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Биатлон. Тюмень. Мужской спринт. LIVE

Онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону

Антон Шипулин на дистанции РИА Новости
Антон Шипулин на дистанции
На последнем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени проходит мужской спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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17:05

Долго Фуркад выцеливал последний выстрел, но попал и немножко опередил Логинова сейчас. Шипулин 10,8 с проигрывает французу.

17:04

Логинов стреляет чисто! Возглавляет пока после рубежа наш спортсмен гонку, но скоро будет стрелять Фуркад. На дистанцию ушел Дмитрий Малышко.

17:02

Прекрасную скорость на первых километрах дистанции демонстрирует Александр Логинов, но Фуркад выигрывает и у него.

17:00

Чисто отстрелялся Шипулин, располагается вторым в протоколе, оттеснив уже на четвертое место Цветкова.

16:58

Два промаха у Гараничева на первом рубеже. А Шипулин в одни ноги с Гараничевым разогнался.

16:57

Цветков отстрелялся чисто и возглавил гонку!

16:56

Фуркад ушел на дистанцию.

16:54

Пока лучший разгон у немца Кюна, а следом за ним, отставая на 0,3 с, разбегается Евгений Гараничев. В гонку, кстати, убежал Александр Логинов.

16:49

Продолжают стартовать спортсмены. Российское трио Цветков, Гараничев, Шипулин ушло в гонку.

16:46

Ну что ж, француз Жакелин уже ушел в гонку, а значит, старт дан!

16:45

Мартен Фуркад стартует под 21-м номером, Йоханнес Бё уйдет на дистанцию 61-м. Всего в гонке сегодня 84 участника, и предпоследним на трассу уйдет легендарный 44-летний норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, для которого этот спринт может стать последним в карьере!

16:40

Бойкот некоторых сборных дал возможность другим странам заявить в гонку больше народа, а потому россиян, например, сегодня на старте будет сразу восемь человек: Максим Цветков (№5), Евгений Гараничев (№7), Антон Шипулин (№11), Александр Логинов (№18), Антон Бабиков (№33), Дмитрий Малышко (№36), Петр Пащенко (№55), Игорь Малиновский (№66).

16:35

Впрочем, отсутствующие не так уж серьезно повлияют на ситуацию. Главная борьба — сражение француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё за Большой хрустальный глобус. У Фуркада 996 очков в зачете Кубка мира, Бё набрал 947. На третьем месте, кстати, россиянин Антон Шипулин, у которого 627 баллов и 37 очков преимущества над немцем Арндом Пайффером.Пятым идет словак Яков Фак, у которого только 550 очков в активе.

16:30

Отдельных слов заслуживает Украина. Руководство биатлона этой страны и сами биатлонисты хотели участвовать, но Министерство спорта и молодежной политики в лице министра Игоря Жданова спустило директиву, запретив спортсменам из Украины участвовать в любых соревнованиях на территории России...

16:25

Главной темой финального этапа Кубка мира по биатлону, по крайней мере до его старта, является бойкот, который устроили некоторые сборные и отдельные биатлонисты. В Тюмень не прилетели команды США, Канады и Чехии, а также швед Себастьян Самуэльссон и словенец Клеменс Бауэр.

16:20

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

16:15

Гонка начнется в 16.45 мск.

16:00

Текстовая трансляция мужской спринтерской гонки на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.