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03:00
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Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
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Ак БарсМеталлург Мг
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
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Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
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02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
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Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
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05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
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Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы мужчин на ЧМ по фигурному катанию

Российский фигурист Дмитрий Алиев РИА Новости
Российский фигурист Дмитрий Алиев
Мужчины соревнуются в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Россию представляют Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:37

Оценка Демырбоги — 65,43 балла. Это его личный рекорд в короткой программе!

12:35

Турецкий спортсмен выступил неплохо — довольно артистично и без серьезных ошибок. В этом сезоне он вообще бьет свои лучшие показатели.

12:33

Турецкий фигурист Бурак Демырбога выступит со своей короткой программой.

12:32

50,00 балла получил испанец за свое неудачное выступление.

12:30

Упал при исполнении тройного лутца испанец. Неудачное получилось у него выступление.

12:27

На лед вышел испанский фигурист Хавьер Райа.

12:26

74,99 балла поставили судьи австралийскому фигуристу.

12:24

Кстати, закончил Брендан тоже вращением, как и Айрапетян. Австралийцу удались не все прыжки — с выездом были проблемы. Посмотрим, какие баллы он получит.

12:22

Керри не без ошибок завершил свою программу.

12:20

На льду — представитель Австралии Брендан Керри!

12:18

По итогам программы Айрапетян получил 68,18 балла.

12:15

Фигурист завершил программу эффектным вращением.

12:10

Первым выступает представитель Армении Славик Айрапетян.

12:05

Вовсю идет первая разминка фигуристов!

12:00

Возвращаясь к разговору о шансах российских фигуристов, сложность программ вполне позволяет им побороться за бронзу. Например, Коляда уже получал 103,13 балла за короткое выступление на этапе Гран-при в Китае, а Алиев вплотную приблизился к этому достижению на Олимпиаде, где взял 98,98 очка. Если бы ребята показали такие же результаты сегодня, это подарило бы им неплохие шансы на успех.

11:55

К слову, на этом чемпионате мира будет очень не хватать олимпийского чемпиона Пхенчхана Юдзюру Ханю, который восстанавливается от травмы, а также двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса — испанец решил дать себе отдых после сложного олимпийского сезона.

" "I'm proud of you" was the first thing I said to him. This was not because he won the gold medal, but because he overcame such a serious injury and gave us such wonderful performances." Orser said this in a somewhat confiding tone. "From this point on for a long time, he will continue to be an inspiration not just to people in Japan but in the entire world. Not just in the world of sports, but to anyone facing difficult situations, in seeking to overcome such situations I think they will think of him and be able to feel encouraged." ------- Thanks to nanoka12 translation, you can read here an exclusive interview with Brian recorded on Feb. 19th and published on Sports Graphic Number vol. 947. #yuzu #yuzuru #yuzuruhanyu #hanyu #hanyuyuzuru #羽生 #羽生結弦

Публикация от 羽生結弦 Yuzuru Hanyu (@yuzu_yuzuru)

11:50

Основными фаворитами среди одиночников будут японец Сема Уно, ставший серебряным призером Пхенчхана-2018, и американец Натан Чен, не справившийся с волнением в короткой программе Игр, но выдавший затем потрясающий произвольный прокат с шестью четверными прыжками, что позволило ему подняться с 18-й строчки на пятую.

11:45

Коляда заверил, что основательно поработал над ошибками, допущенными на Играх.

«Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе.

Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».

Будем надеяться, что Коляда сможет в полной мере продемонстрировать российским болельщикам свое преображение.

11:40

Россию представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. На Олимпиаде она заняли восьмое и седьмое место соответственно (да, недавний юниор Алиев финишировал на строчку выше опытного Коляды).

Небольшая прогулка по Милану ���� ����

Публикация от Dmitriy Aliev (@dimaaliev)

11:35

Первые фигуристы должны начать выступать в 12:00 по московскому времени.

11:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы мужчин-одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане.