Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. LIVE

Коляда заверил, что основательно поработал над ошибками, допущенными на Играх.

«Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе.

Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».

Будем надеяться, что Коляда сможет в полной мере продемонстрировать российским болельщикам свое преображение.