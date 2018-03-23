Биатлон. Домрачева близка к победе. LIVE

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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
U21 ЧЕ / 2019
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Македония U21Россия U21
3:4
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РоссияБразилия
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Саудовская АравияУкраина
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22:45
ГерманияИспания
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22:45
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22:45
АргентинаИталия
не начался
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ФранцияКолумбия
не начался
03:30
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05:00
МексикаИсландия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
0:0
2 период
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
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Евролига
20:00
Химки ЦСКА
не начался
21:00
Бамберг Уникаха
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Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Барселона Баскония
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Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
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Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
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Биатлон / Кубок мира в Тюмени
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Женщины. Спринт
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не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался

Биатлон. Домрачева близка к победе. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону

Дарья Домрачева на огневом рубеже индивидуальной гонки в соревнованиях по биатлону среди женщин на... Евгений Биятов/РИА «Новости»
Дарья Домрачева на огневом рубеже индивидуальной гонки в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
В Тюмени на финальном этапе Кубка мира по биатлону проходит женский спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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18:05

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами. До новых встреч! Увидимся завтра на мужской гонке преследования!

18:00

Результаты россиянок: 16. Дарья Виролайнен — +1.20,5 (1) 18. Светлана Миронова — +1.22,2 (0) 21. Екатерина Юрлова-Перхт — +1.24,3 (1) 22. Ирина Услугина — +1.25,4 (0) 25. Ульяна Кайшева — +1.32,9 (1) 62. Кристина Резцова — +3.06,5 (2) 64. Виктория Сливко — +3.11,3 (2)

17:56

Стало возможным это после того, как сборная Украины решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Таким образом, украинские спортсменки лишились одного места на следующий сезон.

17:54

Главным итогом вечера стал тот факт, что российские спортсменки вернули себе максимальное представительство на этапах Кубка мира! В следующем сезоне мы сможем выставлять сразу шесть спортсменок в женских спринтах и индивидуальных гонках!

17:52

Виролайнен: поставлю себе сегодня четверку. Хотелось в родных стенах быть повыше и порадовать российских болельщиков!

17:48

Домрачева: выкладываюсь по-максимуму на каждой гонке. Несмотря на первое место, было очень тяжело. Трасса довольно сложная. Поэтому хочется сказать огромное спасибо российским болельщикам за колоссальную поддержку!

17:44

Пора подводить первые итоги. Расстановка в тройке уже вряд ли поменяется. Первая сегодня Дарья Домрачева из Белоруссии. Вторая финка Кайса Мякяряйнен, норвежка Тириль Экхофф — третья.

17:42

Ульяна Кайшева: очень тяжело было сегодня выступать. Мне всегда сложно бежать, когда идут осадки. Промахнулась из-за того, что было сложно удержать винтовку.

17:40

Кристина Резцова допустила по промаху на каждом из огневых рубежей. Низко будет сегодня.

17:37

Текущее положение на финише. Россиянок в десятке нет.

17:34

Юрлова-Перхт: не очень хорошо себя чувствовала. Какой-то специфической усталости конца сезона сегодня нет, но все равно чего-то не хватает. Большое спасибо тюменской публике! По эмоциям эта поддержка сравнится только с Рождественской гонкой на футбольном стадионе в Германии.

Юрлова
РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
17:32

Первая Даша! Браво! Правда выигрывает у Мяккярайнен всего секунду!

17:30

Уже четыре секунды преимущества у Домрачевой! Немного упрочила она свое лидерство.

17:29

А вот Дарья Виролайнен промахнулась однажды. Жаль, могла быть высоко сегодня.

17:28

Услугина тоже точна на стойке. Но ход неважный у нее. 11 место.

17:27

Домрачева точно отстреляла на втором огневом рубеже! Идет на первом месте. Три с половиной секунды выигрывает у Мяккярайнен.

17:25

Промежуточное положение после второй стрельбы. Однако эту отметку прошли еще не все россиянки.

17:20

Дарья Виролайнен тоже без промахов отработала на лежке!

17:18

Ирина Услугина точна на первой стрельбе! 15-й уходит с рубежа. Неплохо!

17:15

Два промаха у Кузьминой на втором огневом рубеже... Обостряется борьба за Большой хрустальный глобус у женщин.

17:12

Кайса Мяккярайнен идет на первом месте пока, но Кузьмина, которая допустила один промах на первой стрельбе, имеет все шансы догнать спортсменку из Словакии.

17:08

Юрлова-Перхт и Кайшева по разу промазали на втором рубеже... не попадут они в медали сегодня.

17:06

Анастасия Кузьмина к сожалению однажды промахивается на первой стрельбе.

17:04

Кайшева и Юрлова точны на первой стрельбе! Ух, за медали бьемся сегодня!

17:02

Миронова точна и на стойке! Отлично! Без промахов сегодня!

17:00

Сливко дважды промахивается на первом рубеже. Еще и ход слабый. Совершенно точно мимо высоких мест.

16:59

Кайшева начала медленнее Мироновой. 12 секунд отставания от норвежки Тириль Экхофф на отметке 1,2.

16:58

Миронова после первой стрельбы проигрывает 27 секунд. И это несмотря на точную стрельбу...

16:57

А вот и третья россиянка убегает в гонку. Екатерина Юрлова-Перхт на дистанции.

16:56

Пять из пяти закрывает Миронова на первой стрельбе! Браво!

16:54

Сборная России занимает пятое место в Кубке наций. Однако скорее всего после этой гонки мы обойдет Украину, которая расположилась на четвертой позиции из-за добровольного отказа команды этой страны от соревнований.

16:52

Небыстро начала Светлана. Но, главное, чтобы стрельба была точной.

16:48

Ушла в гонку Миронова под овации тюменского стадиона!

16:46

Началась гонка!

16:40

Пять минут до начала гонки! В группе «Газеты.Ru» во «ВКонтакте» вы можете оставить прогноз на сегодняшние соревнования!

16:30

Стадион «Жемчужина Сибири» в Тюмени уже заполнен! Зрители с нетерпением ждут начала гонки!

.
16:25

Родная сестра Антона Шипулина представительница Словакии Анастасия Кузьмина стартует 29-й.

Кузьмина
РИА Новости
Анастасия Кузьмина набрала отличную форму
16:20

Сегодня сборную России представят сразу семь спортсменок! Первой в гонку отправится Светлана Миронова, получившая третий стартовый номер, следом на трассу убежит Виктория Сливко (15-й), Ульяна Кайшева (20-й), Екатерина Юрлова-Перхт (23-й), Ирина Услугина (49-й), Дарья Виролайнен (53-й) и Кристина Резцова (76-й).

16:15

Добрый день, уважаемые читатели! Начинаем онлайн-трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени!