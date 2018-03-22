Биатлон. Тюмень. Мужской спринт. LIVE

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Долго Фуркад выцеливал последний выстрел, но попал и немножко опередил Логинова сейчас. Шипулин 10,8 с проигрывает французу.
Логинов стреляет чисто! Возглавляет пока после рубежа наш спортсмен гонку, но скоро будет стрелять Фуркад. На дистанцию ушел Дмитрий Малышко.
Прекрасную скорость на первых километрах дистанции демонстрирует Александр Логинов, но Фуркад выигрывает и у него.
Чисто отстрелялся Шипулин, располагается вторым в протоколе, оттеснив уже на четвертое место Цветкова.
Два промаха у Гараничева на первом рубеже. А Шипулин в одни ноги с Гараничевым разогнался.
Цветков отстрелялся чисто и возглавил гонку!
Фуркад ушел на дистанцию.
Пока лучший разгон у немца Кюна, а следом за ним, отставая на 0,3 с, разбегается Евгений Гараничев. В гонку, кстати, убежал Александр Логинов.
Продолжают стартовать спортсмены. Российское трио Цветков, Гараничев, Шипулин ушло в гонку.
Ну что ж, француз Жакелин уже ушел в гонку, а значит, старт дан!
Мартен Фуркад стартует под 21-м номером, Йоханнес Бё уйдет на дистанцию 61-м. Всего в гонке сегодня 84 участника, и предпоследним на трассу уйдет легендарный 44-летний норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, для которого этот спринт может стать последним в карьере!
Бойкот некоторых сборных дал возможность другим странам заявить в гонку больше народа, а потому россиян, например, сегодня на старте будет сразу восемь человек: Максим Цветков (№5), Евгений Гараничев (№7), Антон Шипулин (№11), Александр Логинов (№18), Антон Бабиков (№33), Дмитрий Малышко (№36), Петр Пащенко (№55), Игорь Малиновский (№66).
Впрочем, отсутствующие не так уж серьезно повлияют на ситуацию. Главная борьба — сражение француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё за Большой хрустальный глобус. У Фуркада 996 очков в зачете Кубка мира, Бё набрал 947. На третьем месте, кстати, россиянин Антон Шипулин, у которого 627 баллов и 37 очков преимущества над немцем Арндом Пайффером.Пятым идет словак Яков Фак, у которого только 550 очков в активе.
Отдельных слов заслуживает Украина. Руководство биатлона этой страны и сами биатлонисты хотели участвовать, но Министерство спорта и молодежной политики в лице министра Игоря Жданова спустило директиву, запретив спортсменам из Украины участвовать в любых соревнованиях на территории России...
Главной темой финального этапа Кубка мира по биатлону, по крайней мере до его старта, является бойкот, который устроили некоторые сборные и отдельные биатлонисты. В Тюмень не прилетели команды США, Канады и Чехии, а также швед Себастьян Самуэльссон и словенец Клеменс Бауэр.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Гонка начнется в 16.45 мск.
Текстовая трансляция мужской спринтерской гонки на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.