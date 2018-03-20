Фигурное катание. Загитова борется за золото ЧМ-2018. LIVE

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Взрываются трибуны. На льду итальянка Элизабетта Леккарди. Дебютантка ЧМ. Под очень известную французскую песню Je Suis Malade выступает фигуристка.
Последний результат у Наташи — 45,89 балла. Один недокрут усмотрели у нее судьи и сложность программы была очень невысокой.
Британка Наташа Маккей выступает под музыку из так любимого фигуристами мюзикла «Мулен Руж».
Допустила падение китаянка и получила пока худшие оценки на сегодня — 50,06.
Ли Сян Нин из Китая на льду.
Громкие аплодисменты сорвала кореянка и вышла в лидеры — 60,14 балла.
Кореянка Ха Нуль Ким выступает под саундтрек из фильма «Пианино».
Даша Грм исполнила несложную программу, но чисто. Но оценки не слишком высокие — 52,43. Это ее лучший результат в сезоне.
Словенка Даша Грм открывает чемпионат мира.
А на разминку выходит первая группа участниц — Даша Грм (Словения), Ха Нуль Ким (Южная Корея), Ли Сян Нин (Китай), Наташа Маккей (Британия), Элизабетта Леккарди (Италия).
Мы с вами будем поддерживать наших спортсменок Алину Загитову, Марию Сотскову и Станиславу Константинову. Отметим, что Загитова, в случае победы на чемпионате мира, станет первой в истории фигуристкой, которая выиграла в течение одного сезона все важнейшие международные турнира — Олимпиаду, ЧМ, финал Гран-при и континентальный чемпионат.
Откроют турнир девушки, которые уже через десять минут выйдут на разминку перед короткой программой.
Добро пожаловать в великолепный город Милан! Здесь в столице моды в ближайшие дни пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 12:30 по московскому времени.
В Милане на чемпионате мира по фигурному катанию пройдет короткая программа у женщин, где среди прочих выступит россиянка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана.