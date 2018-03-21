«Бразильцы не будут играть со сборной России в полную силу»

— Для сборной России по футболу этот матч будет первым в 2018 году. Чего ждете от поединка против сборной Бразилии?

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Сергей Силкин: В первую очередь жду того, что костяк национальной команды перед предстоящим чемпионатом мира будет определен уже как минимум на 80 процентов.

Валерий Масалитин:

Если честно, ничего особенного не жду. Это обычный контрольный матч. Вряд ли сборная России сможет всех удивить, тем более, что бразильцев всегда представляет достойная команда.

Конечно, будет интересно посмотреть на степень готовности наших игроков, но итоговый счет, каким бы он не был, вводить в заблуждение нас не должен. Это просто товарищеская игра.

— Сборная Бразилии проедет матч без своего лидера — нападающего «ПСЖ» Неймара, который восстанавливается после травмы. Это повышает шансы сборной России?

С.С.: «Пентакампеоны» всегда славились высококвалифицированными футболистами, которые играют в ведущих клубах планеты. Поэтому, мне кажется, что отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии, наоборот, даст возможность проявить себя остальным. И легче россиянам не будет.

В.М.: Там хватает нападающих и без Неймара. Более того, у этих других ребят появился шанс доказать, что они достойны места в основном составе на грядущем чемпионате мира.

— Будут ли бразильцы играть в полную силу и стараться победить во что бы то не стало?

С.С.: Лично для меня большего значения имеет то, какую игру продемонстрируют футболисты сборной России, какую установку даст Станислав Черчесов в тактическом и мотивационном плане. Конечно, этот матч не будет официальным. Поэтому, уровень напряженности на поле будет несколько ниже.

В.М.:

Будут ли бразильцы играть в полную силу? Нет, конечно!

Ребята приехали, собрались вместе, чтобы наиграть какие-то элементы. А у тренеров будет отличная возможность посмотреть, на каком этапе подготовки находится их команда.

— В матче с бразильцами, равно как и на чемпионате мира из-за травмы не примет участие нападающий сборной России Александр Кокорин. Насколько серьезна эта потеря для сборной?

С.С.: Любой игрок сборной, который получает травму, это большая потеря для команды. Конечно, с другой стороны, появится возможность проявить себя у других ребят. Что тут скажешь, от травм никто не застрахован.

Конечно, жалко, что Кокорин получил травму. Александр — один из немногих наших футболистов, который мог попробовать свои силы в зарубежном чемпионате после «мундиаля».

Ведь каждое мировое первенство — это большой рынок. Но, к сожалению, теперь он не сыграть. И, когда он получал травму, было видно, как футболист расстроен (Кокорин покидал поле в слезах — «Газета.Ru»).

В.М.: Травма Кокорина, равно как и повреждения защитников Виктора Васина и Георгия Джикии — потери невосполнимые.

Когда человеку предоставляется шанс сыграть на домашнем чемпионате мира, и он пропускает его из-за травмы, конечно, в жизни остается определенный осадок. И это очень обидно.

К тому же, Россия не так богата на хороших футболистов, как Бразилия, которая с легкостью может выставить три сборных на чемпионате мира. И все они будут играть хорошо.

Так что, каждая травма у квалифицированного российского игрока — большая потеря.

— Десять футболистов сборной России больше пяти часов проверяли на допинг. Может ли это как-то повлиять на настрой команды перед матчем?

С.С.: Визит допинг-офицеров никак не скажется на подготовке сборной России к матчу с бразильцами. Это обязательная процедура. С другой стороны необходимо выяснить, почему на эти процедуры были потрачено столько времени. Но такие вещи необходимы, чтобы с нами больше не было никаких казусов в будущем.

В. М.: На сборную России это никак не повлияет. Это часть работы футболистов. Ты всегда должен быть готов к любым проверкам. Тем более, в той ситуации, когда еще совсем недавно мы пережили столько скандалов, были вынуждены выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Конечно, футболистам хотелось нормально проснуться, позавтракать. Но иногда допинг-офицеры приходят совершенно неожиданно.

— Каким будет ваш прогноз на поединок?

С.С.: Игру будут вести бразильцы. Конечно, шансы гостей выглядят предпочтительнее наших. И их победа выглядит наиболее вероятным исходом. Но вопрос в том, какая у них будет мотивация. Ведь, когда команда имеет с эти проблемы, с ней всегда можно играть.

Но самое главное, чтобы мотивация была у россиян. Однако у нашей команды, как мне кажется, проблем настроем на игру возникнуть не должно.

Потому что, если ты выйдешь играть против бразильцев недостаточно заряженным, они из тебя «сделают петрушку».

В.М: Самое главное, чтобы наши футболисты проявили «русский характер» и не сдавались в любой ситуации. Но все же больше всего хочется пожелать команде Станислава Черчесова, чтобы она обошлась без серьезных травм, которые могли бы помешать выступить на чемпионате мира.

А так, я думаю, что стадион заполнится и болельщики получат позитивные эмоции. Хочется победы нашей команды, но если она проиграет, но при этом покажет достойную игру, я все равно буду доволен.

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