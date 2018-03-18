«Четверка с плюсом»: второй успех Большунова

Один из лучших лыжников Олимпиады-2018 Александр Большунов стал победителем финала Кубка мира в шведском Фалуне. 18 марта, в заключительный лень состязаний 21-летний россиянин выиграл 15-километровую гонку свободным стилем, опередив канадца Алекса Харви (на 47,1 секунды) и швейцарца Дарио Колонью (47,5). Это второй успех Большунова за два дня: накануне он занял первое место в масс-старте на такой же дистанции.

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Неплохо выступили в пасьюте и другие наши соотечественники. Пятым финишировал (50,3 сек отставания от Большунова) опытный Максим Вылегжанин, пропустивший Игры в Пхенчхане из-за отстранения, наложенного Международным олимпийским комитетом (МОК).

По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, этот возрастной атлет останется в большом спорте еще как минимум на один сезон.

В топ-10 также вошел неоднократный призер минувшей Олимпиады Денис Спицов (+1.04,2).

Высокий результат позволил Большунову занять достойное пятое место в итоговом общем зачете Кубка мира. Россиянин с 1152 очками, набранными в 20 гонках из состоявшейся в сезоне 31-й, уступил норвежцу Йоханнесу Клебо (1409), Колонье (1290), еще одному представителю Норвегии Мартину Сундбю (1261) и Харви (1179).

Остальные россияне расположились в генеральной классификации в следующем порядке: Алексей Червоткин – 11-й (569), пропустивший концовку сезона Сергей Устюгов – 12-й (560), Андрей Ларьков – 18-й (394), Спицов – 20-й (376), Вылегжанин – 27-й (267)… В списке из 155 спортсменов на нижних ступеньках присутствуют еще 13 отечественных лыжников.

В зачете для гонщиков не старше 23 лет Клебо первый, Большунов второй, Червоткин третий, Спицов четвертый. То есть, ближайшее будущее за российскими лыжами – это очевидно!

«Я весь сезон старался одержать победу и вот в субботу это наконец-то случилось. После такого успеха в заключительной гонке соревнования я был как никогда уверен в себе, чувствовал себя сильным, — заявил Большунов. – Невероятно здорово сделать себе такую концовку. Начну подготовку к следующей зиме с позитивными чувствами».

По заработанным за сезон в Кубке мира призовым Большунов показал четвертую эффективность, увеличив свой капитал на 85 825 швейцарских франков. Более солидный куш сумели сорвать только Клебо (168 449), Колонья (116 075) и Сундбю (100 075), а вот Харви получил на 3,5 тыс. меньше (82 400). Для сравнения, на счет Устюгова (10-й показатель) поступили 35 500 швейцарских франков.

В зачете Кубка наций сборная России классифицировалась на высокой третьей позиции (5328), став второй у мужчин (3639) и пятой у женщин (1689). Выше только Норвегия (10821) и Швеция (5383), чье преимущество, впрочем, сугубо номинально.

Руководительница российских лыж поставили своим подопечным-мужчинам «четверку с плюсом».

Всего россияне заняли 20 подиумов этой зимой, однако женщины в последний день выступили скромно – в гонке преследования лучшей из наших стала Анастасия Седова (22-я). В «тотале» выше всех Наталья Непряева (13-я строчка, 614 очков), за ней – Седова (16, 474), локальная героиня Игр-2018 Юлия Белорукова (29, 222), Анна Нечаевская (47, 127) и Алиса Жамбалова (53, 112).

Большой Хрустальный глобус достался норвежке Хейди Венг (1476), лауреатами сезона также стали Джессика Дигинс из США (1436) и еще одна норвежка Ингвилд Остберг (1414).

«Что касается женской команды, то пока еще желаю лучшего, это нормальное явление, — заявила Вяльбе, слова которой приводит «Р-Спорт». — Мне кажется, что потенциал свой девчонки пока еще не раскрыли до конца. В частности, наша молодежь. И после вчерашней гонки я им сказала, что и Белорукова, и Седова должны на таких стартах быть как минимум в десятке, а не в двадцатке. По большому счету, у всей команды сезон хороший, рабочий, довольна этим сезоном, работой и тренеров, и сервисеров, вообще всей командой, никого не забывая.

Конечно, сюрпризы – это и Сашка Большунов, и Денис Спицов, и Наташка Непряева. Понимаю, что они должны, но от той же Наташи не первый год ждала, когда она раскроется. Это хорошие сюрпризы, на самом деле.

Но есть и те, от кого ждала большего. Это тот же Андрюха Мельниченко, который, к сожалению, остановился на прежнем уровне. Это множество спортсменок из женского состава. Но, тем не менее, если оценивать в целом, то командой не просто удовлетворена, а счастлива, что мы так хорошо выступили в этом году, очень дружно сработали».

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