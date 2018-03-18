«Четверка с плюсом»: второй успех Большунова

Курсы валют$ 57.50 (-0.027) 70.66 (+0.004)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
закончен
22:45
БетисЭспаньол
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
закончен
22:00
АмьенТруа
1:1
закончен
22:00
АнжеКан
3:0
закончен
22:00
МонпельеДижон
2:2
закончен
22:00
ТулузаСтрасбург
2:2
закончен
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:2
закончен
22:45
СПАЛЮвентус
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:3
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
2:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
122:117
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
109:102
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
101:107
закончен
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
114:106
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
124:101
закончен
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
109:114
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
101:94
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
117:101
закончен
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
103:97
закончен
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
109:124
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
100:87
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
22:00
Александр Волков (Россия) — Фабрисио Вердум (Бразилия)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
2:1
закончен
18:15
БарселонаАтлетик Б
2:0
закончен
20:30
ВильярреалАтлетико М
0:1
2 тайм
20:30
СельтаМалага
0:0
2 тайм
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
0:5
закончен
17:00
ВеронаАталанта
0:5
закончен
17:00
БеневентоКальяри
1:2
закончен
17:00
МиланКьево
3:2
закончен
17:00
ТориноФиорентина
1:2
закончен
17:00
КротонеРома
0:2
закончен
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
1:2
закончен
17:00
МетцНант
1:1
закончен
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
2:0
закончен
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
1:0
закончен
17:30
КёльнБайер
2:0
закончен
20:00
РБ ЛейпцигБавария
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
3:0
закончен
20:30
Динамо КВорскла
3:0
2 тайм
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
1:2 (ДВ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
online
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
98:97
4 четверть
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1
Норвегия
1:13:13,7 (0+3)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался

«Четверка с плюсом»: второй успех Большунова

Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ

Преимущество Александра Большунова было столь велико, что финишную черту он пересекал шагом Reuters
Преимущество Александра Большунова было столь велико, что финишную черту он пересекал шагом
Российский лыжник Александр Большунов блистательной победой в Фалуне завершил розыгрыш Кубка мира-2017/18, в итоговом зачете которого занял высокую пятую позицию, суммарно заработав за выступления свыше 85 тысяч швейцарских франков. Первое должностное лицо российских лыж Елена Вяльбе оценила выступление мужской команды на «четверку с плюсом».

Один из лучших лыжников Олимпиады-2018 Александр Большунов стал победителем финала Кубка мира в шведском Фалуне. 18 марта, в заключительный лень состязаний 21-летний россиянин выиграл 15-километровую гонку свободным стилем, опередив канадца Алекса Харви (на 47,1 секунды) и швейцарца Дарио Колонью (47,5). Это второй успех Большунова за два дня: накануне он занял первое место в масс-старте на такой же дистанции.

Реклама

Неплохо выступили в пасьюте и другие наши соотечественники. Пятым финишировал (50,3 сек отставания от Большунова) опытный Максим Вылегжанин, пропустивший Игры в Пхенчхане из-за отстранения, наложенного Международным олимпийским комитетом (МОК).

По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, этот возрастной атлет останется в большом спорте еще как минимум на один сезон.

В топ-10 также вошел неоднократный призер минувшей Олимпиады Денис Спицов (+1.04,2).

Высокий результат позволил Большунову занять достойное пятое место в итоговом общем зачете Кубка мира. Россиянин с 1152 очками, набранными в 20 гонках из состоявшейся в сезоне 31-й, уступил норвежцу Йоханнесу Клебо (1409), Колонье (1290), еще одному представителю Норвегии Мартину Сундбю (1261) и Харви (1179).

Остальные россияне расположились в генеральной классификации в следующем порядке: Алексей Червоткин – 11-й (569), пропустивший концовку сезона Сергей Устюгов – 12-й (560), Андрей Ларьков – 18-й (394), Спицов – 20-й (376), Вылегжанин – 27-й (267)… В списке из 155 спортсменов на нижних ступеньках присутствуют еще 13 отечественных лыжников.

В зачете для гонщиков не старше 23 лет Клебо первый, Большунов второй, Червоткин третий, Спицов четвертый. То есть, ближайшее будущее за российскими лыжами – это очевидно!

«Я весь сезон старался одержать победу и вот в субботу это наконец-то случилось. После такого успеха в заключительной гонке соревнования я был как никогда уверен в себе, чувствовал себя сильным, — заявил Большунов. – Невероятно здорово сделать себе такую концовку. Начну подготовку к следующей зиме с позитивными чувствами».

По заработанным за сезон в Кубке мира призовым Большунов показал четвертую эффективность, увеличив свой капитал на 85 825 швейцарских франков. Более солидный куш сумели сорвать только Клебо (168 449), Колонья (116 075) и Сундбю (100 075), а вот Харви получил на 3,5 тыс. меньше (82 400). Для сравнения, на счет Устюгова (10-й показатель) поступили 35 500 швейцарских франков.

В зачете Кубка наций сборная России классифицировалась на высокой третьей позиции (5328), став второй у мужчин (3639) и пятой у женщин (1689). Выше только Норвегия (10821) и Швеция (5383), чье преимущество, впрочем, сугубо номинально.

Руководительница российских лыж поставили своим подопечным-мужчинам «четверку с плюсом».

Всего россияне заняли 20 подиумов этой зимой, однако женщины в последний день выступили скромно – в гонке преследования лучшей из наших стала Анастасия Седова (22-я). В «тотале» выше всех Наталья Непряева (13-я строчка, 614 очков), за ней – Седова (16, 474), локальная героиня Игр-2018 Юлия Белорукова (29, 222), Анна Нечаевская (47, 127) и Алиса Жамбалова (53, 112).

Большой Хрустальный глобус достался норвежке Хейди Венг (1476), лауреатами сезона также стали Джессика Дигинс из США (1436) и еще одна норвежка Ингвилд Остберг (1414).

«Что касается женской команды, то пока еще желаю лучшего, это нормальное явление, — заявила Вяльбе, слова которой приводит «Р-Спорт». — Мне кажется, что потенциал свой девчонки пока еще не раскрыли до конца. В частности, наша молодежь. И после вчерашней гонки я им сказала, что и Белорукова, и Седова должны на таких стартах быть как минимум в десятке, а не в двадцатке. По большому счету, у всей команды сезон хороший, рабочий, довольна этим сезоном, работой и тренеров, и сервисеров, вообще всей командой, никого не забывая.

Конечно, сюрпризы – это и Сашка Большунов, и Денис Спицов, и Наташка Непряева. Понимаю, что они должны, но от той же Наташи не первый год ждала, когда она раскроется. Это хорошие сюрпризы, на самом деле.

Но есть и те, от кого ждала большего. Это тот же Андрюха Мельниченко, который, к сожалению, остановился на прежнем уровне. Это множество спортсменок из женского состава. Но, тем не менее, если оценивать в целом, то командой не просто удовлетворена, а счастлива, что мы так хорошо выступили в этом году, очень дружно сработали».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».