса игры, и бразильцы, не забив, начали сдавать обороты. Несколько раз гости буквально подарили мяч оппонентам на своей половине поля, но россияне этим великодушно не пользовались.

В одной из атак под занавес 45-минутки Миранчук должен был открывать счет, однако мяч после его удара с нескольких метров непостижимым образом пролетел выше ворот.

Тайм завершился атаками россиян.

Горевшие к перерыву на табло «Лужников» нули вселяли в болельщиков надежду на светлое будущее — но спустя 15 минут бразильцы окунули россиян в суровую реальность.

Три гола за 13 оборотов минутной стрелки, и вопрос о победителе решен — самая титулованная сборная мира провела очень мощное начало второй половины.

Сначала хозяев несколько раз спас голкипер Игорь Акинфеев, однако на 53-й минуте был бессилен уже и он.

После розыгрыша углового Виллиан навесил на Тьяго Силву, который почти без борьбы пробил в дальний угол — голкипер ЦСКА с трудом дотянулся до мяча, но первым к снаряду подбежал Жозе Миранда, с метра расстрелявший ворота хозяев — 0:1.

Прошло семь минут, и Головин придержал Паулиньо в своей штрафной — судья из Белоруссии Алексей Кульбаков без раздумий назначил пенальти. Фелиппе Коутиньо был точен — 0:2.

На 66-й минуте Виллиан выскочил к лицевой по правому краю и сделал подачу на свободного у дальней штанги Паулиньо, который поразил ворота ударом головой — 0:3. Настроение посетивших «Лужники» 60 тысяч болельщиков резко поменялось.

Встреча была сделана. Бразильцы доигрывали поединок в свое удовольствие, а россияне несколько раз могли забить мяч престижа. Самый верный момент упустил вышедший вместо Смолова Антон Заболотный. Оказавшись один перед пустыми воротам, нападающий «Зенита» зачем-то решил не бить, а сбрасывать мяч партнеру. В результате момент был упущен, а счет на табло до финального свистка так и не изменился. 0:3. С таким результатом сборная России начала календарный год.

Объясняя разгром, Черчесов заявил о том, что ему приходится строить национальную команду с нуля.

«Сказалось ли отсутствие травмированных? Понятно, что это важные для нас игроки, но надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других игроков команды.

Но если разобраться, то, получается, снова строим сборную России нуля»,

— передает слова Черчесова ТАСС.

Также наставник национальной команды отметил, что много ошибаться его подопечных заставлял соперник.

«В обороне и сами грешили в каких-то моментах, и соперник заставлял ошибаться — класс у них высокий. До трети поля легче доходить, а дальше активней начинает играть соперник, хотя были несколько моментов, которые могли завершить качественней. Глушаков сыграл не лучший матч, но он старался. Когда подустали, мы его поменяли», — сказал Черчесов.

«Мы чувствовали поддержку болельщиков и в начале, и в конце матча. Тем более погода не самая футбольная. Так что большое спасибо, что поддержали», — заключил специалист.

Коллега Черчесова, главный тренер сборной Бразилии Тите, несмотря на результат, похвалил ряд игроков хозяев поля.

«Извините, но я боюсь неправильно произнести фамилии.

Головин — очень интересный, агрессивный игрок. То же можно сказать о Самедове, Смолове, Миранчуке, которые хороши технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной, Акинфеев — очень качественный голкипер с отличным процентом спасений.

Я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, потому что мы смогли воплотить в жизнь то, что намечали. Команда технически хорошо готова, мы смогли реализовать свои моменты, так что команда справилась с поставленной задачей. Мы продолжим выбранную линию, считаю, что команда готова к чемпионату мира», — отметил наставник победившей команды.

Защитник сборной России Илья Кутепов в свою очередь сказал о том, что игра на равных с бразильцами в первом тайме далась коллективу тяжело.

«В первом тайме мы набегались, потратили много сил. Безусловно, отмечу фантастическую поддержку болельщиков в «Лужниках», — сказал Кутепов.

Многие футболисты сборной России отказались общаться с журналистами после разгрома от бразильцев. В шутливой форме ситуацию прояснил форвард Федор Смолов.

«Почему никто из игроков не общался с прессой? Так никто и не играл»

, — поразил работников прессы в микст-зоне футболист.

Полузащитник Александр Самедов отметил, что сборная России вполне могла забить хотя бы один мяч — но при этом имела шансы и пропустить более трех в свои ворота.

«До этого играли с бельгийцами и португальцами, где есть игроки высшего класса, как и бразильцы. Это тяжело. Судя по счету первый тайм неплохо начали, есть над чем работать. Могли и больше пропустить, могли и забить, но что есть, то есть — нужно делать выводы», — заявил Самедов.

«То, что происходило в раздевалке, должно там и остаться», — добавил вингер «Спартака».

Известный в прошлом российский нападающий, экс-игрок сборной России Олег Веретенников в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» попытался найти причины поражения россиян в первом матче 2018 года.

«Поражение сборной России, естественно, вызвало неприятные эмоции. Наша команда очень плохо сыграла в защите и при выходе из обороны. В очередной раз разочаровал Кутепов. Но особенно меня огорчила игра Глушакова. Оставил ли кто-то положительные впечатления? Кроме голкипера Акинфеева, наверное, никто.

Что касается нападения, то атаки у нас получались только тогда, когда мы в средней зоне отбирали мячи при выходе из обороны сборной Бразилии. Такое было и в первом, и во втором тайме. Но эти моменты мы не довели до логического завершения.

Самостоятельно создать что-то комбинационное у сборной России не получилось. Опасность появлялась только когда мы накрывали соперника в средней зоне.

Если говорить о национальной команде в целом, то у нас есть еще три месяца перед чемпионатом мира. Сегодня мы играли против сборной топ-уровня. Очень хорошо, что бразильцы указали россиянам на их ошибки. Теперь у нас есть достаточно времени, чтобы их исправить», — заявил Веретенников.

Свой следующий матч сборная России проведет уже 27 марта. На стадионе «Санкт-Петербург» дружина Черчесова примет национальную команду Франции. Эта встреча начнется в 18.50 мск.

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