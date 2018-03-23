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Забитые «Лужники» и один тайм: как громили Россию

Россия проиграла Бразилии со счетом 0:3‍

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Сборная России по футболу разгромно проиграла национальной команде Бразилии в товарищеском матче на обновленных московских «Лужниках». «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало эту встречу.

До чемпионата мира — 2018, который впервые в истории примет Россия, осталось чуть больше двух месяцев, и национальные сборные ринулись проводить товарищеские матчи — одни из последних в преддверии мундиаля.

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В течение трех дней — с 22 по 24 марта — по всему миру была запланирована 21 контрольная встреча с участием команд-участниц мирового первенства, и, безусловно, одной из самых интересных из них стало противостояние россиян, хозяев ЧМ-2018, и пятикратных чемпионов мира — бразильцев.

Ради такого дела московские «Лужники», на которых пройдут матч открытия и финал мундиаля, лишь во второй раз после масштабной реконструкции открыли свои двери.

К тому же — за несколько дней до встречи с бразильцами наконец-то, спустя год ремонта, открыли ближайший к «Лужникам» вестибюль станции метро «Спортивная». Это позволяло надеяться на то, что такой давки, как после встречи с Аргентиной, не будет.

За час до матча болельщики неиссякаемым потоком следовали именно из этого вестибюля, что наглядно доказывало — ремонт закончили весьма своевременно.

Уже на выходе из общественного транспорта публику встречали волонтеры, бойко призывавшие поддержать родную сборную, а кто-то из них даже предлагал нанести на лицо изображение флага России — правда, не бесплатно.

При подходе к арене необходимо было пройти стандартную проверку через металлодетектор и обыск сотрудниками правоохранительных органов. Из-за огромного наплыва зрителей

волонтеры при помощи полицейских время от времени перекрывали вход в ближайшие от метро павильоны и большой пластиковой рукой указывали на другие, которые находились подальше: «Уважаемые болельщики, проходите вперед! Там очередь меньше!»

После всех проверок зрители попадали на большую площадь перед стадионом, по бокам которой располагались многочисленные магазины с атрибутикой — флагами, шапками и даже игрушками в виде символа чемпионата мира — волка Забиваки. Правда, цены зрителей не очень радовали.

— Маленький флажок — 300 рублей? — возмутился грузный мужчина с дочерью, и, получив утвердительный ответ от робкого волонтера, проследовал по направлению к стадиону.

Впрочем, цены на атрибутику были вполне стандартными для матча сборной России — в Петербурге в преддверии встречи с Испанией флажки также продавались за 300, а шарфы — за 1000.

Болельщиков, приобретших символику национальной команды, было не так уж и мало: практически повсюду можно было увидеть людей, обернувшихся в бело-сине-красный флаг…

… или размахивающих триколором на палочке.

А вот и юный фанат с флажком

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Что касается шарфов, то тут 1000 рублей, видимо, все-таки становилась барьером на пути к покупке, поскольку многие зрители предпочли остаться в шарфах российских клубов (чаще всего — московского «Спартака»), которыми они располагали до этого матча.

За 10 минут до стартового свистка у многочисленных входов на стадион все еще стояли довольно внушительные очереди.

Очередь перед входом в «Лужники»

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

На матч продали более 65 тыс. билетов, что было отчетливо видно по той массе людей, которая огибала внушительную чашу «Лужников» в поисках нужного входа.

— Нам нужно в другую сторону…

— Да мы сюда два часа шли!

— Я вам говорю, сектор 224 в другом направлении! — переговаривались некоторые болельщики на повышенных тонах.

Обновленные «Лужники» еще не очень знакомы российскому зрителю, и, учитывая масштаб арены, можно понять, почему некоторым было довольно сложно сориентироваться.

Что ж, на такие матчи лучше приходить заблаговременно. Впрочем, большое количество входов и их расположение — далеко не единственная диковинка стадиона.

Со стартовым свистком стало ясно, что акустика в «Лужниках» отличается от той, что можно слышать на уступающих им по размеру клубных аренах.

Рев болельщиков приобретал в огромной чаше стадиона совершенно другой масштаб и напоминал нарастающий гул океана во время шторма — рокочущий, угрожающий и неотвратимый.

Болельщики заводились каждый раз, когда сборной России удавалось выйти в атаку, а в первом тайме это происходило довольно исправно, пусть и урывками: подопечные Станислава Черчесова позволяли бразильцам контролировать мяч (да и сложно было не позволить), а сами время от времени выбирались в контратаки, что получалось довольно неплохо.

Самый явный момент в первом тайме упустил Алексей Миранчук, когда на 37-й минуте из пределов штрафной должен был расстреливать голкипера Бекера Алиссона, но каким-то непостижимым образом отправил мяч выше ворот.

У бразильцев ударов было больше — но не таких опасных. В целом сборная России выглядела в первом тайме весьма солидно, почти не допуская явных провалов в обороне, и казалось, что это не пентакампеоны заставляют нас действовать на контратаках, а мы сами выбрали играть вторым номером и спокойно придерживаемся выбранной тактики.

Однако вторая половина расставила все по своим местам. Напряженная ситуация с обороной национальной дружины проявила себя во всей красе во время первого гола бразильцев, когда Миранда в абсолютном одиночестве оказался на левом краю штрафной и добил мяч в сетку после потрясающего сейва Игоря Акинфеева.

Нервозность россиян привела ко второму пропущенному мячу:

Александр Головин явно завалил Паулиньо в своей штрафной, а Филиппе Коутиньо спокойно реализовал пенальти. Вскоре отличился и сам Паулиньо, точно пробив головой после подачи Виллиана — 3:0, разгром.

Сборной России не хватило концентрации на второй тайм, и экспериментальная защита в отсутствие травмированных Георгия Джикии и Виктора Васина (которые к чемпионату мира не восстановятся) допустила грубые результативные ошибки.

Что касается нападения, то россиянам удалось создать два стопроцентных момента, но они не были реализованы:

помимо удара Миранчука, шанс попасть по пустым воротам был также у Антона Заболотного.

Остается надеяться, что уже в матче со сборной Франции (27 марта) болельщики увидят новые идеи в защите и более хладнокровную атаку. До домашнего чемпионата мира остается всего ничего.

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