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«В конце проката мы поцеловали лед»

Савченко и Массо установили два мировых рекорда

Алена Савченко и Бруно Массо провели выдающийся сезон Reuters
Алена Савченко и Бруно Массо провели выдающийся сезон
Немецкий дуэт Алена Савченко / Бруно Массо выиграл соревнования спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, установив два мировых рекорда, а россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали.

Золото с рекордом

После короткой программы у спортивных пар борьба за медали намечалась очень серьезная. На бронзу претендовали, по меньшей мере, семь дуэтов, одним из которых были Кристина Астахова и Алексей Рогонов, закончившие первую часть на седьмой строчке.

Еще лучше шансы были у Натальи Забияко и Александра Энберта, которые после короткой программы шли четвертыми, совсем немного уступая французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.

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Ну а за золото конкурировали две пары. Небольшой перевес после короткой программы был у новоиспеченных олимпийских чемпионов из Германии Алены Савченко и Бруно Массо, а совсем немного им уступали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигрывавшие в Пхенчхане после короткой программы, но из-за ошибок в произвольной финишировавшие сразу за пьедесталом почета.

Как и ожидалось, борьбу за наиболее высокие места повели участники двух последних разминок. Тон задали открывшие выступления в восьмерке сильнейших Астахова с Рогоновым.

К сожалению, откатать без ошибок им не удалось, а наиболее чувствительной из них было падение партнерши на двойном сальхове.

Это отразилось на результате российской пары, которая не смогла опередить чешский и китайский тандемы из предыдущей разминки.

Впрочем, из выступавших в одной группе с Астаховой и Рогоновым более-менее удачный прокат удался только хозяеавм льда Николь Делла Монике и Маттео Гуаризо, которые и возглавили таблицу перед выступлением четверки сильнейших.

Второй итальянский тандем и сильнейшая китайская пара короткой разминки выступили заметно хуже российских фигуристов и уступили им. Так что Астахова с Рогоновым обеспечили себе на дебютном чемпионате мира итоговое восьмое место — весьма перспективный результат.

Ну а в разминке сильнейших был уже другой уровень. Даже как следует наошибавшиеся Забияко с Энбертом опередили за счет более удачной короткой программы итальянцев и возглавили таблицу.

Правда, ненадолго. Выступавшие следом Джеймс и Сипре откатали намного увереннее, а потому получили сумму на 11 баллов выше, чем у россиян. Таким образом, французы обеспечили себе бронзу, на которую и претендовали изначально.

Следом на лед вышли Савченко с Массо, и их прокат стал одновременно шедевром и эталоном. Раскрепостившись после долгожданного и выстраданного олимпийского золота, немецкий дуэт выдал что-то невероятное.

Судьи по достоинству оценили выступление пары, поставив за произвольный прокат 162,86 очка, что в сумме дало 245,84 баллов. И оценка за произвольное выступление, и сумма оказались рекордными в истории мирового парного катания!

И если в произволке Савченко и Массо побили свое же недавнее достижение с Игр в Пхенчхане, то в сумме превзошли результат легендарной российской пары Татьяна Волосожар / Максим Траньков.

Естетсвенно, после такого Тарасовой и Морозову было выступать очень сложно, и хотя ведущий российский тандем не обошелся без ошибок, с давлением наши фигуристы справились.

По технике «рыжики» не уступили олимпийским чемпионам, но значительно проиграли в компонентах, оставшись на втором месте. Впрочем, серебряная медаль — отличный результат, особенно учитывая, что обыграть таких Савченко с Массо было нереально.

Послесловие

По окончании соревнований счастливые чемпионы мира поделились своими впечатлениями от последнего в сезоне старта и всего спортивного года.

«Пришлось тяжело, но мы были сосредоточенны и выполнили все задуманное. Мы старались наслаждаться прокатами даже больше, чем на Олимпиаде, но это было по-другому. Мы были очень сосредоточены на элементах. В конце проката мы поцеловали и поблагодарили лед», — сказала Савченко.

Вторил более опытной партнерше и молодой Массо:

«В физическом плане было трудно. Мы были уставшими, готовились не очень много, так что победили благодаря силе духа, всем сердцем хотели показать хороший прокат — ради наших родных, которые сидели на трибунах. Это было тяжело, но в то же время волшебно».

Очень довольны своей бронзой были и французы. Общие впечатления выразил Морган Сипре:

«Наконец осуществилась наша мечта. Мы просто счастливы. Не ожидали завоевать медаль на чемпионате мира. Мы хотели медаль на чемпионате Европы, на этапе Гран-при, думали о попадании в финал Гран-при.

Этот день — словно подарок. Франция не выигрывала медали в спортивных парах на чемпионатах мира 18 лет».

День грядущий

23 марта на чемпионате мира в Милане соревнования пройдут в двух видах. Сначала стартуют соревнования в коротком танце, где Россию представят дуэты Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро и Александра Степанова / Иван Букин.

В отсутствии канадцев Тессы Вирчью и Скотта Мойра безоговорочными фаворитами в этом виде будут французы Габриэла Пападакис и Себастьян Сизерон, но Степановой с Букиным по силам бороться за серебро.

Ну а вечером мужчины разыграют медали в произвольной программе, и здесь российские надежды связаны с Михаилом Колядой, который всего 1,86 проиграл в короткой программе лидирующему американцу Нэтану Чену.

Впрочем, вся борьба еще впереди, и Коляду вполне могут обойти как минимум четверо соперников, самым опасным из которых будет отстающий почти на шесть баллов, но имеющий прекрасную произвольную программу японец Шома Уно.

Что касается Дмитрия Алиева, то он, провалив короткую программу, располагается только на 13-м месте и попытается подняться как можно выше.

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