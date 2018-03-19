«Россия похожа на Англию»: приключения бразильцев в Москве

Футболисты сборной Бразилии уже приехали в Москву в преддверии товарищеского матча с Россией, и 16 игроков национальной команды провели свою первую тренировку.

Реклама

В тренировке приняли участие Алисон Бекер («Рома»), Нето («Валенсия»), Алекс Сандро и Дуглас Коста (оба — «Ювентус»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Миранда («Интер»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гоань»), Талиска («Бешикташ»), Фред и Тайсон (оба — «Шахтер»), Фернандиньо, Габриэль Жезус и Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Виллиан («Челси»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Остальные футболисты сборной должны приступить к тренировкам на следующий день.

Так как пока у «пентакампеонов» не хватает кадров, то они попросили московский «Спартак» временно предоставить пятерых футболистов молодежного состава красно-белых.

Российский клуб пошел навстречу бразильцам, и вместе c южноамериканцами на тренировке присутствовали Максим Калачевский, Даниил Лопатин, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин и Максим Сазонов, сообщает пресс-служба «Спартака».

Известно, что к Бразилии присоединятся такие звезды, как Филиппе Коутиньо, Марсело, Каземиро, Данни Алвес и Паулиньо.

В составе «селесао» не будет хватать самого дорогого футболиста мира и главной звезды команды Неймара.

В февральском матче чемпионата Франции против марсельского «Олимпика» нападающий «Пари Сен-Жермен» получил повреждение голеностопа, а впоследствии врачи диагностировали у него трещину плюсневой кости.

В итоге, в начале марта Неймар был прооперирован у себя на родине. На середину апреля у футболиста назначено новое медицинское обследование, по итогам которого будет определены более-менее точные сроки выздоровления.

Тем не менее медицинский штаб сборной Бразилии ожидает, что к первому матчу на чемпионате мира — 2018 в России против Швейцарии форвард будет полностью здоров.

Полузащитник российской сборной Роман Зобнин даже выразил сожаление по этому поводу на пресс-конференции в тренировочной базе в Новогорске.

«Расстроен, что нет Неймара. Каждому футболисту хочется сыграть с ним, Месси или Роналду», — сказал Зобнин.

А пока бразильцы готовятся к товарищеской встрече без своей главной звезды, технический координатор сборной Эду Гаспар сравнил россиян с англичанами.

«Команды России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира.

Сборная России по своему стилю похожа на команду Англии, но мы еще не знаем, какую схему эта команда выберет на наш матч, она может сыграть и с четырьмя, и с пятью защитниками»,

— заявил Гаспар журналистам.

В стане пятикратных чемпионов мира не все так гладко, как может показаться на первый взгляд, и в сторону футболистов, так же как и в России, летят критические стрелы со стороны прессы и болельщиков.

Так, нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе резко ответил бразильским СМИ, многие из которых не согласны с призывом футболиста в сборную.

«Они все еще вспоминают мои матчи в составе «селесао» пятилетней давности, потому что не смотрят футбол и не следят за моим прогрессом.

В этом сезоне я забил 18 мячей в 31 матче. Вы думаете, это просто сделать в испанском чемпионате?»

— заявил игрок на пресс-конференции.

Также в прессе появились слухи о том, что полузащитник «Бейцзин Гоань» Ренато Аугусто может потерять свое место в стартовом составе национальной команды.

По информации Globoesporte, главный тренер команды Тите рассматривает возможность посадить его на лавку на оба ближайших товарищеских матча — против России и Германии.

Четверка полузащитников по мнению издания будет выглядеть следующим образом: Коутиньо, Фернандиньо, Паулиньо, Виллиан.

Рассматривается также и второй вариант, при котором вместо Фернандиньо на поле в стартовом составе выйдет Дуглас Коста.

Причем, основной причиной такого тренерского решения считается недостаточная конкурентноспособность китайского футбольного чемпионата. А Фернандиньо и Виллиан, играющие в АПЛ, находятся в гораздо лучшей форме, чем их товарищ по команде.

Матч Россия — Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».