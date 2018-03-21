Фигурное катание. Короткая программа спортивных пар. LIVE

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Сейчас заливка льда, а потом третья разминка. Начиная с нее, в каждом сегменте будет по пять участников.
42,02 — только седьмой результат у британцев.
Очень тяжело дался прокат, много ошибок. Видимо, самая возрастная участница чемпионата мира, мать троих детей Зои Джонс, не выступит в произвольной программе.
66,32 — компоненты вывели на первую строчку протокола Рем и Ким. Причем это они еще похуже, чем на Играх, оценки получили. На льду дуэт из Великобритании Зои Джонс и Кристофер Бояджи.
Не хуже чем на недавней Олимпиаде откатали корейцы. Близко к лидерам по технике.
53,62 — пятый результат сейчас, но для швейцарского дуэта лучший в сезоне. Ну а теперь выступают Таэ Ок Рём и Чу Сик Ким из Северной Кореи.
Неплохо для себя выступил дуэт, явно лучше, чем на московском чемпионате Европы, где Акулов срывал прыжок за прыжком. Синхрона не хватило немного. Ну да это дело наживное.
66,29 — ожидаемо Душкова с Бидаром становятся новыми лидерами. А сейчас на льду Юлия Щетинина и Михаил Акулов, выступающие за Швейцарию.
Чистый и синхронный прокат чешского дуэта. Техническая оценка у них лучше, чем у соперников из первой разминки. Наверняка станут лидерами сейчас.
Чехи Анна Душкова и Мартин Бидар открывают вторую разминку.
Время второй разминки, в которой тоже выступят четыре дуэта. А потом в оставшихся четырех разминках будет по пять пар в каждой.
63,26 — пока каждый следующий дуэт опережает все предыдущие. И эти ребята тоже с личным рекордом откатали.
Хокке и Бломмар справились со своим прокатом и не уронили честь немецкого парного катания.
61,48 — очень уверенно выходят с личным рекордом на первое место Стеллато и Бартоломей. Немцы Анника Хокке и Рубен Бломмар на льду.
Не без помарок откатал американский тандем, но за счет сложности имеет шансы выйти на первое место — по крайней мере, в технике немного выиграли у израильтян.
58,44 — лучший результат сезона для израильтян! Ну и это первый ориентир для соперников. Сейчас его попробуют превзойти американцы Дина Стеллато и Натан Барталомей.
Очень хороший прокат! Чисто исполнили свою программу израильтяне. Разница в технике с предыдущим дуэтом практически в 13 баллов.
36,33 — первое промежуточное место только созданного тандема. Начало так себе, но как-то же надо начинать? Израильтяне Пэйдж Коннерс и Евгений Краснопольский на льду. Этот дуэт тоже собран был перед этим сезоном, но успел даже на Олимпиаде побывать.
Начало положено. Не обошлось без падений, венгры не очень довольны. А тренирует эту пару, кстати, бывший партнер Савченко Робин Шолковы, с которым Алена трижды была на Играх, но так и не выиграла. Интересно, что он чувствовал, когда его бывшая партнерша в этом году победила в тандеме с Массо?
Итак, венгры Елизавета Кашицина и Марк Мадьяр открывают соревнования.
На льду участницы первой разминки. Это, конечно, не фавориты — пары, которые выступают в начале, будут бороться за место в произвольной программе.
Олимпийские игры обернулись страшным разочарованием для Тарасовой и Морозова, которые лидировали после короткой программы, но в итоге наошибались в произвольной и оказались на самом обидном, четвертом месте. Чемпионы Европы будут доказывать, что тогда им не повезло. Зато олимпийской чемпионкой в Пхенчхане стала так долго шедшая к цели выступающая за Германию с Бруно Массо украинка Алена Савченко. Также среди фаворитов китайский дуэт Сяоюй Юй / Хао Чжан, французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре, две итальянских пары и канадцы Жулианне Сегин / Шарли Билодо.
Три российских дуэта возьмут сегодня старт в соревнованиях. Кристина Астахова и Алексей Рогонов выступят под 15-м номером, Евгения Тарасова и Владимир Морозов покажут свою программу 25-ми, Наталья Забияко и Александр Энберт выйдут на лед 27-ми. Всего же в борьбе участвуют 28 дуэтов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции соревнований в короткой программе у спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало соревнований в 20.20 мск.
Текстовая трансляция короткой программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане.