Первая победа героя Пхенчхана

Российский лыжник Александр Большунов, в феврале ставший героем Олимпийских игр в Пхенчхане, где выиграл четыре медали – три серебряных и одну бронзовую, – одержал свою первую победу в карьере.

В шведском Фалуне, где в течение трех дней проходят три последние гонки сезона в Кубке мира, уже взошедшая молодая российская звезда выиграла классический масс-старт на 15 км.

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«Тур Фалуна» состоит из трех дисциплин с общим зачетом этапа. Кроме того, именно по итогам соревнований в Швеции окончательный вид приобретает итоговый зачет Кубка мира.

Впрочем, там интриги особой нет уже давно, поскольку ворвавшийся в лыжный мир в текущем сезоне молодой норвежец Йоханнес Клэбо уже обеспечил себе и Большой хрустальный глобус, и, само собой, победу в молодежном зачете Кубка мира.

Прошедшие накануне соревнования в спринте, выигранные все тем же Клэбо, лишь подтвердили его тотальный перевес и в зачете данной дисциплины, где он в итоге «привез» целых 243 очка ставшему вторым итальянцу Федерико Пеллегрино.

Куда больше интриги было в прошедшем 17 марта масс-старте, тем более что в зачете дистанционных гонок шла борьба между швейцарцем Дарио Колоньей и норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю.

Правда, героями гонки классическим стилем стали не они. Сражение за победу в последнем масс-старте сезона получилось захватывающим и прошло буквально на одном дыхании.

С первых метров дистанции закипела жесточайшая борьба, причем участвовала в ней весьма внушительная группа спортсменов. В числе прочих в группе лидеров бежали семеро россиян: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин.

Так продолжалось до последнего километра, когда мощнейший рывок совершил швед Калле Халварссон. К тому моменту группа лидеров уже несколько проредилась, но в ней все равно оставалось довольно много спортсменов.

Спурт шведа, совершенный в критический момент, конечно, не остался незамеченным остальными, вот только поддержать рывок удалось лишь Большунову. Россиянину визуально было тяжело, но он, в отличие от остальных, все-таки зацепился за Халварссона.

Надо отметить, что Большунов вообще, пожалуй, впервые провел зрелую гонку от и до, блестяще сработав тактически и разложив свои силы по дистанции.

Всем памятен марафон Олимпиады в Пхенчхане, где Александр вроде бы вырвался вперед, но в итоге проиграл именно тактически и остался только с серебром, хотя сам рассчитывал на награду высшей пробы.

Авантюрные забеги, когда в итоге ему не хватало сил на концовку, случались у Большунова и в гонках Кубка мира этого сезона.

А вот в Фалуне российский лыжник, занимающий второе место после Клэбо в молодежном зачете Кубка мира и пятое в тотале, показал себя зрелым мастером, которым его и хотят видеть тренеры и болельщики.

Вырвавшись из-за спины Халварссона, Большунов на финише продемонстрировал свои навыки спринтера, уже прекрасно известные миру лыжных гонок.

Эта победа стала первой для 21-летнего российского лыжника, который в этом сезоне заработал свой первый подиум в карьере и успел завоевать уже шесть бронзовых наград на этапах Кубка мира, включая бронзу по итогам трех стартов на первом этапе в финской Рукке.

Уже после Олимпиады Большунов взял свое первое серебро в классической 15-километровой гонке 4 марта в финском Лахти, а теперь пришла и победа.

Напомним, что Большунов на Олимпиаде брал серебряные медали в командном спринте, эстафете и 50-километровом марафоне, а также бронзу в спринте индивидуальном.

Халварссон в итоге проиграл Большунову в Фалуне 1,3 секунды, а третьим стал итальянец Фабио де Франческо, отстав на 3,1 секунды и совсем немного опередивший казахстанца Алексея Полторанина.

Что касается остальных российских лыжников, то Червоткин финишировал в предпоследней гонке сезона на 5-м месте, Бессмертных стал 12-м. Белов, Вылегжанин, Ларьков и Спицов расположились в конце второго и первой половины третьего десятка протокола, но никто из них не отстал более чем на 20 секунд.

Это важно с той точки зрения, что закроет программу Кубка мира 18 марта 15-километровый пасьют. Учитывая, что стиль в нем будет свободным, отличные шансы на хороший результат в гонке будут у обладателя не самой лучшей классической техники Спицова, являющегося при этом признанным специалистом в «коньке».

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