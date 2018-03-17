Первая победа героя Пхенчхана

Курсы валют$ 57.52 (+0.03) 70.68 (+0.012)
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
закончен
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
закончен
22:00
АмьенТруа
0:0
1 тайм
22:00
АнжеКан
1:0
1 тайм
22:00
МонпельеДижон
0:1
1 тайм
22:00
ТулузаСтрасбург
0:0
1 тайм
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:2
закончен
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
4:3
3 период
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
1:1
2 период
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
22:00
Александр Волков (Россия) — Фабрисио Вердум (Бразилия)
online
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
17:00
МетцНант
не начался
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
не начался
15:00
АлександрияКарпаты
не начался
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
не начался

Первая победа героя Пхенчхана

Большунов одержал первую победу в карьере

Александр Большунов (слева) на финише победного масс-старта в Фаллуне Reuters
Александр Большунов (слева) на финише победного масс-старта в Фаллуне
Российский лыжник Александр Большунов, ставший героем Олимпийских игр в Пхенчхане, одержал свою первую победу на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, выиграв классический масс-старт в шведском Фалуне.

Российский лыжник Александр Большунов, в феврале ставший героем Олимпийских игр в Пхенчхане, где выиграл четыре медали – три серебряных и одну бронзовую, – одержал свою первую победу в карьере.

В шведском Фалуне, где в течение трех дней проходят три последние гонки сезона в Кубке мира, уже взошедшая молодая российская звезда выиграла классический масс-старт на 15 км.

Реклама

«Тур Фалуна» состоит из трех дисциплин с общим зачетом этапа. Кроме того, именно по итогам соревнований в Швеции окончательный вид приобретает итоговый зачет Кубка мира.

Впрочем, там интриги особой нет уже давно, поскольку ворвавшийся в лыжный мир в текущем сезоне молодой норвежец Йоханнес Клэбо уже обеспечил себе и Большой хрустальный глобус, и, само собой, победу в молодежном зачете Кубка мира.

Прошедшие накануне соревнования в спринте, выигранные все тем же Клэбо, лишь подтвердили его тотальный перевес и в зачете данной дисциплины, где он в итоге «привез» целых 243 очка ставшему вторым итальянцу Федерико Пеллегрино.

Куда больше интриги было в прошедшем 17 марта масс-старте, тем более что в зачете дистанционных гонок шла борьба между швейцарцем Дарио Колоньей и норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю.

Правда, героями гонки классическим стилем стали не они. Сражение за победу в последнем масс-старте сезона получилось захватывающим и прошло буквально на одном дыхании.

С первых метров дистанции закипела жесточайшая борьба, причем участвовала в ней весьма внушительная группа спортсменов. В числе прочих в группе лидеров бежали семеро россиян: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин.

Так продолжалось до последнего километра, когда мощнейший рывок совершил швед Калле Халварссон. К тому моменту группа лидеров уже несколько проредилась, но в ней все равно оставалось довольно много спортсменов.

Спурт шведа, совершенный в критический момент, конечно, не остался незамеченным остальными, вот только поддержать рывок удалось лишь Большунову. Россиянину визуально было тяжело, но он, в отличие от остальных, все-таки зацепился за Халварссона.

Надо отметить, что Большунов вообще, пожалуй, впервые провел зрелую гонку от и до, блестяще сработав тактически и разложив свои силы по дистанции.

Всем памятен марафон Олимпиады в Пхенчхане, где Александр вроде бы вырвался вперед, но в итоге проиграл именно тактически и остался только с серебром, хотя сам рассчитывал на награду высшей пробы.

Авантюрные забеги, когда в итоге ему не хватало сил на концовку, случались у Большунова и в гонках Кубка мира этого сезона.

А вот в Фалуне российский лыжник, занимающий второе место после Клэбо в молодежном зачете Кубка мира и пятое в тотале, показал себя зрелым мастером, которым его и хотят видеть тренеры и болельщики.

Вырвавшись из-за спины Халварссона, Большунов на финише продемонстрировал свои навыки спринтера, уже прекрасно известные миру лыжных гонок.

Эта победа стала первой для 21-летнего российского лыжника, который в этом сезоне заработал свой первый подиум в карьере и успел завоевать уже шесть бронзовых наград на этапах Кубка мира, включая бронзу по итогам трех стартов на первом этапе в финской Рукке.

Уже после Олимпиады Большунов взял свое первое серебро в классической 15-километровой гонке 4 марта в финском Лахти, а теперь пришла и победа.

Напомним, что Большунов на Олимпиаде брал серебряные медали в командном спринте, эстафете и 50-километровом марафоне, а также бронзу в спринте индивидуальном.

Халварссон в итоге проиграл Большунову в Фалуне 1,3 секунды, а третьим стал итальянец Фабио де Франческо, отстав на 3,1 секунды и совсем немного опередивший казахстанца Алексея Полторанина.

Что касается остальных российских лыжников, то Червоткин финишировал в предпоследней гонке сезона на 5-м месте, Бессмертных стал 12-м. Белов, Вылегжанин, Ларьков и Спицов расположились в конце второго и первой половины третьего десятка протокола, но никто из них не отстал более чем на 20 секунд.

Это важно с той точки зрения, что закроет программу Кубка мира 18 марта 15-километровый пасьют. Учитывая, что стиль в нем будет свободным, отличные шансы на хороший результат в гонке будут у обладателя не самой лучшей классической техники Спицова, являющегося при этом признанным специалистом в «коньке».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».