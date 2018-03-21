Овечкин отгоняет снайперов и покоряет историю

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 4:3

В «российском дерби» между лидером «Вашингтона» Александром Овечкиным и вожаком «Даллас Старз» Александром Радуловым победу одержал представитель «столичных»: его команда на своем льду одолела «звезд» со счетом 4:3 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Реклама

Впрочем, начало встречи осталось, скорее, за «Далласом»: Тайлер Сегин открыл счет, забросив свою 39-ю шайбу в сезоне, после аккуратного паса Радулова, который стал для россиянина уже 18-й результативной передачей.

Another NHL18 pass from Radulov and Seguin buries this for his 39th goal of the season. #GoStars pic.twitter.com/sUXftecHXU — Dallas Stars (@DallasStars) 20 марта 2018 г.

Однако во втором периоде «Вашингтон» собрался и почти сразу сравнял счет — причем теперь в роли ассистента выступил Овечкин.

Оказавшись перед воротами, россиянин не смог пробить голкипера гостей, однако затем шайба досталась Ти Джею Оши, который уже не промахнулся. Тем не менее Александр был записан в авторы голевой передачи.

Сравняв счет, «столичные» понеслись в атаку на крыльях вдохновения, и на 26-й минуте Мэтт Нисканен потрясающим дальним ударом вывел «Вашингтон» вперед. Попадание с середины площадки сквозь нескольких игроков казалось настолько невероятным, что поначалу гол хотели приписать Бретту Коннолли, который находился на пути шайбы, но видеоповтор расставил все на свои места — гол-фантастика!

Однако расслабляться было рано: все-таки в стане соперника играл Радулов.

Вскоре после того как «столичные» отпраздновали заработанное преимущество, Александр подкараулил момент и вогнал шайбу в ворота прямо с «пятачка»,

слегка поправив дальний удар Джона Клингберга на глазах у беспечных защитников.

Овечкин не захотел отставать от соотечественника и спустя две минуты сам отличился голом. «Столичные» выиграли вбрасывание в большинстве, быстро перевели шайбу на россиянина, и тот идеальным броском, даже не глядя, вывел «Вашингтон» вперед (3:2).

Этот гол стал для Овечкина 602-м в карьере и позволил ему выйти на чистое 19-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Кроме того, форвард с 44 шайбами удерживает лидерство в гонке бомбардиров этого сезона. На пятки ему наступают Патрик Лайне из «Виннипег Джетс» (43) и россиянин Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» (40).

Возвращаясь к игре, Овечкин недолго радовался своему голу: три минуты спустя Джейми Бенн отобрал шайбу на чужой половине площадки, обошел всех защитников и издевательски катнул снаряд в уголок мимо голкипера — 3:3.

Казалось, дело идет к овертайму, однако под конец заключительного периода Джон Карлсон внезапным дальним броском принес «Вашингтону» победу. Кстати, Овечкин и тут вписал свое имя в итоговый протокол встречи, отдав предголевую передачу.

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 91 очко в 73 матчах и укрепился на четвертой строчке Восточной конференции. «Даллас» с 84 баллами после 74 встреч остался на девятой позиции на Западе.

После матча Радулов посетовал на слабую реализацию моментов.

«Я думаю, мы провели достойную игру этим вечером. Мы дважды сравнивали счет во втором периоде, что говорит о том, что у нас есть характер, — мы стремимся победить и упорно работаем ради этого, — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

— В третьем периоде у нас также было много возможностей забить, прежде чем «Вашингтон» вышел вперед. Однако если ты не используешь свои моменты, скоро будешь вынимать шайбу из сетки — это и произошло с нами».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5

На голах Овечкина и Радулова успешные выступления россиян не закончились.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин зажег в гостевой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», оформив второй хет-трик в НХЛ в своей карьере.

Любопытно, что свой первый хет-трик россиянин также сделал в матче против «Рейнджерс» еще в сезоне-2015/16, правда, тогда он выступал за другую команду — «Чикаго Блэкхоукс».

Что касается «Коламбуса», то Панарин проводит в этом клубе первый сезон. Тем не менее на его счету уже 25 голов и 43 результативных передачи.

В матче против «рейнджеров» Артемий забивал практически на любой вкус: точным броском с нескольких метров мимо сбившихся в толпу защитников, элегантным кивком клюшки после выезда из-за ворот и просто в пустую сетку. Позднее стало известно, что россиянина признали первой звездой дня в лиге, — заслужил.

После встречи Панарин пошутил, что заключил договор на оформление хет-триков.

«Я говорил, что у нас сделка с вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенриком Лундквистом (оба своих хет-трика в НХЛ россиянин оформил в ворота этого голкипера. — «Газета.Ru»)? Продлили вчера, контракт заканчивался.

Но только не рассказывайте никому — этот контракт нелегальный. Бывают вратари, против которых удобно играть? Я, если честно, во вратарях вообще не разбираюсь!

Наверное, это стечение обстоятельств. Наверно, больше есть удобные команды, чем вратари. Кто-то играет один в один, не отлепиться от игрока. Кто-то позиционно может запутать», — рассказал форвард в интервью официальному сайту НХЛ.

В итоге матч закончился уверенной победой «мундиров» — большую часть встречи они держали преимущество в две шайбы.

Эта виктория стала для «Коламбуса» девятой подряд в регулярном чемпионате НХЛ, и теперь клуб занимает шестое место в Восточной конференции с 87 очками, а вот «Рейнджерс» с 72 баллами — лишь 12-е.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3

Стоит отдельно отметить вклад российского вратаря Андрея Василевского в победу лидера Восточной конференции «Тампы» над одним из его ближайших преследователей «Торонто», который занимает третью строчку в турнирной таблице.

Голкипер отразил 27 бросков из 30-ти и записал в свой актив уже 41-ю победу в этом сезоне — это новый клубный рекорд.

Ранее это достижение принадлежало Бену Бишопу, который выиграл с «Тампой» 40 встреч в сезоне-2014/15. Помимо большого количества викторий, Василевский может также похвастаться отличной статистикой по «сухим» матчам — их у россиянина целых семь, и по этому показателю он занимает второе место в Лиге.

«Бишоп — один из лучших вратарей в НХЛ, приятно побить его рекорд, — признался после встречи Василевский в комментарии Tampa Bay Times.

— Но это не моя цель на сезон. Все рекорды, если честно, ничего не значат. Наша цель — выиграть Кубок Стэнли».

И «молнии», очевидно, приближаются к выполнению обозначенной россиянином задачи. После этой победы они со 104 очками, заработанными в 73 матчах, лидируют на Востоке. «Торонто» же остался на третьем месте с 93 баллами.

Другие матчи

»Каролина Харрикейнз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:7

«Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз» — 2:7

«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:5

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1

«Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4 (Б)

«Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (ОТ)

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:1

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».