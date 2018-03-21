Фигурное катание. Короткая программа спортивных пар. LIVE

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КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
2:5
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
2:3
закончен
19:30
ЛокомотивСКА
1:4
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
3:7
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
4:3
закончен
02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
5:4 (Б)
закончен
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
2:7
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
6:2
закончен
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
82:65
закончен
20:45
Дарушшафака Бавария
76:74
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
87:73
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
77:65
закончен
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
91:71
закончен
22:30
Валенсия Реал Мадрид
96:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
86:93
закончен
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
100:99
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
123:109
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
115:105
закончен
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
94:99
закончен
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
88:115
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
111:115
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
2:3
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
87:78
4 четверть
20:45
Анадолу Эфес Химки
49:42
перерыв
22:30
Баскония Бамберг
не начался
22:45
Уникаха Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира
13:00
Женщины. Короткая программа
online
Хроника /
13:05
WADA потребовало признать доклад Макларена для восстановления РУСАДА
online
20:20
Онлайн-трансляция короткой программы пар на ЧМ по фигурному катанию
online
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
не начался
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Валенсия
не начался
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
не начался

Фигурное катание. Короткая программа спортивных пар. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы пар на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов РИА Новости
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Российские спортивные пары соревнуются в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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21:25

Сейчас заливка льда, а потом третья разминка. Начиная с нее, в каждом сегменте будет по пять участников.

21:23

42,02 — только седьмой результат у британцев.

21:21

Очень тяжело дался прокат, много ошибок. Видимо, самая возрастная участница чемпионата мира, мать троих детей Зои Джонс, не выступит в произвольной программе.

21:17

66,32 — компоненты вывели на первую строчку протокола Рем и Ким. Причем это они еще похуже, чем на Играх, оценки получили. На льду дуэт из Великобритании Зои Джонс и Кристофер Бояджи.

21:15

Не хуже чем на недавней Олимпиаде откатали корейцы. Близко к лидерам по технике.

21:11

53,62 — пятый результат сейчас, но для швейцарского дуэта лучший в сезоне. Ну а теперь выступают Таэ Ок Рём и Чу Сик Ким из Северной Кореи.

21:09

Неплохо для себя выступил дуэт, явно лучше, чем на московском чемпионате Европы, где Акулов срывал прыжок за прыжком. Синхрона не хватило немного. Ну да это дело наживное.

21:05

66,29 — ожидаемо Душкова с Бидаром становятся новыми лидерами. А сейчас на льду Юлия Щетинина и Михаил Акулов, выступающие за Швейцарию.

21:02

Чистый и синхронный прокат чешского дуэта. Техническая оценка у них лучше, чем у соперников из первой разминки. Наверняка станут лидерами сейчас.

20:59

Чехи Анна Душкова и Мартин Бидар открывают вторую разминку.

20:54

Время второй разминки, в которой тоже выступят четыре дуэта. А потом в оставшихся четырех разминках будет по пять пар в каждой.

20:52

63,26 — пока каждый следующий дуэт опережает все предыдущие. И эти ребята тоже с личным рекордом откатали.

20:49

Хокке и Бломмар справились со своим прокатом и не уронили честь немецкого парного катания.

20:46

61,48 — очень уверенно выходят с личным рекордом на первое место Стеллато и Бартоломей. Немцы Анника Хокке и Рубен Бломмар на льду.

20:43

Не без помарок откатал американский тандем, но за счет сложности имеет шансы выйти на первое место — по крайней мере, в технике немного выиграли у израильтян.

20:40

58,44 — лучший результат сезона для израильтян! Ну и это первый ориентир для соперников. Сейчас его попробуют превзойти американцы Дина Стеллато и Натан Барталомей.

20:37

Очень хороший прокат! Чисто исполнили свою программу израильтяне. Разница в технике с предыдущим дуэтом практически в 13 баллов.

20:33

36,33 — первое промежуточное место только созданного тандема. Начало так себе, но как-то же надо начинать? Израильтяне Пэйдж Коннерс и Евгений Краснопольский на льду. Этот дуэт тоже собран был перед этим сезоном, но успел даже на Олимпиаде побывать.

20:31

Начало положено. Не обошлось без падений, венгры не очень довольны. А тренирует эту пару, кстати, бывший партнер Савченко Робин Шолковы, с которым Алена трижды была на Играх, но так и не выиграла. Интересно, что он чувствовал, когда его бывшая партнерша в этом году победила в тандеме с Массо?

20:28

Итак, венгры Елизавета Кашицина и Марк Мадьяр открывают соревнования.

20:25

На льду участницы первой разминки. Это, конечно, не фавориты — пары, которые выступают в начале, будут бороться за место в произвольной программе.

20:20

Олимпийские игры обернулись страшным разочарованием для Тарасовой и Морозова, которые лидировали после короткой программы, но в итоге наошибались в произвольной и оказались на самом обидном, четвертом месте. Чемпионы Европы будут доказывать, что тогда им не повезло. Зато олимпийской чемпионкой в Пхенчхане стала так долго шедшая к цели выступающая за Германию с Бруно Массо украинка Алена Савченко. Также среди фаворитов китайский дуэт Сяоюй Юй / Хао Чжан, французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре, две итальянских пары и канадцы Жулианне Сегин / Шарли Билодо.

20:15

Три российских дуэта возьмут сегодня старт в соревнованиях. Кристина Астахова и Алексей Рогонов выступят под 15-м номером, Евгения Тарасова и Владимир Морозов покажут свою программу 25-ми, Наталья Забияко и Александр Энберт выйдут на лед 27-ми. Всего же в борьбе участвуют 28 дуэтов.

20:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции соревнований в короткой программе у спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

20:05

Начало соревнований в 20.20 мск.

20:00

Текстовая трансляция короткой программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане.