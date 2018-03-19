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Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018

Российские конькобежки завоевали Кубок мира в командном спринте

Денис Юсков РИА Новости
Денис Юсков
Победа конькобежца Дениса Юскова в зачете Кубка мира на дистанции 1500 м, две бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова на чемпионате планеты, а также триумфальный старт женской сборной России по керлингу на мировом первенстве, — «Газета.Ru» рассказывает о выступлениях российских олимпийцев в минувший уикенд.

Конькобежный спорт

В минувшие выходные все внимание любителей конькобежного спорта было направлено на Минск, где проходил финальный этап Кубка мира.

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Любопытно, что для многих российских спортсменов старты стали едва ли не первыми за почти два месяца — лидеров сборной, как известно, не было на Олимпийских играх в Пхенчхане, что вынудило их взять обязательный «отпуск», имевший шансы серьезно сказаться на форме конькобежцев.

Стоит отметить, что белорусский этап Кубка мира пропускал травмированный Павел Кулижников, однако и без него россияне смогли увезти из Минска россыпь наград — правда, основные задачи все же удалось выполнить не всем.

Так, к примеру, Денис Юсков в преддверии уикенда надеялся на победу в общем зачете КМ, но на самом финише состязания уступил:

не попав в медали на дистанции 1000 м (итоговое четвертое место по сезону в этой дисциплине), россиянин был обязан выигрывать на своей коронной дистанции в 1500 м и ждать осечки от конкурента (та, забегая вперед, произошла).

К сожалению, виктории Юскова так и не случилось — второе место в гонке, конечно, не отобрало у Дениса победу в зачете на данной дистанции по сезону, однако в главном сражении даровало золото норвежцу Хаварду Лорентцену, опередившему россиянина на 19 очков.

Третьим здесь стал еще один представитель Норвегии — Сверре Лунде Педерсен, который как раз и обогнал Юскова в последнем забеге, изрядно обрадовав своего соотечественника.

«Может быть, одна из причин — то, что долго не стартовал. В Инцелле должен был пробежать, но заболел, пришлось антибиотики пить. Возможно, это и сказалось. Но оправданий искать себе не собираюсь.

Все было в моих руках, точнее ногах, на последнем повороте выжимал все из себя... Больше ориентировался на соперника в паре сегодня, но та сумасшедшая форма, в которой Педерсен сейчас находится, позволила ему опередить меня и отобрать большой Кубок мира», — сказал Денис по окончании соревнований.

На позитивной ноте закончила сезон Екатерина Шихова, ставшая победительницей в зачете на дистанции 1000 метров — общий триумф россиянке принесла третья позиция на финише субботней гонки, сил на которую, по словам самой спортсменки, найти было трудно.

«Тяжело было найти силы, все-таки весь февраль не бегали, но они все-таки нашлись — и вот я третья, и победа в зачете Кубка мира. Думаю, позже это осознаю», — заявила Шихова.

Она также не стала рассуждать на тему, какой могла бы стать на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не была допущена.

«Это невозможно предугадать в случае с Олимпиадой. По результатам на Играх были какие-то логичные подиумы, но и сюрпризы тоже были, и не мало»,

— передает слова Екатерины «Р-Спорт».

Соотечественница Шиховой Наталья Воронина, в отличие от других россиян выступавшая в Южной Корее (на Играх-2018 спортсменка взяла бронзу на не самой профильной для себя дистанции 5000 м), стала третьей в зачете Кубка мира на 3000 м.

«Бегу уже из последних сил. Еще пару дней после Олимпиады я прилично потренировалась, а потом силы меня покинули. Есть уже такое, знаете, наверное, опустошение, сложно себя заставить что-то делать, выжимаю последние силы», — призналась позднее она.

Еще одна российская участница Олимпиады в Пхенчхане Ангелина Голикова в воскресенье сумела добиться локального успеха, став лучшей в забеге на 500 м.

После гонки она рассказала о собственном прорыве в отчетном сезоне — текущий год среди прочего принес спортсменке серебро и золото чемпионата Европы.

«Очень много событий в этот год, побед для меня. И этот финальный этап Кубка мира доказал мне, что я могу добиваться высоких результатов. Я понимаю, что бег сегодня был идеальным, но для меня нынешний сезон — это прорыв»,

— выразила мнение конькобежка.

В свою очередь Данила Семериков завоевал бронзовую медаль этапа в масс-старте, а Александр Румянцев занял второе место на дистанции 5000 метров.

Уже упомянутые Шихова и Голикова, к слову, по итогам выходных в компании с Ольгой Фаткулиной и Елизаветой Казелиной также официально стали победительницами общего зачета Кубка мира в командном спринте, где ранее обновляли мировые рекорды — не обошлось без дежурной виктории и в Минске.

Вторыми и третьими в зачете по сезону оказались соответственно норвежки (те, следует признать, финишировали очень близко к россиянкам) и голландки.

Российские конькобежцы в этой же дисциплине в общем зачете были вторыми — тут представителей сборной Норвегии отечественным спортсменам уже обойти не удалось.

Шорт-трек

В шорт-треке в минувший уикенд состоялся чемпионат мира в Монреале, на котором среди прочих выступили бронзовый призер Пхенчхана Семен Елистратов, участница Игр-2018 Софья Просвирнова, а также пропускавший олимпийские соревнования по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Виктор Ан.

В итоге к концу соревнований в активе сборной России значились три медали — в очередной раз свою отличную форму соперникам продемонстрировал Елистратов, завоевавший бронзовые медали на дистанциях 500 м и 1500 м, еще один подиум национальной команде принесла Просвирнова, ставшая второй на 1000 м.

А вот для Ана турнир оказался по-настоящему провальным — шестикратный олимпийский чемпион ехал в Канаду как минимум за несколькими наградами, однако в реальности остался вне призов вообще на всех дистанциях.

Керлинг

Керлинг в выходные порадовал российских болельщиков событиями с чемпионата мира, где сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой, не самым лучшим образом выступившая на Олимпиаде в Южной Корее, сумела одержать на старте турнира три победы

— обыграны были крайне серьезные национальные команды Швейцарии, США и Шотландии.

В свою очередь Анастасия Москалева и Александр Еремин заняли общее второе место в дабл-миксте на этапе Мирового тура в Будапеште — в финале соревнований отечественный дуэт в один балл уступил хозяевам первенства.

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