«Исландцы пропустят один из лучших мундиалей в истории»

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон объявил, что правительство островного государства рассматривает возможность проигнорировать чемпионат мира по футболу — 2018 в знак солидарности с Великобританией, которая уже приняла подобное решение из-за покушения на бывшего шпиона английской разведки Сергея Скрипаля.

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сочувственно прокомментировал возможный бойкот мундиаля со стороны исландских функционеров.

«Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную.

Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала. Так, например, сегодня Украина критикует чемпионат мира в России.

Но давайте вспомним, как киевская власть активно осуждала действия британских функционеров, которые также по политическим мотивам объявили бойкот чемпионата Европы по футболу 2012 на Украине. Хотелось бы пожелать властям Исландии при принятии решений руководствоваться своими, а не чужими национальными интересами», — приводит слова депутата RT.

В интервью «Газете.Ru» намерения исландцев прокомментировал бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев и экс-полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо», «Спартака» и сборной России Андрей Афанасьев.

— Правительство Исландии объявило о том, что может бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России. Что вы думаете о возможном политическом шаге исландцев?

Анатолий Воробьев: Я просто сочувствую исландскому руководству из-за того, что они пропустят такой большой спортивный форум. Мы знаем, что исландцы — болельщики симпатичные, и вне зависимости от решения правительства они приедут в Россию. Уверен, что сборная Исландии будет очень популярна в нашей стране.

Что касается правительства Исландии, то оно живет немного по другим законам — политическим, а не футбольным, поэтому в рамках этой их деятельности я могу только выразить чиновникам соболезнования по поводу того, что им придется пропустить такой интересный чемпионат мира.

Андрей Афанасьев: Я мало верю в полный бойкот чемпионата мира со стороны исландцев и британцев. Думаю, что здравый смысл все-таки восторжествует. Политические деятели не будут влиять до такой степени на футбол и на свои футбольные федерации, чтобы аж не пускать свою команду на мундиаль.

Если же не поедет только правительство Исландии, то ради бога, пусть остаются дома!

Может, мест на трибунах станет больше. Я вот, например, заказывал в декабре 2017 года билеты на шесть матчей чемпионата мира, но в ответ получил отказ: «Спасибо, что вы очень любите футбол, но нет». Хоть бы один билет выделили, но теперь придется искать другие пути.

Ну это, конечно, шутка, но исландские чиновники в любом случае сами себе сделают хуже. Они не увидят того красивого футбольного зрелища, которое мы организуем в России. Обычно все люди восхищаются теми крупными событиями, которые мы проводим. Я на все 100% уверен, что люди запомнят наш чемпионат мира, и он станет одним из лучших в истории.

— Насколько такие политические высказывания влияют на имидж чемпионата мира в России?

А. В.: Я совершенно уверен, что это никоим образом не отразится на интересах мундиаля, потому что имидж создают болельщики, игроки и спортивные звезды.

Политики в данном случае используют чемпионат мира только для реализации каких-то своих интересов, и в этом смысле не могут оказать влияние на общий интерес зрителей к мировому первенству.

А. А.: Я думаю, что все это останется в сфере политики. Это уже доказывалось не раз. Простые люди прекрасно понимают, что вся эта история не имеет никакого отношения к чемпионату мира.

Спроси любого — немца, серба, словака… Здравомыслящие люди трезво оценивают эту ситуацию и не видят тут связи с футболом.

— Могут ли такие намерения исландцев повлечь за собой похожую реакцию других стран, которые еще не выразили свое мнение по данному вопросу?

А. В.: Видел, что определенные круги в Польше уже начали высказываться в том же духе (президент Польши Анджей Дуда сообщил, что не приедет на церемонию открытия чемпионата мира, впрочем, не объяснив конкретных причин. — «Газета.Ru»).

Но чемпионат мира проводится главным образом для болельщиков. К тому же это большой футбольный рынок для игроков. Политики в этом случае — это некая производная составляющая, и вовсе не они определяют ценность мундиаля. Присутствие чиновников на мировом первенстве — это вторично.

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