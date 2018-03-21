Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. LIVE

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Оценка Демырбоги — 65,43 балла. Это его личный рекорд в короткой программе!
Турецкий спортсмен выступил неплохо — довольно артистично и без серьезных ошибок. В этом сезоне он вообще бьет свои лучшие показатели.
Турецкий фигурист Бурак Демырбога выступит со своей короткой программой.
50,00 балла получил испанец за свое неудачное выступление.
Упал при исполнении тройного лутца испанец. Неудачное получилось у него выступление.
На лед вышел испанский фигурист Хавьер Райа.
74,99 балла поставили судьи австралийскому фигуристу.
Кстати, закончил Брендан тоже вращением, как и Айрапетян. Австралийцу удались не все прыжки — с выездом были проблемы. Посмотрим, какие баллы он получит.
Керри не без ошибок завершил свою программу.
На льду — представитель Австралии Брендан Керри!
По итогам программы Айрапетян получил 68,18 балла.
Фигурист завершил программу эффектным вращением.
Первым выступает представитель Армении Славик Айрапетян.
Вовсю идет первая разминка фигуристов!
Возвращаясь к разговору о шансах российских фигуристов, сложность программ вполне позволяет им побороться за бронзу. Например, Коляда уже получал 103,13 балла за короткое выступление на этапе Гран-при в Китае, а Алиев вплотную приблизился к этому достижению на Олимпиаде, где взял 98,98 очка. Если бы ребята показали такие же результаты сегодня, это подарило бы им неплохие шансы на успех.
К слову, на этом чемпионате мира будет очень не хватать олимпийского чемпиона Пхенчхана Юдзюру Ханю, который восстанавливается от травмы, а также двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса — испанец решил дать себе отдых после сложного олимпийского сезона.
Основными фаворитами среди одиночников будут японец Сема Уно, ставший серебряным призером Пхенчхана-2018, и американец Натан Чен, не справившийся с волнением в короткой программе Игр, но выдавший затем потрясающий произвольный прокат с шестью четверными прыжками, что позволило ему подняться с 18-й строчки на пятую.
Коляда заверил, что основательно поработал над ошибками, допущенными на Играх.
«Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе.
Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».
Будем надеяться, что Коляда сможет в полной мере продемонстрировать российским болельщикам свое преображение.
Россию представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. На Олимпиаде она заняли восьмое и седьмое место соответственно (да, недавний юниор Алиев финишировал на строчку выше опытного Коляды).
Первые фигуристы должны начать выступать в 12:00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы мужчин-одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане.