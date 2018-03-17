Женская солидарность: паратлетки заступятся за мужчин

Российские паратлеты продолжают завоевывать медали разного достоинства на Паралимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Наибольших успехов россияне добились, в лыжах и биатлоне. Увы, из-за санкций Международного паралимпийского комитета в этих видах спорта принимают участие только девушки, что вряд ли позволит отечественной команде бороться за лидерство в неофициальном медальном зачете.

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В десятый соревновательный день комплекты наград были разыграны в двух видах спорта — биатлоне и сноуборде, где очень наглядно была заметна разница в предпочтениях между двумя лучшими сборными Игр — России и США.

Если американские паратлеты собрали целую россыпь медалей в сноуборде, включая четыре золотых, то в биатлоне они довольствовались лишь двумя серебряными наградами. У россиян сложилась почти зеркальная ситуация — ни одной медали в сноуборде, зато две победы в более популярном для страны виде спорта.

Как и в лыжных гонках до этого, в биатлоне снова блистали Анна Миленина и Михалина Лысова.

Победившая ранее в лыжном спринте Миленина на это раз стала сильнее всех в биатлонной гонке на 12,5 км в классе «стоя». Миленина допустила по одному промаху на втором и четвертом огневых рубежах, но вновь показала свои удивительные скоростные качества и, предоставив многим соперницам такой внушительный гандикап, показала лучшее время в финишном створе.

Но триумф дался Милениной в упорной борьбе с соотечественницей Екатериной Румянцевой, которая также допустила два промаха на четырех огневых рубежах.

Спортсменки с одинаковым результатом в стрельбе пробежали по дистанции примерно с одинаковой скоростью, и в итоге их разделило всего 3,8 секунды.

Причем Румянцевой, пожалуй, немного не хватило дистанции, так как после заключительной стрельбы она отставала от Милениной более чем на 13 секунд, но смогла отыграть десять на последнем круге. Бронзу завоевала канадская спортсменка Бриттани Худак, уступившая победительнице почти две с половиной минуты, при этом не допустив на огневых рубежах ни одной ошибки.

Выиграв золото в биатлоне, Миленина стала уже семикратной паралимпийской чемпионкой и двукратным триумфатором Пхенчхана.

После финиша спортсменка призналась, что эта дистанция для не самая любимая.

«Я здесь выиграла две золотые медали в тех гонках, которые для меня являются не самыми любимыми.

Это касается и спринта, и биатлонной гонки на 12,5 километра. Обычно они у меня не очень удачно складывались, но здесь почему-то все получилось хорошо, и я победила. Хотя я не очень-то надеялась на успех», — приводит слова Милениной «Р-Спорт».

После двойной российской победы в биатлоне спортсменки заявили, что готовы выйти на старт мужской лыжной эстафеты, несмотря на недопуск на Игры российских мужчин.

«Пока ясности по эстафете нет, как тренеры скажут, так и будет. Но мы хотим бежать, мы хотим защищать честь страны.

Здесь нет наших ребят, но мы готовы биться, не жалея сил женским коллективом»,

— цитирует Румянцеву ТАСС.

Второе золото России в этот день принесла Лысова со своим ведущим Алексеем Ивановым в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Для Лысовой это золото стало уже в вторым в Корее после победы на дистанции на 6 км.

Михалина стала единственной среди участниц, кто закрыл все 20 мишеней на огневых рубежах, и опередила занявшую второе место украинку Оксану Шишкову почти на три минуты. Бронзовоую медаль выиграла немка Клара Клюг.

Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, причем двух побед она добилась в лыжных гонках в Ванкувере и Сочи.

Днем позже российская паратлетка завоевала серебро в лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем уступив лишь белорусской спортсменке Светлане Саханенко. Бронзу взяла австрийская лыжница Карина Эдлингер.

Лысова последовала примеру своих коллег и также выразила готовность выступить в открытой эстафете вместо не допущенных до Паралимпиады российских мужчин.

«Я ко всему готова. Если тренеры скажут, что я участвую, будем готовы на все 100%. За команду надо отстоять. Надеюсь, мы будем участвовать в эстафете»,

— заявила спортсменка.

В предпоследний день Игр пополнила свою копилку медалей в лыжных гонках и Румянцева, которая добавила к пятничному серебру в биатлоне медаль того же достоинства в гонке на 7,5 км классическим стилем. Борьба на дистанции шла до самых последних метров, но Румянцева уступила победительнице Натали Уилки из Канады 1,6 секунды. Правда, в борьбе за второе место россиянка выиграла у еще одной представительницы «кленовых» Эмили Янг всего одну десятую секунды. Миленина также принимала участие в соревнованиях, но показала обидный четвертый результат.

Но в этот день медальные успехи для россиян не прекратилась.

В лыжной гонке на 5 км в классе «сидя» бронзу выиграла Марта Зайнуллина, а в горных лыжах на третью ступень пьедестала почета поднялся 45-летний ветеран Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым в специальном слаломе среди спортсменов с нарушением зрения.

В медальном зачете Россия сохранила второе место с восемью золотыми, десятью серебряными и пятью бронзовыми медалями. Лидерство удерживает сборная США (12-14-7).

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