Российские биатлонисты сражаются за подиум в Тюмени. LIVE

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Уже все готово в Тюмени к старту гонки — совсем чуть-чуть осталось подождать до ее начала. Поскорее хочет вступить в бой и Фуркад.
Добавим, что позднее сегодня в Тюмени состоится и женский пасьют — за его ходом вы также сможете следить на «Газете.Ru».
Главным фаворитом сегодняшней гонки букмекеры считают француза Мартена Фуркада — он, к слову, будет стартовать под первым номером. Цветкова же, начинающего пасьют шестым, прогнозисты отправляют на четвертое итоговое место — что тоже очень радует.
Цвета российского флага в предстоящей гонке преследования будут защищать Петр Пащенко (45), Антон Бабиков (43), Евгений Гараничев (23), Дмитрий Малышко (18), Антон Шипулин (10), Александр Логинов (9) и Максим Цветков (6).
Отметим, что сама гонка начнется в 15:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского пасьюта, который пройдет на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.