Фигурное катание. Короткая программа спортивных пар. LIVE

Олимпийские игры обернулись страшным разочарованием для Тарасовой и Морозова, которые лидировали после короткой программы, но в итоге наошибались в произвольной и оказались на самом обидном, четвертом месте. Чемпионы Европы будут доказывать, что тогда им не повезло. Зато олимпийской чемпионкой в Пхенчхане стала так долго шедшая к цели выступающая за Германию с Бруно Массо украинка Алена Савченко. Также среди фаворитов китайский дуэт Сяоюй Юй / Хао Чжан, французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре, две итальянских пары и канадцы Жулианне Сегин / Шарли Билодо.