Кузьмина лишилась лидерства на родине

Главной интригой дня станет борьба между Анастасией Кузьминой из Словакии и Мякяряйнен за победу в общем зачете Кубка мира. Пока Кайса отстает от родной сестры Антона Шипулина на 16 баллов, однако сегодня она уйдет в гонку со второго места, а Кузьмина — с 12-го.