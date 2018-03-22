Биатлон. Тюмень. Мужской спринт. LIVE

Впрочем, отсутствующие не так уж серьезно повлияют на ситуацию. Главная борьба — сражение француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё за Большой хрустальный глобус. У Фуркада 996 очков в зачете Кубка мира, Бё набрал 947. На третьем месте, кстати, россиянин Антон Шипулин, у которого 627 баллов и 37 очков преимущества над немцем Арндом Пайффером.Пятым идет словак Яков Фак, у которого только 550 очков в активе.