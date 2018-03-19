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Футболистки разбились в ДТП под Липецком

Футболистки брянского клуба «Триумф» разбились в ДТП

BryanskToday
В Липецкой области в серьезную дорожную аварию попали футболистки мини-футбольного клуба «Триумф». ДТП с представительницами брянского футбола произошло по причине плохих погодных условий.

В Липецкой области в серьезное ДТП попал микроавтобус, в котором ехали игроки женской мини-футбольной команды «Триумф», представляющие Брянск.

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Инцидент случился в минувшие выходные — как стало известно СМИ, авария произошла по причине плохих погодных условий; по предварительной информации, столкнулся с микроавтобусом легковой автомобиль, который был внезапно выброшен на встречную полосу.

В результате происшествия четырех спортсменок пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести — в больнице оказался и водитель легковой машины.

Представитель команды сообщил, что футболисток от серьезных последствий аварии спасло того, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

«Девушек спасло, что в момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности. Травмы могли бы быть серьезней. Но все самое страшное уже позади. Скорая помощь оперативно приехала к месту аварии и увезла девушек в ближайшее медучреждение, где им будет оказана первая помощь», — передает его слова Sport-32.

Позднее пресс-служба футбольного клуба сообщила, что никаких угроз здоровью спортсменок по итогам инцидента нет.

«Триумф» благополучно вернулся домой в полном составе; мы приняли решение возвращаться на поезде.

Сразу всех успокоим: все девочки, которых увезла скорая, были оперативно осмотрены, им была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили к остальной команде, поэтому в Брянск вернулись все, отделавшись испугом и небольшими ушибами.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто переживал за нас. Мы желаем скорейшего выздоровления водителю легкового автомобиля, нашему водителю и нашим девочкам!

И напоследок — мы все были пристегнуты, это нас уберегло от действительно тяжелых последствий, поэтому берегите себя и своих близких, обязательно пристегивайтесь и ездите аккуратно — особенно в плохую погоду», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в 2015 году «Триумф» стал бронзовым призером первой лиги чемпионата России по мини-футболу МОА «Черноземье». Игроки команды также часто участвуют в соревнованиях по пляжному футболу, выступая на чемпионате страны.

В феврале 2018 года схожая ситуация — к сожалению, с куда более трагичным концом — случилась в Аргентине: в результате страшного ДТП с участием автобуса, перевозившего игроков юношеского клуба «Коло-Коло», одного из флагманов южноамериканского футбола, погибли трое спортсменов.

По сообщениям местной прессы, транспортное средство везло подростков на престижный турнир в Парагвай, другим участникам аварии удалось выжить, однако ими были получены тяжелые травмы.

А уже в марте в Китае погиб отечественный футболист Владимир Герасимов, экс-игрок «Ники» и чешского «Богемиаса», завершивший свою спортивную карьеру несколько лет назад.

Как выяснилось позднее, 28-летний россиянин двигался по дороге на скутере, когда его на полной скорости сбил автомобиль — при этом водитель машины поспешил скрыть с места происшествия, даже не вызвав службу скорой помощи.

В результате обнаружили тело Герасимова уже слишком поздно — преступника, виновного в смерти воспитанника московского «Локомотива», пока что не нашли.

Одной из самых страшных смертельных трагедий для российского футбола по сей день остается гибель талантливого защитника казанского «Рубина» Ленара Гильмуллина, ушедшего из жизни в 2007-м в возрасте 22-х лет.

Жуткое ДТП произошло в пригороде Казани, где капитан молодежной сборной России и одна из главных юных звезд команды Курбана Бердыева отмечал свой день рождения — мотоцикл, на котором спортсмен возвращался в столицу Татарстана, по невыясненным причина угодил в кювет.

Позднее тело Ленара было найдено случайными прохожими: его доставили в реанимацию, где футболисту диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Спустя несколько дней он скончался.

В одном из последних интервью Бердыев назвал Гильмуллина своей «непреходящей болью».

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