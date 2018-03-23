Российские биатлонисты сражаются за подиум в Тюмени. LIVE

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U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
0:3
закончен
22:00
Саудовская АравияУкраина
1:1
закончен
22:45
ГерманияИспания
1:1
закончен
22:45
НидерландыАнглия
0:1
закончен
22:45
АргентинаИталия
2:0
закончен
23:00
ФранцияКолумбия
2:3
закончен
03:30
ПеруХорватия
2:0
закончен
05:30
МексикаИсландия
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:0
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
2:3
закончен
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
73:90
закончен
21:00
Бамберг Уникаха
93:88
закончен
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
89:82
закончен
23:00
Барселона Баскония
73:86
закончен
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
83:87
закончен
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
69:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
109:104
закончен
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
100:108
закончен
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
120:95
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
104:108
закончен
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
116:112
закончен
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
105:118
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
105:99
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
124:120
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
100:105
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
106:94
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
1
Пападакис/Сизерон (Франция)
83,73
2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
3
Уивер/Поже (Канада)
78,31
закончен
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
21:42.8
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.2
3
Тириль Экхофф (Норвегия)
+33.3
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины
20:20
Произвольная программа
1
Кейтлин Осмонд (Канада)
223,23
2
Вакаба Хигути (Япония)
210,90
3
Сатоко Мияхара (Япония)
210,08
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
1:1
закончен
11:00
ТомьСибирь
1:1
закончен
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовОренбург
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецТамбов
0:1
перерыв
15:00
ХимкиТюмень
не начался
15:00
ВолгарьДинамо СПб
не начался
15:00
Авангард КШинник
не начался
16:00
ФакелЗенит-2
не начался
17:00
КубаньБалтика
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины
12:00
Произвольная программа
online
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
15:00
Мужчины. Гонка преследования
не начался
17:00
Женщины. Гонка преследования
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира
17:20
Танцы на льду. Произвольный танец
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Миннесота УайлдБостон Брюинз
не начался
04:30
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Парма
не начался
18:00
Цмоки-Минск Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
22:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
00:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
не начался
01:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
01:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
01:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
не начался
Еврокубок
00:00
Дарушшафака Бавария
не начался
00:00
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался

Российские биатлонисты сражаются за подиум в Тюмени. LIVE

Онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе в Тюмени

Биатлонист Антон Шипулин РИА «Новости»
Биатлонист Антон Шипулин
На заключительном этапе Кубка мира по биатлону — 2017/18 в Тюмени проходит мужская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:55

Уже все готово в Тюмени к старту гонки — совсем чуть-чуть осталось подождать до ее начала. Поскорее хочет вступить в бой и Фуркад.

14:50

Добавим, что позднее сегодня в Тюмени состоится и женский пасьют — за его ходом вы также сможете следить на «Газете.Ru».

14:45

Главным фаворитом сегодняшней гонки букмекеры считают француза Мартена Фуркада — он, к слову, будет стартовать под первым номером. Цветкова же, начинающего пасьют шестым, прогнозисты отправляют на четвертое итоговое место — что тоже очень радует.

14:40

Цвета российского флага в предстоящей гонке преследования будут защищать Петр Пащенко (45), Антон Бабиков (43), Евгений Гараничев (23), Дмитрий Малышко (18), Антон Шипулин (10), Александр Логинов (9) и Максим Цветков (6).

14:35

Отметим, что сама гонка начнется в 15:00 по московскому времени.

14:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского пасьюта, который пройдет на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.