Сквозь бойкоты: Шипулин и Кузьмина разогреют Тюмень

Соревнования в Тюмени стали самым резонансным и скандальным этапом Кубка мира за последние несколько лет, разделившим биатлонный мир на два противоборствующих лагеря. Одна часть спортсменов демонстративно отказалась приезжать в Россию, другая — соревнования поддержала. Обо всем этом можно прочитать в отдельном тексте «Газеты.Ru». Здесь мы расскажем о спортивной составляющей финальных стартов сезона.

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Мужчины. Шипулин обороняет «хрустальную» бронзу

Первыми на биатлонную трассу в Тюмени выйдут мужчины. 22 марта представители сильной половины человечества разыграют медали в спринте. Здесь все наши взоры будут прикованы к лидеру сборной России Антону Шипулину.

Несмотря на отстранение от Олимпиады, 30-летний спортсмен имеет отличные шансы завершить сезон на мажорной ноте и финишировать на почетном третьем месте в общем зачете Кубка мира.

Шипулин опережает немца Арнда Пайффера на 37 очков. В Тюмени мужчины и женщины проведут сразу по три личных гонки (кроме спринтов, призовые будут разыграны в пасьютах и масс-стартах), а значит, такое преимущество весомым не выглядит. Ведь только за один старт можно набрать максимум 60 баллов.

Если российскому биатлонисту удастся удержаться на третьей строчке, то этот финиш на пьедестале по итогам года станет для него уже четвертым подряд! В сезонах 2014/2015 и 2016/2017 Шипулин был вторым в общем зачете Кубка мира, а в 2015/2016 — третьим.

Но сохранить место в лидерах будет непросто. Прошедший сезон получился для россиянина очень сложным в психологическом плане. Безуспешная борьба за поездку на Олимпиаду вылилась для Шипулина в сильную физическую истощенность, на которую Антон пожаловался во время предыдущего этапа в норвежском Холменколлене, после чего, словно в доказательство своих слов, упустил верное серебро на финише эстафеты.

С учетом состояния нашего лидера остается надеяться, что родные российские трибуны придадут Шипулину энергии на финишный рывок.

Что касается борьбы за Большой хрустальный глобус, то здесь очевидным фаворитом выглядит француз Мартен Фуркад.

В Тюмени главная звезда современного биатлона может стать лучшим по итогам сезона в седьмой раз подряд!

Помешать одержать очередную викторию Фуркаду может только настырный рыжий норвежец Йоханнес Бё, отстающий от Мартена в общем зачете на 49 очков. Гандикап, который с первого взгляда выглядит приличным, при сбое француза может растаять в первой же гонке. А значит, в «золотой» борьбе сезона пока еще ничего не решено.

На старт спринта, который начнется в 16.45 по московскому времени, благодаря дополнительной квоте для хозяев соревнований, выйдут сразу восемь россиян.

Под пятым номером на трассу уйдет Максим Цветков, после него в бой отправятся Александр Логинов (18), Антон Бабиков (33), Дмитрий Малышко (36), Петр Пащенко (55) и Игорь Малиновский (66). Фуркад стартует 21-м, Бё — 61-м.

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален убежит в гонку предпоследним — 83-м.

Женщины. Россиянки борются за максимум мест

Женскую сборную России по биатлону представят в Тюмени ее лидер Екатерина Юрлова-Перхт, съездившая на Олимпиаду Ульяна Кайшева, а также Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Услугина. Целых семь биатлонисток — это благодаря расширенной квоте для хозяев соревнований.

На предыдущем этапе Кубка мира в Холменколлене наши девушки, к сожалению, не порадовали местами на пьедестале.

Самыми высокими результатами стали седьмое место Юрловой-Перхт и восьмая позиция Кайшевой в спринте. В гонке преследования лучшей из россиянок стала Кайшева, финишировавшая 24-й, а в эстафете наша команда оказалась лишь девятой.

Тем не менее сейчас очень важно занимать места как можно выше, даже если это не принесет медалей: отечественные спортсменки борются за то, чтобы остаться на пятой строчке в Кубке наций и не пропустить вперед Норвегию, которая находится сейчас на шестой позиции, отставая от россиянок всего на 29 очков (4840 против 4869).

Если России удастся удержать пятое место, то в следующем сезоне в индивидуальных и спринтерских гонках смогут стартовать сразу шесть наших биатлонисток, а не пять, как сейчас.

Напомним, очки в Кубке наций начисляются за выступления в спринтерских и индивидуальных гонках, а также в женских и смешанных эстафетах. Эстафет и «индивидуалок» в Тюмени не будет, а вот спринт — обязательно, и в нем очень важно не уступить норвежкам.

Свой вклад в эту важную борьбу могла бы внести и Татьяна Акимова — вторая представительница сборной России, помимо Кайшевой, которую допустили до Олимпиады в Пхенчхане. Однако проблемы со здоровьем, внезапно проявившие себя после Игр, все еще преследуют спортсменку, о чем сообщил старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов.

«Таня Акимова не сможет выступить в Тюмени. Болезнь уже отступила, но она протекала очень долго, и поэтому она пока не в состоянии выступать на столь высоком уровне», — приводит слова специалиста ТАСС.

Что касается иностранных гостей, то самой важной новостью, безусловно, станет отсутствие сильных биатлонисток из Украины, чья страна приняла решение бойкотировать российский этап Кубка мира.

Женская команда жовто-блакитных идет на четвертом месте в Кубке наций и пока что гарантирует себе максимально возможную квоту участниц на следующий сезон, но, учитывая, что в Тюмени они не наберут ни одного очка, шансов остаться на такой высокой строчке практически нет. Скорее всего, после этого этапа Кубка мира украинки потеряют одну квоту, опустившись за пределы пяти первых позиций Кубка наций.

Стоит последить и за нешуточной борьбой за Большой хрустальный глобус между бывшей россиянкой, представляющей Словакию, Анастасией Кузьминой и финкой Кайсой Мякяряйнен.

На данный момент Кузьмина опережает соперницу на 41 очко (727 против 686) и очень близка к своей первой в карьере победе в кубковом «тотале». Учитывая, что сражаться за первое место Анастасия будет в своем родном городе, в биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири», который располагается в считаных шагах от ее дома, психологическое преимущество точно будет на стороне бывшей россиянки. Да и болеть за нее зрители будут как за свою.

Расписание этапа

22 марта. 16:45. Мужчины. Спринт

23 марта. 16:45. Женщины. Спринт

24 марта. 15:00. Мужчины. Гонка преследования.

24 марта. 17:00. Женщины. Гонка преследования.

25 марта. 15:00. Мужчины. Масс-старт

25 марта. 17:00. Женщины. Масс-старт



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