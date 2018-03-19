Футбольный ажиотаж: как раскупают билеты на мундиаль

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о количестве билетов на матчи чемпионата мира по футболу — 2018 в России, проданных в первый же день второго этапа второго периода продаж — 14 марта.

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За первые сутки реализации в порядке очереди было распространено 356 700 билетов.

Более половины закономерно досталось российским болельщикам — общее количество составило 197 036.

Что касается болельщиков других стран, то неожиданно в списке получивших билеты на чемпионат лидируют любители футбола из США, которые получили 14 845 билетов.

Напомним, что американская сборная не смогла пройти отбор на мундиаль, сенсационно проиграв в последнем матче финальной отборочной группы зоны КОНКАКАФ национальной команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2. Тринидадцы в итоге заняли последнее шестое место в группе, а американцы — пятое. Отметим, что даже ничейный результат позволил бы футболистам США пройти в стыковые игры, но в итоге межконтинентальные матчи сыграла сборная Гондураса, которая по сумме двух встреч уступила Австралии.

Несмотря на отсутствие своей сборной на турнире, американцы все равно покупают билеты на чемпионат мира, и болельщиков из этой страны будет в России немало.

Наиболее активными стали болельщики из южноамериканских стран. Самое большое количество билетов в первые сутки получили аргентинцы (14 564), колумбийцы (13 994), бразильцы (9 691) и перуанцы (9 943).

Немного притаились на втором этапе болельщики действующих чемпионов мира — Германии. Жители этой страны приобрели всего 4 476 билетов, хотя, по данным ФИФА, до 14 марта именно из Германии был зарегистрировано самое большое количество заявок — 338 414.

Чемпионат мира привлекает к себе настолько большое внимание, что помимо американцев в Россию приедут болельщики других стран, не пробившихся в финальную стадию турнира. Так, представители Китая в первые же сутки второго этапа приобрели 5 459 билетов, а жители Индии — 4 166.

Напомним, что 14 марта ФИФА столкнулась с проблемами при реализации билетов, так как многие болельщики жаловались, что были вынуждены ожидать своей очереди несколько часов. Федерация даже выпустила официальное заявление на этот счет.

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов.

Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование. Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетов. Благодарим вас за ваше терпение», — говорилось в сообщении ФИФА.

Однако даже с таким большим спросом организация смогла реализовать в течение первых суток более 350 тыс. билетов.

Продажа билетов на игры чемпионата мира по футболу поделена на три периода. Первый этап первого периода проходил с 14 сентября по 12 октября прошлого года, и продажа билетов реализовывалась путем случайной жеребьевки заявок, оставленных на сайте ФИФА.

С 16 по 28 ноября состоялся второй этап первого периода, когда билеты продавались уже в порядке очереди. Второй период начался также с этапа с жеребьевкой и продлился с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018-го. Текущий этап стартовал 14 марта.

Заключительный, третий период пройдет с 18 апреля по 15 июля. Билеты будут продаваться в порядке очереди, а также их можно будет официально купить не только на сайте, но и в кассе.

В третий период также появится перепродажа билетов. В случае, если болельщик не сможет прийти на матч, то он имеет право передать билеты обратно в ФИФА, которая возьмет их на перепродажу.

Отметим, что на официальном сайте ФИФА есть возможность ознакомиться с наличием доступных билетов, на каждый матч чемпионата мира. И уже сейчас доступных билетов практически не осталось.

Например, самых дешевых билетов четвертой категории вообще нет в свободном доступе, а «тикеты» третьей категории можно приобрести лишь на встречу Панама — Тунис в Саранске, однако они уже помечены организацией, как билеты с «низкой доступностью».

Также есть свободные места на матчи Япония — Польша, Исландия — Хорватия, Иран — Португалия, Нигерия — Исландия, Дания — Австралия, Уругвай — Саудовская Аравия, Тунис — Англия, Швеция — Корея и Хорватия — Нигерия.

На остальные 56 игр чемпионата мира в эту фазу реализации билетов в свободном доступе уже нет.

Однако не стоит забывать, что у болельщиков еще будут шансы попасть на другие матчи, так как на момент начала третьего периода 18 апреля, ФИФА откроет доступ для последних нереализованных билетов.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.

Матч открытия турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. В нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финал пройдет там же 15 июля.

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