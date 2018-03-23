Фигурное катание. Танцы. Короткая программа. LIVE

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будут следить Александр Седов и Александр Обносов.