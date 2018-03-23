Фигурное катание. Танцы. Короткая программа. LIVE

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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
не начался
22:00
Саудовская АравияУкраина
не начался
22:45
ГерманияИспания
не начался
22:45
НидерландыАнглия
не начался
22:45
АргентинаИталия
не начался
23:00
ФранцияКолумбия
не начался
03:30
ПеруХорватия
не начался
05:00
МексикаИсландия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
не начался
21:00
Бамберг Уникаха
не начался
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
online
Биатлон /
16:45
Онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону
не начался
20:20
Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
не начался
11:00
ТомьСибирь
не начался
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
не начался
13:00
Крылья СоветовОренбург
не начался
14:00
ОлимпиецТамбов
не начался
15:00
ХимкиТюмень
не начался
15:00
ВолгарьДинамо СПб
не начался
15:00
Авангард КШинник
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ФакелЗенит-2
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КубаньБалтика
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ШвецияЧили
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17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался

Фигурное катание. Танцы. Короткая программа. LIVE

Степанова и Букин борются в коротком танце на ЧМ по фигурному катанию

,
Александра Степанова и Иван Букин РИА Новости
Александра Степанова и Иван Букин
В Милане на чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные пары соревнуются в коротком танце. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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12:55

Вот порядок выхода на лед в трех последних разминках.

Пятая разминка

17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) 18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) 19. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) 20. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) 21. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 16.15 (время выхода на лед)

Шестая разминка

22. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 23. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 16.35 24. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) 25. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) 26. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония)

Седьмая разминка

27. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 28. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) 29. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) 30. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) 31. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

12:50

Россию здесь представят два дуэта. В пятой разминке выйдут Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, в седьмой — Александра Степанова и Иван Букин.

12:45

Танцы — последний вид, который еще не стартовал на этом чемпионате мира. Сейчас это будет исправлено.

12:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будут следить Александр Седов и Александр Обносов.

10:10

Начало онлайна в 12.30 мск.

10:00

Текстовая трансляция короткого танца у танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.