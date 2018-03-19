«Россия похожа на Англию»: приключения бразильцев в Москве

Курсы валют$ 57.85 (0) 71.36 (0)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
2:1
закончен
18:15
БарселонаАтлетик Б
2:0
закончен
20:30
ВильярреалАтлетико М
2:1
закончен
20:30
СельтаМалага
0:0
закончен
22:45
Реал МадридЖирона
6:3
закончен
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
0:5
закончен
17:00
ВеронаАталанта
0:5
закончен
17:00
БеневентоКальяри
1:2
закончен
17:00
МиланКьево
3:2
закончен
17:00
ТориноФиорентина
1:2
закончен
17:00
КротонеРома
0:2
закончен
22:45
ЛациоБолонья
1:1
закончен
22:45
НаполиДженоа
1:0
закончен
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
1:2
закончен
17:00
МетцНант
1:1
закончен
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
2:0
закончен
23:00
МарсельЛион
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
1:0
закончен
17:30
КёльнБайер
2:0
закончен
20:00
РБ ЛейпцигБавария
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
3:0
закончен
20:30
Динамо КВорскла
4:0
закончен
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
1:2 (ДВ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
5:1
закончен
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
4:0
закончен
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
4:2
закончен
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
125:132
закончен
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
108:89
закончен
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
120:129
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:122
закончен
Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1
Норвегия
1:13:13,7 (0+3)
закончен
КХЛ / плей-офф
19:00
ЛокомотивСКА
0:2
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
95:89
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСалават Юлаев
не начался
19:30
ЛокомотивСКА
не начался
19:30
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался
20:45
Дарушшафака Бавария
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
не начался
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
не начался
22:30
Валенсия Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Россия похожа на Англию»: приключения бразильцев в Москве

Роман Зобнин расстроен отсутствием Неймара в составе сборной Бразилии

Футболисты сборной Бразилии Виллиан (слева) и Филиппе Коутиньо Reuters
Футболисты сборной Бразилии Виллиан (слева) и Филиппе Коутиньо
Сборная Бразилии готовится к товарищескому матчу против России. В первый день после прибытия в Москву на тренировку вышли только 16 футболистов, однако уже на следующий день команда проведет занятия в полном составе. На фоне отсутствия надолго выбывшего из-за травмы Неймара бразильская пресса задает главному тренеру «селесао» Тите вопросы относительно состава сборной.

Футболисты сборной Бразилии уже приехали в Москву в преддверии товарищеского матча с Россией, и 16 игроков национальной команды провели свою первую тренировку.

Реклама

В тренировке приняли участие Алисон Бекер («Рома»), Нето («Валенсия»), Алекс Сандро и Дуглас Коста (оба — «Ювентус»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Миранда («Интер»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гоань»), Талиска («Бешикташ»), Фред и Тайсон (оба — «Шахтер»), Фернандиньо, Габриэль Жезус и Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Виллиан («Челси»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Остальные футболисты сборной должны приступить к тренировкам на следующий день.

Так как пока у «пентакампеонов» не хватает кадров, то они попросили московский «Спартак» временно предоставить пятерых футболистов молодежного состава красно-белых.

Российский клуб пошел навстречу бразильцам, и вместе c южноамериканцами на тренировке присутствовали Максим Калачевский, Даниил Лопатин, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин и Максим Сазонов, сообщает пресс-служба «Спартака».

Известно, что к Бразилии присоединятся такие звезды, как Филиппе Коутиньо, Марсело, Каземиро, Данни Алвес и Паулиньо.

В составе «селесао» не будет хватать самого дорогого футболиста мира и главной звезды команды Неймара.

В февральском матче чемпионата Франции против марсельского «Олимпика» нападающий «Пари Сен-Жермен» получил повреждение голеностопа, а впоследствии врачи диагностировали у него трещину плюсневой кости.

В итоге, в начале марта Неймар был прооперирован у себя на родине. На середину апреля у футболиста назначено новое медицинское обследование, по итогам которого будет определены более-менее точные сроки выздоровления.

Тем не менее медицинский штаб сборной Бразилии ожидает, что к первому матчу на чемпионате мира — 2018 в России против Швейцарии форвард будет полностью здоров.

Полузащитник российской сборной Роман Зобнин даже выразил сожаление по этому поводу на пресс-конференции в тренировочной базе в Новогорске.

«Расстроен, что нет Неймара. Каждому футболисту хочется сыграть с ним, Месси или Роналду», — сказал Зобнин.

А пока бразильцы готовятся к товарищеской встрече без своей главной звезды, технический координатор сборной Эду Гаспар сравнил россиян с англичанами.

«Команды России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира.

Сборная России по своему стилю похожа на команду Англии, но мы еще не знаем, какую схему эта команда выберет на наш матч, она может сыграть и с четырьмя, и с пятью защитниками»,

— заявил Гаспар журналистам.

В стане пятикратных чемпионов мира не все так гладко, как может показаться на первый взгляд, и в сторону футболистов, так же как и в России, летят критические стрелы со стороны прессы и болельщиков.

Так, нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе резко ответил бразильским СМИ, многие из которых не согласны с призывом футболиста в сборную.

«Они все еще вспоминают мои матчи в составе «селесао» пятилетней давности, потому что не смотрят футбол и не следят за моим прогрессом.

В этом сезоне я забил 18 мячей в 31 матче. Вы думаете, это просто сделать в испанском чемпионате?»

— заявил игрок на пресс-конференции.

Также в прессе появились слухи о том, что полузащитник «Бейцзин Гоань» Ренато Аугусто может потерять свое место в стартовом составе национальной команды.

По информации Globoesporte, главный тренер команды Тите рассматривает возможность посадить его на лавку на оба ближайших товарищеских матча — против России и Германии.

Четверка полузащитников по мнению издания будет выглядеть следующим образом: Коутиньо, Фернандиньо, Паулиньо, Виллиан.

Рассматривается также и второй вариант, при котором вместо Фернандиньо на поле в стартовом составе выйдет Дуглас Коста.

Причем, основной причиной такого тренерского решения считается недостаточная конкурентноспособность китайского футбольного чемпионата. А Фернандиньо и Виллиан, играющие в АПЛ, находятся в гораздо лучшей форме, чем их товарищ по команде.

Матч Россия — Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».