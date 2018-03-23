Кузьмина лишилась лидерства на родине

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На этом «Газета.Ru» прощается с вами. Увидимся завтра на заключительных гонках сезона. Мужчины и женщины побегут масс-старты.
Вот так выглядит общий зачет сейчас. Всего лишь пять очков преимущества Кайсы над Анастасией. Ух, какая борьба будет завтра!
Можно подвести первые итоги гонки. Кайса Мякярайнен сегодня победила, Анастасия Кузьмина — шестая. Финка обгонит представительницу Словакии в общем зачете и завтра выйдет на масс-старт в желтой майке лидера. Но все решится в последней гонке.
Остальные представительницы России вне топ-20. Миронова 24-я, Кайшева — 25-я, Юрлова-Перхт — 35-я.
Виролайнен — седьмая, Услугина — девятая. Очень хорошие результаты россиянок.
Дальмайер третья, Домрачева — четвертая, Кузьмина — шестая. Кстати, Анастасия показала сегодня лучший ход.
Кайса побеждает! Бесконд вторая!
Виролайнен поднялась на седьмое место. Услугина опустилась на восьмое.
Дальмайер отстала. Бесконд и Мякярайнен разыграют золотую медаль.
Ситуация после заключительной стрельбы.
Услугина чиста и поднимается на шестую позицию! У Виролайнен промах — восьмая она после четвертого рубежа.
Вот это борьба у нас будет на финише!
Кайса чисто!
Бесконд и Дальмайер по промаху. Домарчева — два!
Подходят к четвертому рубежу лидеры. Сейчас многое решится.
На контрольной отсечке Виролайнен сохранила шестую позицию, Услугина откатилась на десятую.
После третьего огневого рубежа.
Виролайнен и Услугина точны! На шестом и восьмом местах россиянки. Ух, как рядом к подиуму!
Кузьмина два промаха. Эх, жалко.
Кайса — промах. Дальмайер, Бесконд и Домрачева — чисто. Втроем убегают.
Кузьмина догоняет! 15 секунд до лидеров! А вот Услугина опустилась на восьмую строчку.
Четверка лидеров идет вместе на круге.
Положение после второй стрельбы.
Юрлова, к сожалению, промахивается однажды и опускается на 16-е место, зато на 13-ю позицию поднялась отстрелявшая без промахов Виролайнен.
Ирина Услугина стреляет без промахов и поднимается на седьмое место!
Кузьмина промахивается однажды. Бесконд точна и выходит в лидеры, также без промахов проходят Дальмайер и Домрачева.
Один промах у Кайсы на второй стрельбе! Вся борьба впереди.
А меж тем Кузьмина уже вторая! Вот это да! Не отдаст Анастасия так просто Большой хрустальный глобус!
Вот это преимущество у Кайсы! 34 секунды. Главная соперницы финки — она сама.
Главный итог первой стрельбы. Юрлова-Перхт попала в десятку сильнейших! Другие россиянки тоже рядом.
Юрлова — чисто, Услугина — чисто, Миронова — чисто. У Виролайнен и Кайшевой по промаху.
Домрачева — один промах, Кайса — чисто. Будет много выигрывать у всех финка.
Подходят к первой стрельбе лидеры.
Мякярайнен и Домрачева после километра дистанции выигрывают у ближайших преследовательниц полминуты.
Началась гонка! Поехали!
Переполнен стадион в Тюмени! Пять минут до начала гонки!
Десять минут остается до начала гонки. Как выступит лучшая из россиянок?
Главной интригой дня станет борьба между Анастасией Кузьминой из Словакии и Мякяряйнен за победу в общем зачете Кубка мира. Пока Кайса отстает от родной сестры Антона Шипулина на 16 баллов, однако сегодня она уйдет в гонку со второго места, а Кузьмина — с 12-го.
Лучшей из россиянок вчера стала Дарья Виролайнен. Сегодня она стартует 16-й, Светлана Миронова уйдет в гонку 18-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й, Ирина Услугина — 22-й, Ульяна Кайшева — 25-й.
Первой в гонку сегодня уйдет Дарья Домрачева из Белоруссии. Самая титулованная биатлонистка в истории вчера победила в спринте. Второй стартует финка Кайса Мякяряйнен, третьей — Тириль Экхофф из Норвегии.
Добрый день, уважаемые читатели! Начинаем онлайн-трансляцию женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени! Спортсменки выйдут на старт в 17.00.