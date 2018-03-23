Кузьмина лишилась лидерства на родине

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16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:3
закончен
22:00
Саудовская АравияУкраина
1:1
закончен
22:45
ГерманияИспания
1:1
закончен
22:45
НидерландыАнглия
0:1
закончен
22:45
АргентинаИталия
2:0
закончен
23:00
ФранцияКолумбия
2:3
закончен
03:30
ПеруХорватия
2:0
закончен
05:30
МексикаИсландия
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
2:3
закончен
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
73:90
закончен
21:00
Бамберг Уникаха
93:88
закончен
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
89:82
закончен
23:00
Барселона Баскония
73:86
закончен
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
83:87
закончен
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
69:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
109:104
закончен
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
100:108
закончен
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
120:95
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
104:108
закончен
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
116:112
закончен
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
105:118
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
105:99
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
124:120
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
100:105
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
106:94
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
1
Кейтлин Осмонд (Канада)
223,23
2
Вакаба Хигути (Япония)
210,90
3
Сатоко Мияхара (Япония)
210,08
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
1:1
закончен
11:00
ТомьСибирь
1:1
закончен
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовОренбург
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецТамбов
1:1
закончен
15:00
ХимкиТюмень
1:0
закончен
15:00
ВолгарьДинамо СПб
0:0
закончен
15:00
Авангард КШинник
1:2
закончен
16:00
ФакелЗенит-2
0:1
закончен
17:00
КубаньБалтика
0:1
2 тайм
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
3:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
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Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
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Фигурное катание / Чемпионат мира
17:20
Танцы на льду. Произвольный танец
online
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины
12:00
Произвольная программа
1
Нейтан Чен (США)
321,40
2
Сома Уно (Япония)
273,77
3
Михаил Коляда (Россия)
272,32
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
15:00
Мужчины. Гонка преследования
online
17:00
Женщины. Гонка преследования
1
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
30:52.7
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Миннесота УайлдБостон Брюинз
не начался
04:30
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Парма
не начался
18:00
Цмоки-Минск Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
22:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
00:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
не начался
01:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
01:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
01:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
не начался
Еврокубок
00:00
Дарушшафака Бавария
не начался
00:00
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался

Кузьмина лишилась лидерства на родине

Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени

Анастасия Кузьмина набрала отличную форму РИА Новости
Анастасия Кузьмина набрала отличную форму
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени и обошла уроженку сибирского города Анастасию Кузьмину в общем зачете соревнований. Судьба трофея решится 25 марта в масс-старте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пасьюта.
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17:45

На этом «Газета.Ru» прощается с вами. Увидимся завтра на заключительных гонках сезона. Мужчины и женщины побегут масс-старты.

17:40

Вот так выглядит общий зачет сейчас. Всего лишь пять очков преимущества Кайсы над Анастасией. Ух, какая борьба будет завтра!

17:36

Можно подвести первые итоги гонки. Кайса Мякярайнен сегодня победила, Анастасия Кузьмина — шестая. Финка обгонит представительницу Словакии в общем зачете и завтра выйдет на масс-старт в желтой майке лидера. Но все решится в последней гонке.

17:34

Остальные представительницы России вне топ-20. Миронова 24-я, Кайшева — 25-я, Юрлова-Перхт — 35-я.

17:33

Виролайнен — седьмая, Услугина — девятая. Очень хорошие результаты россиянок.

17:32

Дальмайер третья, Домрачева — четвертая, Кузьмина — шестая. Кстати, Анастасия показала сегодня лучший ход.

17:31

Кайса побеждает! Бесконд вторая!

17:30

Виролайнен поднялась на седьмое место. Услугина опустилась на восьмое.

17:29

Дальмайер отстала. Бесконд и Мякярайнен разыграют золотую медаль.

17:28

Ситуация после заключительной стрельбы.

17:27

Услугина чиста и поднимается на шестую позицию! У Виролайнен промах — восьмая она после четвертого рубежа.

17:26

Вот это борьба у нас будет на финише!

17:25

Кайса чисто!

17:24

Бесконд и Дальмайер по промаху. Домарчева — два!

17:23

Подходят к четвертому рубежу лидеры. Сейчас многое решится.

17:22

На контрольной отсечке Виролайнен сохранила шестую позицию, Услугина откатилась на десятую.

17:21

После третьего огневого рубежа.

17:20

Виролайнен и Услугина точны! На шестом и восьмом местах россиянки. Ух, как рядом к подиуму!

17:19

Кузьмина два промаха. Эх, жалко.

17:18

Кайса — промах. Дальмайер, Бесконд и Домрачева — чисто. Втроем убегают.

17:17

Кузьмина догоняет! 15 секунд до лидеров! А вот Услугина опустилась на восьмую строчку.

17:16

Четверка лидеров идет вместе на круге.

17:15

Положение после второй стрельбы.

17:14

Юрлова, к сожалению, промахивается однажды и опускается на 16-е место, зато на 13-ю позицию поднялась отстрелявшая без промахов Виролайнен.

17:13

Ирина Услугина стреляет без промахов и поднимается на седьмое место!

17:12

Кузьмина промахивается однажды. Бесконд точна и выходит в лидеры, также без промахов проходят Дальмайер и Домрачева.

17:11

Один промах у Кайсы на второй стрельбе! Вся борьба впереди.

17:10

А меж тем Кузьмина уже вторая! Вот это да! Не отдаст Анастасия так просто Большой хрустальный глобус!

17:09

Вот это преимущество у Кайсы! 34 секунды. Главная соперницы финки — она сама.

17:08

Главный итог первой стрельбы. Юрлова-Перхт попала в десятку сильнейших! Другие россиянки тоже рядом.

17:07

Юрлова — чисто, Услугина — чисто, Миронова — чисто. У Виролайнен и Кайшевой по промаху.

17:06

Домрачева — один промах, Кайса — чисто. Будет много выигрывать у всех финка.

17:04

Подходят к первой стрельбе лидеры.

17:02

Мякярайнен и Домрачева после километра дистанции выигрывают у ближайших преследовательниц полминуты.

17:01

Началась гонка! Поехали!

16:55

Переполнен стадион в Тюмени! Пять минут до начала гонки!

#биатлон #жемчужинасибири

Публикация от Сергей Исаков (@isakov7744)

16:50

Десять минут остается до начала гонки. Как выступит лучшая из россиянок?

16:45

Главной интригой дня станет борьба между Анастасией Кузьминой из Словакии и Мякяряйнен за победу в общем зачете Кубка мира. Пока Кайса отстает от родной сестры Антона Шипулина на 16 баллов, однако сегодня она уйдет в гонку со второго места, а Кузьмина — с 12-го.

Кузьмина
РИА Новости
Анастасия Кузьмина набрала отличную форму
16:40

Лучшей из россиянок вчера стала Дарья Виролайнен. Сегодня она стартует 16-й, Светлана Миронова уйдет в гонку 18-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й, Ирина Услугина — 22-й, Ульяна Кайшева — 25-й.

16:35

Первой в гонку сегодня уйдет Дарья Домрачева из Белоруссии. Самая титулованная биатлонистка в истории вчера победила в спринте. Второй стартует финка Кайса Мякяряйнен, третьей — Тириль Экхофф из Норвегии.

Дарье Домрачевой -- 30 3
Алексей Филиппов/РИА "Новости"
Дарья Домрачева после финиша масс-старта среди женщин на чемпионате мира по биатлону в финском Контиолахти, 2015 год
16:30

Добрый день, уважаемые читатели! Начинаем онлайн-трансляцию женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени! Спортсменки выйдут на старт в 17.00.