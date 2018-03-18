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«Болельщик отвлек при стрельбе»: как Россия взяла бронзу

Цветков: все поддержали Шипулина на финише эстафеты, никаких обид нет

Биатлонист сборной России Антон Бабиков РИА «Новости»
Биатлонист сборной России Антон Бабиков
Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу эстафеты, прошедшей в рамках Кубка мира в Норвегии. По окончании гонки россиянин Антон Бабиков признался, что в одном из моментов ему ощутимо помешал болельщик национальной команды.

Сборная России на позитивной ноте завершила этап Кубка мира по биатлону, который проходил в норвежском Хольменколлене — в мужской эстафете отечественные спортсмены завоевали бронзовые медали, уступив лишь норвежцам и австрийцам.

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Цвета триколора в гонке защищали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, каждому из которых удалось внести немалый вклад в общий успех.

%Хороший задел для попадания на пьедестал создал стартовавший первым Цветков — идеальная стрельба и очень хороший ход позволили Бабикову при передаче эстафеты входить в состязание вторым с чисто символическим отставанием от немцев.

Сам Бабиков до какого-то момента и вовсе шел в лидерах, однако второй круг ему не удался. Дополнительные патроны, а также не самый выдающийся бег — и вот уже перед Малышко стоит задача по подъему с пятой строчки с дефицитом перед рвущимися к домашнему золоту норвежцами в 25 секунд.

К счастью, Дмитрий сдюжил: первая стрельба, конечно, ему не совсем удалась (два промаха), но зато он был точен и быстр на втором рубеже, а уж к ходу вообще не возникло ни одного вопроса.

В итоге российский финишер Антон Шипулин, ранее признававшийся в собственной усталости, входил на свой отрезок вторым с солидным перевесом над преследователями (восемь секунд).

Правда, о золоте здесь речи уже не шло — Норвегия и так «везла» россиянам более полуминуты, так еще и могла похвастаться на четвертой части дистанции Йоханнесом Бе, который, забегая вперед, свой последний круг мог завершать хоть ползком, столь велик был задел хозяев.

Так что перед Антоном стояла лишь миссия по защите серебра — или хотя бы места в тройке.

И лидер сборной отдал на это все силы: обойдясь без штрафных кругов, Шипулин долгое время сохранял второе место, однако ближе к финишу все-таки позволил обогнать себя австрийцу Юлиану Эберхарду, явно имевшему больше сил.

Зато не отдал бронзу — и для сборной России эта медаль стала первой (и последней) на норвежском этапе в этом сезоне.

По окончании гонки Цветков рассказал, что партнеры Шипулина старались создать для лидера национальной команды максимально комфортные условия.

«В последний подъем сил немного не хватило. Ноги стали деревянные, и было тяжело догонять. Накануне вечером собрались, обсудили нашу тактику, как кому передаем эстафету. Конечно, Малышко сказали привозить минуту отрыва для Шипулина», — заявил Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кроме того, он сообщил, что на финише команда поддержала Антона.

«Антона все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный. Здесь сложно было что-то с ним сделать. Мы все понимаем, и никаких обид нет, это даже не обговаривается. Команда отработала все этапы хорошо. Да, возможно, каждый мог чуть-чуть принести, добавить. Может, этих секундочек бы хватило. Но что было, то было. Все Антона поддержали, посоветовали на зацикливаться на этом и продолжать дальше работать», — цитирует биатлониста пресс-служба федерации.

Малышко, в свою очередь, выразил мнение, что миссия по передачу эстафеты Антону в выгодной позиции ему все-таки удалась.

«С первого круга нельзя было идти ва-банк. Я старался сбавлять, но все равно допустил досадные ошибки, потому что накал на первой стрельбе, наверное, для всех спортсменов очень серьезный. Тем более поддерживают норвежцев, и это очень сбивает.

Конечно, нужно серьезно работать. Но на своей любимой «стойке» был более спокоен и уже начинал работать в полную силу. За сколько расправился со «стойкой»? Секунды 22-23. Я просто ловлю ритм и получаю удовольствие.

Вчера с Шипулиным вспоминал былое. Он сказал: «Хочу, чтобы ты мне передавал эстафету в лучших традициях». Надеюсь, все получилось»,

— сказал он.

Бабиков, говоря о своем выступлении, подробно остановился на моменте с обидным промахом, достаточно ощутимо ударившем по времени россиянина.

«Конечно, сегодня не нужно было допускать промах, чтобы уйти с группой на последний круг и постараться терпеть за ними. Но чуть-чуть сбился на втором выстреле. Признаю тот факт, что просто услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился. Но это, конечно, моя оплошность. Нельзя было этого допускать. Кто-то громко крикнул «С богом!», и я на это отвлекся», — поведал спортсмен.

Немногим ранее в Хольменколлене состоялся женский пасьют, в котором у россиянок были неплохие шансы на высокие места: Екатерина Юрлова-Перхт стартовала в гонке седьмой, Ульяна Кайшева — прямо следом за ней, Дарья Виролайнен вступала в бой 15-й.

Однако хорошо выступила в состязании лишь Кайшева, на финише сохранившая свои стартовые позиции, несмотря на два промаха.

Что касается Юрловой-Перхт и Виролайнен, то они показали лишь 24-й и 30-й результаты, допустив четыре и три неточности соответственно.

Победу в соревновании одержала Дарья Домрачева из Белоруссии, второй стала словачка Анастасия Кузьмина, сестра Антона Шипулина, бронзу завоевала американка Сюзан Данкли.

По окончании гонки триумфатор заезда призналась, что победа далась ей очень тяжело.

«В биатлоне всегда важно чисто стрелять на последнем рубеже, — сказала Домрачева. — У меня это не всегда получается, но сегодня я смогла избежать промахов на четвертом рубеже, и это дало мне шанс бороться за победу на последнем круге.

Это было тяжелое сражение, потому что Анастасия очень сильна в нынешнем сезоне и с самого начала показывает потрясающие выступления».

Сама Кузьмина на финише не скрывала эмоций, вспоминая о досадных двух промахах на предпоследнем рубеже, которые и лишили ее золота.

«Было важно хорошо отстрелять на первом и последнем рубежах. С этой задачей я справилась, но в целом допустила много ошибок, из-за чего потратила силы на штрафных кругах. Возможно, это и не позволило мне опередить Дарью. Я старалась изо всех сил, но Домрачева была сильнее. Она предприняла хороший тактический ход, когда оторвалась на подъеме.

Я поняла, что уже не могу достать ее, и постаралась сохранить второе место. Хорошая работа лыж помогла мне это сделать. Второе место в разных ситуациях оценивается по-разному. Сегодня я упустила победу, поэтому немного расстроена», — поделилась спортсменка.

Также она заявила о необходимости расслабиться в преддверии заключительного этапа в Тюмени — домашнего для Анастасии.

«Этот сезон складывается для меня потрясающе. Я понимаю, что у меня великолепный шанс выиграть Кубок мира, у меня хорошее преимущество. Но сейчас мне надо расслабиться перед поездкой в родную Тюмень. Я там родилась.

Нельзя сказать, что я много думаю о борьбе за Хрустальный глобус. Конечно, я буду очень рада, если смогу это сделать. В этом сезоне целый ряд биатлонисток выступает стабильно хорошо, нет одного явного лидера. В биатлоне возможно все, а особенно в этом сезоне», — заключила Кузьмина.

Этап Кубка мира в Тюмени состоится пройдет 22-25 марта. При этом на нем не будет многих иностранных спортсменов — бойкотируют соревнования сборные Украины, США, Канады и Чехии в полном составе, а также некоторые отдельные биатлонисты.

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