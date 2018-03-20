Фигурное катание. Загитова борется за золото ЧМ-2018. LIVE

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КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
2:5
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
2:3
закончен
19:30
ЛокомотивСКА
1:4
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
3:7
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
4:3
закончен
02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
5:4 (Б)
закончен
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
2:7
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
6:2
закончен
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
82:65
закончен
20:45
Дарушшафака Бавария
76:74
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
87:73
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
77:65
закончен
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
91:71
закончен
22:30
Валенсия Реал Мадрид
96:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
86:93
закончен
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
100:99
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
123:109
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
115:105
закончен
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
94:99
закончен
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
88:115
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
111:115
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
не начался
20:45
Анадолу Эфес Химки
не начался
22:30
Баскония Бамберг
не начался
22:45
Уникаха Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира
13:00
Женщины. Короткая программа
online
Хроника /
13:05
Онлайн-трансляция заседания WADA по поводу восстановления РУСАДА
online
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
не начался
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Валенсия
не начался
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
не начался

Фигурное катание. Загитова борется за золото ЧМ-2018. LIVE

Онлайн-трансляция женской короткой программы на чемпионате мира

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Российская фигуристка Алина Загитова в короткой программе личного турнира одиночниц на... РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова в короткой программе личного турнира одиночниц на Олимпиаде-2018
На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане проходит короткая программа у женщин, в которой выступает россиянка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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13:33

Взрываются трибуны. На льду итальянка Элизабетта Леккарди. Дебютантка ЧМ. Под очень известную французскую песню Je Suis Malade выступает фигуристка.

13:32

Последний результат у Наташи — 45,89 балла. Один недокрут усмотрели у нее судьи и сложность программы была очень невысокой.

13:27

Британка Наташа Маккей выступает под музыку из так любимого фигуристами мюзикла «Мулен Руж».

13:26

Допустила падение китаянка и получила пока худшие оценки на сегодня — 50,06.

13:21

Ли Сян Нин из Китая на льду.

13:20

Громкие аплодисменты сорвала кореянка и вышла в лидеры — 60,14 балла.

13:15

Кореянка Ха Нуль Ким выступает под саундтрек из фильма «Пианино».

13:13

Даша Грм исполнила несложную программу, но чисто. Но оценки не слишком высокие — 52,43. Это ее лучший результат в сезоне.

13:08

Словенка Даша Грм открывает чемпионат мира.

13:00

А на разминку выходит первая группа участниц — Даша Грм (Словения), Ха Нуль Ким (Южная Корея), Ли Сян Нин (Китай), Наташа Маккей (Британия), Элизабетта Леккарди (Италия).

12:55

Мы с вами будем поддерживать наших спортсменок Алину Загитову, Марию Сотскову и Станиславу Константинову. Отметим, что Загитова, в случае победы на чемпионате мира, станет первой в истории фигуристкой, которая выиграла в течение одного сезона все важнейшие международные турнира — Олимпиаду, ЧМ, финал Гран-при и континентальный чемпионат.

Фигур
РИА Новости
Фигуристка Алина Загитова
12:50

Откроют турнир девушки, которые уже через десять минут выйдут на разминку перед короткой программой.

12:40

Добро пожаловать в великолепный город Милан! Здесь в столице моды в ближайшие дни пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция начнется в 12:30 по московскому времени.

10:00

В Милане на чемпионате мира по фигурному катанию пройдет короткая программа у женщин, где среди прочих выступит россиянка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана.