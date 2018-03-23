Фигурное катание. Танцы. Короткая программа. LIVE

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Вот порядок выхода на лед в трех последних разминках.
Пятая разминка
17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) 18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) 19. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) 20. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) 21. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 16.15 (время выхода на лед)
Шестая разминка
22. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 23. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 16.35 24. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) 25. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) 26. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония)
Седьмая разминка
27. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 28. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) 29. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) 30. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) 31. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Россию здесь представят два дуэта. В пятой разминке выйдут Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, в седьмой — Александра Степанова и Иван Букин.
Танцы — последний вид, который еще не стартовал на этом чемпионате мира. Сейчас это будет исправлено.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будут следить Александр Седов и Александр Обносов.
Начало онлайна в 12.30 мск.
Текстовая трансляция короткого танца у танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.