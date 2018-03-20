Фигурное катание. Загитова борется за золото ЧМ-2018. LIVE

Мы с вами будем поддерживать наших спортсменок Алину Загитову, Марию Сотскову и Станиславу Константинову. Отметим, что Загитова, в случае победы на чемпионате мира, станет первой в истории фигуристкой, которая выиграла в течение одного сезона все важнейшие международные турнира — Олимпиаду, ЧМ, финал Гран-при и континентальный чемпионат.