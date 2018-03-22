«Сделал все, что умею»

На чемпионат мира по фигурному катанию в Милане не приехал триумфатор олимпийского Пхенчхана Юдзуру Ханю и бронзовый призер Игр в Корее Хавьер Фернандес. Именно они побеждали в последние четыре года на чемпионатах мира, поэтому в этом году мир фигурного катания узнает имя нового победителя мирового первенства.

И если в уровне участников мужской одиночный турнир несколько потерял, то в интриге приобрел, так как борьба за первый для каждого участника в карьере титул еще до начала соревнований ожидалась бескомпромиссная.

В четверг, 22 марта, завершилась короткая программа, которая подтвердила ожидания болельщиков и специалистов. Спортсмены показали достаточно плотные и неожиданные результаты, и вопрос о победителе турнира остался открытым.

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Первый сюрприз предподнес 17-летний американец Винсент Чжоу, показавший третий результат с суммой 96,78 балла. Чжоу уже пошумел в Пхенчхане, став первым в истории фигуристом, приземлившим на Олимпиаде четверной лутц, и завершив соревнования на высоком шестом месте.

А месяц спустя в Милане вчерашний юниор уже замахнулся на медаль чемпионата мира.

В короткой программе Чжоу исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, а также четверной флип. Подкачала лишь оценка за компоненты, из-за чего он не смог превзойти гроссмейстерский барьер в 100 баллов. Стоит также отметить, что Чжоу стартовал не в группе сильнейших, а в предпоследней разминке.

Шестерку сильнейших открыл россиянин Михаил Коляда, для которого этот чемпионат должен быть стать своего рода искуплением за провал на Олимпийских играх. В Корее Коляда стал одной из главных причин серебряной медали сборной России в командных соревнованиях, а в личном первенстве занял лишь восьмое место.

Перед Миланом фигурист заметно облегчил свою программу, отказался от четверного лутца, и прыгнул лишь один «квад» — тулуп в составе каскада.

Не допустив технических ошибок, Коляда получил высокие оценки за компоненты и набрал 100,08 балла, что позволило ему занять второе место.

«Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали.

Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею»,

— приводит слова Коляды ТАСС.

Однако в произвольной программе никаких изменений спортсмен не запланировал.

«Буду делать такой же набор, как и на Олимпиаде. Чтобы попасть на пьедестал, нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало. Просто надо делать свою работу», — заявил фигурист.

Само собой, Коляда затронул тему своего неудачного выступления в Пхенчхане, отметив, что Олимпиада пошла ему на пользу.

«Это был хороший опыт, получилось или не получилось, но он все равно остался положительным. Игры — это значимый старт для каждого спортсмена, мечта всей жизни. Я там побывал, набрался опыта и буду работать дальше»,

— подчеркнул спортсмен.

Остается надеяться, что гораздо более сложную произвольную программу Михаил выполнит без ошибок, что даст ему возможность впервые в карьере выиграть медаль чемпионата мира.

Лидером же после короткой программы стал американец Натан Чен. 18-летний фигурист исполнил «дежурные» для себя два четверных прыжка, однако не избежал помарок при приземлении, что не позволило ему сильно оторваться от российского соперника. Чен набрал 101,94 балла, и теперь двух лидеров разделяет менее двух очков.

Расстроил своих болельщиков второй российский участник турнира Дмитрий Алиев.

Многие помнят его великолепную короткую программу в Корее, где он почти набрал 100 баллов, однако в этот раз Дмитрий допустил слишком много ошибок и не исполнил один четверной прыжок. С суммой 82,15 балла Алиев показал лишь 13-й результат.

Не смог порадовать своих поклонников и серебряный призер последней Олимпиады японец Сема Уно. Он не смог прыгнуть четверной сальхов с двух попыток и прыгнул лишь тройной, а двойной судьи и вовсе не засчитали спортсмену.

Уно завершил короткую программу на пятой позиции с суммой 94,26 балла.

Однако столь слабое выступление японца объясняется травмой правой лодыжки. Еще за день до старта на открытой тренировке Уно прыгнул лишь два четверных сальхова, чтобы не нагружать больную ногу. По всей видимости, лодыжка продолжает беспокоить спортсмена, что и сказалось на его результате.

Произвольная программа у мужчин состоится в субботу, 24 марта.

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