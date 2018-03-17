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«Во втором тайме не видел «Спартак» на поле»

Как «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РФПЛ

Гол Луиса Адриано принес «Спартаку» победу в Казани РИА Новости
Гол Луиса Адриано принес «Спартаку» победу в Казани
Московский «Спартак» завоевал три очка в матче 23-го тура Премьер-лиги в Казани, забив решающий гол в концовке игры. После окончания встречи Массимо Каррера сказал, что гордится своими подопечными, а Курбан Бердыев заявил, что во втором тайме «Спартака» не было на поле.

«Рубин» — «Спартак» — 1:2

Московский «Спартак» одержал важную победу в матче 23-го тура чемпионата России в Казани над «Рубином» со счетом 2:1 и сократил отставание от лидирующего и имеющего игру в запасе «Локомотива» до пяти очков.

После первого тайма, в котором Софьян Ханни воспользовался двумя грубыми ошибками Сесара Наваса в одном эпизоде, а другие футболисты «Спартака» не реализовали несколько верных голевых шансов, чуть было не лишил победы красно-белых Кристиан Нобоа.

Принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту» хавбек забил эквалайзер после подачи Гекдениза Карадениза с углового, причем еще какое-то время преимущество было у хозяев.

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Однако в концовке подопечные Массимо Карреры смогли вернуть себе инициативу, а активность пошедшего в борьбу Александра Самедова создала шанс для Луиса Адриано. Бразильский форвард блестяще убрал троих защитников на замахе и уложил мяч точно в угол, принеся чемпиону России победу.

После окончания встречи итальянский рулевой красно-белых обстоятельно ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

«Было сложно контролировать мяч, но это было сложно и для нас, и для них. Мы сыграли хороший первый тайм и мало что позволили «Рубину». Было три момента, чтобы забить, — начал Каррера.

— Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь, но я ожидал этого. У них организованная команда. Мы получили гол в свои ворота, который можно было предотвратить.

Думаю, при этом команда хорошо отреагировала, нашла силы и желание победить.

Конечно я доволен. Когда побеждаешь, всегда приятно. Я ждал, что нас ожидает тяжелый матч. С «Рубином» всегда нелегко играть. Я доволен результатом и выступлением команды.

Учитывая, что матч проходил при серьезной минусовой температуре, а поле было очень низкого качества, журналисты не обошлись без вопроса о необходимости постройки в России стадионов с крышами.

«Думаю, это нужно было делать, но для этого нужны деньги. Этот стадион вполне подходит для чемпионата мира, ведь он проводится летом, а не зимой, — отметил Каррера.

– Про газон надо спросить у тех людей, которые работали с этим полем. Естественно, это зависит от погоды и людей.

На каком бы поле мы не играли, поле одинаковое для нас и для соперника».

Спартаковским болельщикам не разрешили пронести на стадион баннер в памят о скончавшемся поклоннике команды, народном артисте Олеге Табакове. Это не помешало красно-белой торсиде страстно поддерживать своих любимцев, что также отметил главный тренер «Спартака».

«Было много наших болельщиков, и я рад, что мы их порадовали победой. Наши болельщики везде нас сопровождают. Наша цель – их радовать».

Напоследок итальянский специалист ответил на вопрос о принесшем победе нападающем команды Луисе Адриано, отметив при этом всех своих подопечных:

«Безусловно, он сильный игрок, но не мы с вами сейчас это открыли. У него есть отличные качества, они есть у всех остальных моих игроков. Я горжусь, что с ними работаю».

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев стал четвертым наставником, проведшим в высшем эшелоне чемпионата страны 400 и больше матчей. Туркменский специалист присоединился к Юрию Семину, Валерию Газзаеву и Александру Тарханову.

Впрочем, юбилейная игра не принесла рулевому казанцев очков и удовлетворения, хотя он отметил некоторые положительные моменты в действиях своей команды.

«Во втором тайме мы стали играть правильно структурно, так же исключили ошибки, которые были допущены в первом тайме, — сказал Бердыев в прямом телеэфире сразу по окончании встречи.

— Игра «Рубина» во втором тайме – это то, что мы хотим видеть. В контроле мяча предполагаются ошибки, ничего не бывает сразу. Это только начало того «Рубина», к которому мы стремимся.

«Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле».

Не обошел Бердыев стороной и тему состояния газона на «Казань-Арене».

«Поле для обеих команд одинаково. Конечно, лучше было бы играть на хорошем поле.

Мы уже свои претензии высказали стадиону. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород».

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, радуясь трудной победе, отметил, что чемпионская гонка еще не завершена, и что «Спартак» является ее полноправным участником.

«Был тяжелый матч, погодные условия и качество поля сыграли свою роль. Выиграл тот, кто больше хотел. Молодцы, что выиграли. Во втором тайме мы отдали инициативу, — приводит «Чемпионат» слова спартаковского капитана.

— В том, что мы не решили все в первом тайме, есть наша вина. Но мы реализовали момент во втором тайме и забили гол. Могли забить еще. Бердыев сказал, что «Спартака» не было на поле? У всех свое мнение, но мы выиграли. Да, мы отдали инициативу и сами виноваты. Но счет — на табло. В первом тайме не реализовали столько моментов! Должны были побеждать еще тогда.

Чемпионская гонка ещн в самом разгаре. Хотя вы, журналисты, назвали чемпионом «Зенит» еще после третьего-пятого тура».

Одним из самых старательных игроков «Спартака», как всегда был правый защитник Андрей Ещенко, который после матча ответил даже на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

«Поле неидеальное, но ровное. Выиграли, так что можно на поле не пенять. В последние 15 минут «Спартак» начал создавать моменты и забил. «Рубину» во втором тайме надо было атаковать и забивать, а мы сохраняли счет. «Рубин» дожал и сравнял, после этого мы начали играть в свой футбол, — сказал Ещенко.

— Сегодня было ощущение, что «Спартак» играет дома. Пришло столько болельщиков, переживающих за нас! По-моему, только за нас и кричали все время.

Возможный вызов в сборную? Номера Черчесова у меня нет. Если бы меня хотели вызвать, давно бы уже вызвали».

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