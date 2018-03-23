Биатлон. Домрачева близка к победе. LIVE

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами. До новых встреч! Увидимся завтра на мужской гонке преследования!
Результаты россиянок: 16. Дарья Виролайнен — +1.20,5 (1) 18. Светлана Миронова — +1.22,2 (0) 21. Екатерина Юрлова-Перхт — +1.24,3 (1) 22. Ирина Услугина — +1.25,4 (0) 25. Ульяна Кайшева — +1.32,9 (1) 62. Кристина Резцова — +3.06,5 (2) 64. Виктория Сливко — +3.11,3 (2)
Стало возможным это после того, как сборная Украины решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Таким образом, украинские спортсменки лишились одного места на следующий сезон.
Главным итогом вечера стал тот факт, что российские спортсменки вернули себе максимальное представительство на этапах Кубка мира! В следующем сезоне мы сможем выставлять сразу шесть спортсменок в женских спринтах и индивидуальных гонках!
Виролайнен: поставлю себе сегодня четверку. Хотелось в родных стенах быть повыше и порадовать российских болельщиков!
Домрачева: выкладываюсь по-максимуму на каждой гонке. Несмотря на первое место, было очень тяжело. Трасса довольно сложная. Поэтому хочется сказать огромное спасибо российским болельщикам за колоссальную поддержку!
Пора подводить первые итоги. Расстановка в тройке уже вряд ли поменяется. Первая сегодня Дарья Домрачева из Белоруссии. Вторая финка Кайса Мякяряйнен, норвежка Тириль Экхофф — третья.
Ульяна Кайшева: очень тяжело было сегодня выступать. Мне всегда сложно бежать, когда идут осадки. Промахнулась из-за того, что было сложно удержать винтовку.
Кристина Резцова допустила по промаху на каждом из огневых рубежей. Низко будет сегодня.
Текущее положение на финише. Россиянок в десятке нет.
Юрлова-Перхт: не очень хорошо себя чувствовала. Какой-то специфической усталости конца сезона сегодня нет, но все равно чего-то не хватает. Большое спасибо тюменской публике! По эмоциям эта поддержка сравнится только с Рождественской гонкой на футбольном стадионе в Германии.
Первая Даша! Браво! Правда выигрывает у Мяккярайнен всего секунду!
Уже четыре секунды преимущества у Домрачевой! Немного упрочила она свое лидерство.
А вот Дарья Виролайнен промахнулась однажды. Жаль, могла быть высоко сегодня.
Услугина тоже точна на стойке. Но ход неважный у нее. 11 место.
Домрачева точно отстреляла на втором огневом рубеже! Идет на первом месте. Три с половиной секунды выигрывает у Мяккярайнен.
Промежуточное положение после второй стрельбы. Однако эту отметку прошли еще не все россиянки.
Дарья Виролайнен тоже без промахов отработала на лежке!
Ирина Услугина точна на первой стрельбе! 15-й уходит с рубежа. Неплохо!
Два промаха у Кузьминой на втором огневом рубеже... Обостряется борьба за Большой хрустальный глобус у женщин.
Кайса Мяккярайнен идет на первом месте пока, но Кузьмина, которая допустила один промах на первой стрельбе, имеет все шансы догнать спортсменку из Словакии.
Юрлова-Перхт и Кайшева по разу промазали на втором рубеже... не попадут они в медали сегодня.
Анастасия Кузьмина к сожалению однажды промахивается на первой стрельбе.
Кайшева и Юрлова точны на первой стрельбе! Ух, за медали бьемся сегодня!
Миронова точна и на стойке! Отлично! Без промахов сегодня!
Сливко дважды промахивается на первом рубеже. Еще и ход слабый. Совершенно точно мимо высоких мест.
Кайшева начала медленнее Мироновой. 12 секунд отставания от норвежки Тириль Экхофф на отметке 1,2.
Миронова после первой стрельбы проигрывает 27 секунд. И это несмотря на точную стрельбу...
А вот и третья россиянка убегает в гонку. Екатерина Юрлова-Перхт на дистанции.
Пять из пяти закрывает Миронова на первой стрельбе! Браво!
Сборная России занимает пятое место в Кубке наций. Однако скорее всего после этой гонки мы обойдет Украину, которая расположилась на четвертой позиции из-за добровольного отказа команды этой страны от соревнований.
Небыстро начала Светлана. Но, главное, чтобы стрельба была точной.
Ушла в гонку Миронова под овации тюменского стадиона!
Началась гонка!
Пять минут до начала гонки! В группе «Газеты.Ru» во «ВКонтакте» вы можете оставить прогноз на сегодняшние соревнования!
Стадион «Жемчужина Сибири» в Тюмени уже заполнен! Зрители с нетерпением ждут начала гонки!
Родная сестра Антона Шипулина представительница Словакии Анастасия Кузьмина стартует 29-й.
Сегодня сборную России представят сразу семь спортсменок! Первой в гонку отправится Светлана Миронова, получившая третий стартовый номер, следом на трассу убежит Виктория Сливко (15-й), Ульяна Кайшева (20-й), Екатерина Юрлова-Перхт (23-й), Ирина Услугина (49-й), Дарья Виролайнен (53-й) и Кристина Резцова (76-й).
Добрый день, уважаемые читатели! Начинаем онлайн-трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени!