«Проблемы с легкими»: Шарапова ответила на обвинения

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает переживать черную полосу в сезоне-2018. После трех ранних вылетов с турниров подряд (с Australian Open в третьем круге, с соревнований в Дохе — в первом и с турнира в Индиан-Уэллсе — тоже в стартовом раунде) спортсменка рассталась с тренером Свеном Гренефельдом, с которым работала с 2013 года.

После этого нелегкого решения теннисистка продолжила в одиночестве готовиться к следующему турниру — в Майами, однако и тут Шарапову настигла неудача: внезапно дала о себе знать травма левого предплечья,

и россиянке пришлось отказаться от участия в соревнованиях, призовой фонд которых составляет без малого $8 млн.

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«Мне очень жаль, что приходится сняться с одного из моих самых любимых турниров… Я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться», — цитировал спортсменку официальный сайт турнира в Майами.

Место Шараповой с радостью заняла 22-летняя американка Дженнифер Брейди, и, казалось бы, на этом история заканчивается, однако один из болельщиков теннисистки неожиданно написал возмущенное письмо, которое тронуло звезду.

Россиянин по имени Даниил пожаловался на то, что уже не в первый раз покупает билеты на турниры с участием этой теннисистки, но она разочаровывает его неожиданными отказами от выступлений.

«Это просто… рука-лицо. Я очень разочарован тем, что Мария сделала это снова. В 2015 году я купил билеты в Сочи на Кубок Федерации по теннису,

Шарапова была в списке участников и планировала сыграть, однако снялась с турнира всего лишь за два дня до начала!!! А я ведь, как и многие российские болельщики, купил билеты не только на матч, но и на самолет!

Ну окей. На этот раз я приобрел два билета в качестве подарка на Международный женский день для моей подруги. Она переехала в Майами из Москвы два месяца назад и очень хотела посмотреть на игру Марии.

Но это опять произошло: турнир распространил видеоролик с Шараповой, но она отказалась от участия. Я считаю, что теннисистка с такой невероятной карьерой и личность, которая «честна и открыта с фанатами», может позволить себе делать публичное заявление и сказать всем правду заранее.

Многие болельщики часто рискуют, покупая билеты на ее матчи (а также на авиарейсы), не тратя эти деньги на что-то другое. Но Мария делает одно и то же снова и снова.

Мне действительно она нравится, и я ее уважаю, но я очень разочарован».

Такое откровенное обращение российского болельщика не могло оставить Шарапову равнодушной. В своем официальном твиттере спортсменка опубликовала не менее длинное письмо с подробным объяснением своих проблем со здоровьем — видимо, чтобы доказать, что не снимается с турниров без серьезных причин.

«Обычно я не вижу особого интереса в том, чтобы распространять информацию о моих травмах, потому что они всегда сопровождают профессиональных спортсменов в нашей карьере, а мы лишь пытаемся от них уберечься всеми возможными способами. По своей сути, это никогда не было мне свойственно.

Но сообщение настоящего фаната серьезно тронуло меня. Хочу сказать, что я не соглашаюсь на участие в турнире, если полностью не уверена, что готова взять на себя такие обязательства.

Мне «заморозили» левую руку за 30 минут до первого матча на турнире в Индиан-Уэллсе (Шарапова проиграла эту встречу 22-летней Наоми Осаке со счетом 4:6, 4:6. — «Газета.Ru»), чтобы я могла провести игру без постоянной боли, которая преследует меня в последние несколько месяцев.

Кроме того, недавно врачи обнаружили у меня проблемы с легкими, из-за которых мне нельзя было летать в самолетах в течение трех недель. Я прошла через многочисленные медицинские обследования, сканирования, инъекции, работала с пятью разными докторами и была вынуждена отказаться от участия в одном из моих любимых турниров.

Вы не правы, если думаете, что я заранее знала о том, что не приеду в Майами, и не захотела предупредить. Мне действительно очень жаль, что вы купили билеты для вашей подруги, которая хотела посмотреть на мою игру.

Но, может быть, на этот раз вы предоставите мне презумпцию невиновности и поймете, что я проделываю все, что описала выше, для того, чтобы иметь возможность выступать перед вашей подругой.

В то же время я надеюсь, что она все же использует эти два билета и насладится другими матчами. А я буду делать все возможное, чтобы вернуться здоровой, в своей лучшей форме и продолжить соревноваться».

Когда Шарапова восстановится от преследующих ее травм, на данный момент неизвестно. В настоящее время спортсменка продолжает тренировки в умеренном режиме и радует поклонников фотографиями с утренних пробежек на свежем воздухе.

That post training smirk Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 20 Мар 2018 в 5:14 PDT

Периодически Мария также посещает различные галереи — спортсменка пристрастилась к такому времяпрепровождению с тех пор, как в январе 2018 года ее заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в компании британского миллионера Александра Гилкса, который является основателем одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.

Так, в своем инстаграме Шарапова разместила фото со своей мамой в одной из галерей на фоне картины Джаспера Джонса с изображением флага США.

Правда, некоторые российские фанаты не оценили такой снимок, отметив, что с отечественным триколором Мария почему-то не сфотографировалась.

«Надеюсь, Мария, вы на него не молитесь», «Патриотично? Нет конечно. Но и Маша уже не наша. Никогда она уже не вернется», — писали возмущенные болельщики.

Остается надеяться, что Шараповой удастся преодолеть эту черную полосу, справиться с давлением требовательных фанатов и вернуться на свой прежний уровень.

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