Оплата за ганца: поляки требуют денег от «Динамо»

Продолжаются финансовые скандалы вокруг московского «Динамо». 21 марта в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на бело-голубых подал польский «Лех», который утверждает, что так и не получил денег за оформленный зимой трансфер ганского полузащитника Абдул-Азиза Тетте.

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В январе «Динамо» договорилось о приобретении футболиста за 800 тысяч евро. Тетте перебрался в столицу России, прошел с новой командой сборы и был заявлен на чемпионат России, хоть еще и не появлялся на поле в официальных матчах.

«Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов. После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счет клуба»,

— цитирует «Чемпионат» пресс-службу «Леха».

В московском «Динамо» эту информацию опровергли, заявив, что деньги за переход футболиста были переведены польскому клубу.

«Трансфер Тетте в «Динамо» оплачен. Польский клуб «Лех» об этом уведомлен», – заявили в пресс-службе бело-голубых.

В матчах весенней части сезона с «Уфой» и «Краснодаром», которые динамовцы свели к ничейным исходам (1:1 и 0:0), Тетте оставался на скамейке запасных.

Впрочем, сам ганский хавбек с оптимизмом смотрит в свое будущее в новой команде, в которую его убеждал перейти лично главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

Футболист пока успел прокомментировать прессе случаи расизма, с которыми он сталкивался в своей карьере в Польше, сказав, что не переживает о возможных подобных проблемах в России.

«Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной — несколько раз. Я никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным — но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять?

Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите — что с того?

Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью».

Что касается «Динамо», то с ним в последнее время постоянно возникают неприятные ситуации, связанные с финансами.

Последним скандалом было расторжение контракта с бывшим форвардом бело-голубых Павлом Погребняком, ныне выступающим за «Тосно» из Ленинградской области.

Погребняк заключил свой контракт с «Динамо» еще при прежнем руководстве клуба, однако с приходом на пост генерального директора Евгения Муравьева оказался в глухом запасе, получая два миллиона евро в год.

Сам футболист рассказывал, что ему было предложено пойти на сокращение заработной платы, а вне игр он оказался, отказавшись пойти на подобный шаг.

В итоге в начале 2018 года бело-голубые расторгли с нападающим соглашение, обвинив того в прогуле тренировки.

Поводом для увольнения футболиста стало посещение Павлом вместе с братьями матча туринского «Ювентуса» в Серии А, фотографии с которого Погребняк выложил в инстаграме.

«Динамо» заявило, что в тот день игрок должен был присутствовать на тренировке команды, хотя сам Павел с этим не согласился.

В итоге на данный момент между игроком и клубом идет разбирательство с участием палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), так как обе стороны требуют финансовой компенсации.

«Динамо» должно мне довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен», — заявил недавно Погребняк.

«Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас, — ответил в разговоре со «Спорт-Экспрессом» на это Муравьев.

— Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах».

Чуть позже юрист футболиста Михаил Прокопец рассказал, что Погребняк подал заявление в палату по разрешению споров РФС, но при этом финансовые претензии есть и у клуба к игроку.

«Динамо» требует 20 миллионов с Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении, — рассказал Прокопец. — Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение 10 дней».

История разбирательства «Динамо» с футболистом обещает быть долгой и напряженной, а пока сам Погребняк играет в футбол в составе «Тосно», подписавшего с ним контракт зимой.

Нападающий забил важнейший гол в матче четвертьфинала Кубка России против «Луча-Энергии» из Владивостока (2:1), в котором дебютировал за новую команду, после чего провел три поединка в составе «Тосно» в РФПЛ, результативными действиями, правда, не отличившись.

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